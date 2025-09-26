Craiova lui Rădoi stagnează în campionat. Oltenii au împărțit punctele cu Dinamo, după eliminarea lui Bancu

Universitatea Craiova și Dinamo au terminat la egalitate, 2-2, vineri seară, într-un duel ce a contat pentru etapa a 11-a din Superliga. Bucureștenii au reușit să egaleze chiar în minutul 90, profitând și de faptul că Nicușor Bancu fusese eliminat.

Încă din primele minute, jocul a fost spectaculos. În minutul cinci, Alex Cicâldău a avut șansa să deschidă scorul pentru olteni, dar mingea a trecut pe lângă poartă, spre disperarea fanilor din tribune. La scurt timp, în minutul nouă, Dinamo a răspuns prin Sivis, care a scăpat singur spre poartă, însă nu a reușit să trimită balonul pe spațiul porții.

Golul a venit în minutul 16. După ce Perica a șutat în bară, mingea a ajuns la Musi (adus de la FCSB, la Dinamo), care a marcat degajat, din apropierea porții.

Avantajul celor de la Dinamo a durat doar câteva minute, astfel că Universitatea Craiova a egalat în minutul 20. Teles a primit o pasă bună de la Baiaram și a înscris cu un șut puternic din careu.

Craiova putea să intre în avantaj la pauză, dar în minutul 30, Al-Hamlawi a trimis puțin pe lângă poartă, dintr-o poziție favorabilă. La pauză, scorul a fost 1-1.

Fază controversată în repriza secundă

Repriza a doua a început perfect pentru Craiova. Badelj a făcut 2-1 cu un gol de cap, după un corner, învingând portarul Epassy. Oltenii au continuat să domine jocul, dar lucrurile s-au schimbat după o decizie controversată.

În minutul 63, Bancu și Armstrong s-au ciocnit la mijlocul terenului. Armstrong s-a folosit de crampoane pentru a se ridica, iar Bancu a răspuns cu o lovitură în zona pieptului adversarului. Surprinzător, doar Bancu a primit cartonaș roșu, iar Dinamo a preluat controlul jocului.

Dinamo a egalat în minutul 90 prin Alexandru Pop. Bucureștenii au fost aproape să dea lovitura în minutul 90+2, dar Isenko a avut o intervenție spectaculoasă la șutul lui Karamoko. Meciul s-a încheiat 2-2.

După acest rezultat, Universitatea Craiova are 24 de puncte și rămâne lider, cu două puncte avans față de FC Argeș, locul 2. Dinamo București are 20 de puncte și este pe locul 3.