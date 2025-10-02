Conference League: Rakow - U Craiova 2-0. Oltenii n-au contat la debutul în grupă

Universitatea Craiova a debutat joi seară cu un eșec, 0-2 cu Rakow, în Polonia, în grupa de Conference League.

După o primă repriză albă, în care gazdele au condus ostilitățile pe teren, gruparea poloneză a marcat prin Pienko (47) și Repka (80).

Din minutul 53, oltenii au rămas în 10 oameni, fiind eliminat Screciu pentru fault de ultim apărător. La Rakow, Bogdan Racovițan a fost titular și integralist.

Pentru liderul Superligii la fotbal urmează duelul cu campioana FCSB, duminică (ora 20:30), pe Arena Națională, în etapa a 11-a. Între cele două formații este o distanță de 10 locuri și 14 puncte.