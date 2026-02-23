Istvan Kovacs scoate capul în Europa la un meci jucat de regina continentului. „Centralul” va fi însoțit de un membru al familiei sale

Arbitrul român Istvan Kovacs, 41 de ani, a fost delegat de UEFA la meciul dintre PSG și AS Monaco, play-off-ul Ligii Campionilor, meci programat pe Parc des Princes.

Partida de la Paris va avea loc pe 25 februarie, de la ora 22:00. În tur, parizienii s-au impus în deplasare în fața rivalilor de la AS Monaco, scor 3-2. Istvan Kovacs este la a șasea delegare din Liga Campionilor din acest an.

Istvan Kovacs va fi ajutat de tușierii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Al patrulea oficial, rezerva, este chiar fratele lui Istvan, Szabolcs Kovacs.

Istvan Kovacs a avut delegare în weekend în Superliga, la partida FC Argeș - Farul Constanța, scor 1-0.

„Centralul” din Carei are amintiri frumoase cu PSG, pe care a arbitrat-o la ultima finală de Ligă, 5-0 cu Inter Milano.