Un mare campion al canotajului, Olaf Tufte, a fost găsit mort la ferma sa

Lumea canotajului este în doliu. Campion olimpic la skiff la edițiile de la Atena (2004) şi Beijing (2008), Olaf Tufte a murit la 50 de ani. În ultimii ani de viață, lucrase ca pompier și la ferma familiei sale.

Fostul sportiv a fost găsit inconştient, la ferma sa. Norvegianul a fost transportat cu avionul la un spital din Oslo, iar acolo s-a constatat decesul. Familia sa a anunţat marţi că Olaf Tufte a încetat din viață, însă nu a oferit detalii cu privire la cauzele morţii.

Dispariția fostului canotor a provocat un val de şoc în ţara scandinavă. „Tufte a oferit ţării noastre nenumărate momente de bucurie sportivă. A fost unul dintre cei mai mari eroi sportivi ai Norvegiei, un olimpic decorat de nenumărate ori, unul dintre cei mai buni canotori pe care i-am cunoscut vreodată şi un model pentru mulţi. Transmit cele mai sincere condoleanţe familiei şi celor apropiaţi ai săi", a declarat prim-ministrul Jonas Gahr Støre.

Preşedintele Federaţiei Norvegiene de Canotaj, Frank Ove Reite, l-a omagiat pe Tufte atât ca sportiv, cât şi ca om: „Olaf a fost un tată de familie excepţional, o persoană minunată şi un sportiv de neegalat. Încă ne vine greu să realizăm ce s-a întâmplat. Este un şoc pentru întreaga comunitate a canotajului norvegian. Nu găsim cuvinte".

Olaf Tufte s-a născut în 27 aprilie 1976, în Tønsberg, Vestfold, Norvegia. A practicat cu succes canotajul, cucerind patru medalii olimpice, dintre care două de aur, la simplu (Atena 2004 și Beijing 2008), una de argint la dublu vâsle (Sydneu 2000) și una de bronz, tot la dublu vâsle (Rio 2016). A participat la șase ediții ale Jocurilor Olimpice. Ultima sa participare la Jocurile Olimpice a avut loc la Tokyo în 2021, dovadă a longevităţii sale impresionante. A fost campion mondial la simplu în 2001 și 2003, obținând alte patru clasări pe podium.

În afara competiției a fost cultivator de cereale în ferma familiei și pompier.