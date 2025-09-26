search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Craiova lui Rădoi stagnează în campionat. Oltenii au împărțit punctele cu Dinamo, după eliminarea lui Bancu

0
0
Publicat:

Universitatea Craiova și Dinamo au terminat la egalitate, 2-2, vineri seară, într-un duel ce a contat pentru etapa a 11-a din Superliga. Bucureștenii au reușit să egaleze chiar în minutul 90, profitând și de faptul că Nicușor Bancu fusese eliminat.

Universitatea Craiova a remizat cu Dinamo Foto/Facebook
Universitatea Craiova a remizat cu Dinamo Foto/Facebook

Încă din primele minute, jocul a fost spectaculos. În minutul cinci, Alex Cicâldău a avut șansa să deschidă scorul pentru olteni, dar mingea a trecut pe lângă poartă, spre disperarea fanilor din tribune. La scurt timp, în minutul nouă, Dinamo a răspuns prin Sivis, care a scăpat singur spre poartă, însă nu a reușit să trimită balonul pe spațiul porții.

Golul a venit în minutul 16. După ce Perica a șutat în bară, mingea a ajuns la Musi (adus de la FCSB, la Dinamo), care a marcat degajat, din apropierea porții.

Avantajul celor de la Dinamo a durat doar câteva minute, astfel că Universitatea Craiova a egalat în minutul 20. Teles a primit o pasă bună de la Baiaram și a înscris cu un șut puternic din careu.

Craiova putea să intre în avantaj la pauză, dar în minutul 30, Al-Hamlawi a trimis puțin pe lângă poartă, dintr-o poziție favorabilă. La pauză, scorul a fost 1-1.

Fază controversată în repriza secundă

Repriza a doua a început perfect pentru Craiova. Badelj a făcut 2-1 cu un gol de cap, după un corner, învingând portarul Epassy. Oltenii au continuat să domine jocul, dar lucrurile s-au schimbat după o decizie controversată.

În minutul 63, Bancu și Armstrong s-au ciocnit la mijlocul terenului. Armstrong s-a folosit de crampoane pentru a se ridica, iar Bancu a răspuns cu o lovitură în zona pieptului adversarului. Surprinzător, doar Bancu a primit cartonaș roșu, iar Dinamo a preluat controlul jocului.

Dinamo a egalat în minutul 90 prin Alexandru Pop. Bucureștenii au fost aproape să dea lovitura în minutul 90+2, dar Isenko a avut o intervenție spectaculoasă la șutul lui Karamoko. Meciul s-a încheiat 2-2.

După acest rezultat, Universitatea Craiova are 24 de puncte și rămâne lider, cu două puncte avans față de FC Argeș, locul 2. Dinamo București are 20 de puncte și este pe locul 3.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
digi24.ro
image
Ucraina își vinde armele. Ce va exporta și cine le va cumpăra. Zelenski: „Ne bazăm pe contracte solide”
stirileprotv.ro
image
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
Cum arată familia lui Carlos Alcaraz. Cu ce se ocupă, de fapt, frații câștigătorului US Open 2025
fanatik.ro
image
Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
libertatea.ro
image
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția ATI de la Spitalul „Sf Maria” din Iași
digi24.ro
image
Mașina care schimbă regulile jocului: Românii își pot lua un SUV hibrid nou, mai ieftin decât Dacia Bigster
gsp.ro
image
"Până mă voi retrage!". Ianis Hagi le-a spus-o clar jurnaliștilor turci, după meciul cu Galatasaray
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Câmp din Bucureşti, transformat în 10 ani în zonă cu blocuri de lux. Apartamentele de 2 camere la 200.000 EURO
observatornews.ro
image
Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
Fără bilete de avion pe hârtie. Clienţii Ryanair nu mai au voie în aeronave dacă nu au aplicaţia instalată
playtech.ro
image
Noua afacere a Simonei Halep. Fosta tenismenă dă replica presei americane după ce a titrat că „se confruntă cu dificultăți”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Răsturnare de situație: TAS a publicat decizia! Câți bani ia, de fapt, FCSB pentru Florinel Coman
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
De la 1 octombrie, spitalele publice sunt obligate să devină cu adevărat publice și...
playtech.ro
image
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
wowbiz.ro
image
Cât câștigă un jandarm din România la vârsta de 23 de ani. Lucrează şi noaptea, şi în weekend şi de sărbători pentru leafa asta!
romaniatv.net
image
Alertă de securitate națională. O tranzacție dubioasă pune țara noastră în mare pericol
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
Șoc în lumea mondenă! A murit Ioana Popescu! „Devoratoarea de fotbaliști” avea numai 45 de ani
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
image
Raluca Bădulescu, prima reacție după ce a părăsit Asia Express. A făcut echipă cu Florin Stamin, fostul ei soț
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
4 moduri de a gati legumele toamna jpg
Bogăția toamnei în farfurie: 4 moduri creative de a găti cu legumele de sezon
clickpentrufemei.ro
Noi descoperiri arheologice în estul Cetății Alba Carolina (© Facebook / Anca Timofan)
Noi descoperiri arheologice în estul Cetății Alba Carolina din Alba Iulia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 26 septembrie - 2 octombrie. A venit momentul marilor decizii pentru Berbeci, probleme financiare pentru Scorpioni, Săgetătorii fac bani
image
Șoc în lumea mondenă! A murit Ioana Popescu! „Devoratoarea de fotbaliști” avea numai 45 de ani

OK! Magazine

image
Familia regală a României a făcut anunțul dureros: ”Am aflat cu mare tristețe vestea trecerii la Domnul...”

Click! Pentru femei

image
O romantică incurabilă! Miley Cyrus păstrează și-n ziua de azi rochia pe care a purtat-o la prima întâlnire cu fostul soț

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate