Italia a câștigat Cupa Davis pentru a treia oară consecutiv. Lipsită de Sinner, Squadra Azzurra n-a pierdut niciun meci

Naționala de tenis a Italiei, condusă de căpitanul nejucător Filippo Volandri, 44 de ani, a câștigat duminică seară, cu 2-0, finala Cupei Davis, cu Spania, fără cei doi jucători ai săi din Top 10, Jannik Sinner și Lorenzo Musetti.

Matteo Berrettini (29 de ani, 56 ATP) a trecut de Pablo Carreno-Busta (34 de ani, 89 ATP), scor 6-3, 6-4.

În meciul doi, Favio Cobolli (23 de ani, 22 ATP) l-a învins pe Jaume Munar (28 de ani, 36 ATP), scor 1-6, 7-6 (5), 7-5.

Berrettini și Cobolli, ultimul câștigător de la turneul ATP 250 de la București, la începutul lunii aprilie, au câștigat toate partidele.

Spania n-a putut beneficia de liderul mondial, Carlos Alcaraz.

Competiția s-a jucat la Bologna (Italia). La finală au asistat 10.000 de spectatori.