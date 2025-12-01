search
A murit legendarul Nicola Pietrangeli. Este singurul italian prezent în Hall of Fame-ul tenisului mondial

Nicola Pietrangeli, o icoană a tenisului italian, a murit astăzi, la  vârsta de 92 de ani, informează presa peninsulară.

Nicola Pietrangeli este o icoană a sportului italian
Nicola Pietrangeli este o icoană a sportului italian

Pietrangeli s-a născut la Tunis, pe 11 septembrie 1933, și este singurul jucător de tenis italian inclus în World Tennis Hall of Fame.

Tatăl său era italian, iar mama - rusoaică. Pietrangeli a ajuns la Roma după ce familia sa a fost expulzată din Tunisia.

Nicola Pietrangeli rămâne deținătorul recordului mondial all-time de meciuri jucate în Cupa Davis (164): meciuri câștigate la simplu (78-32) și meciuri câștigate la dublu (42-12).

A fost considerat printre cei mai buni zece jucători de tenis din lume între 1957 și 1964, când clasamentele erau întocmite de jurnaliști.

Fiul său a murit recent

A triumfat de două ori la Roland Garros, în 1959 și 1960, ani în care a fost clasat pe locul 3 în lume. A fost primul italian care a câștigat un turneu de Grand Slam. Are, în total, 48 de turnee câștigate.

Totodată, a fost căpitanul primei victorii a Italiei în Cupa Davis, în 1976. 

Ultimele luni nu au fost ușoare pentru fostul campion italian, care a trebuit să facă față morții fiului său, Giorgio (fost campion la surf), care a decedat în iulie, la vârsta de 59 de ani, după o lungă boală.

Pietrangeli a primit vestea la Policlinica Gemelli, unde era internat pentru analize. Durerea i-a afectat și mai mult sănătatea.  

