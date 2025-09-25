Magdalena Rușu și Simona Radiș au adus prima medalie de aur pentru România la Mondialele de canotaj. Fetele noastre nu le-au lăsat nicio șansă echipajelor din Franța și din SUA

Magdalena Rusu și Simona Radiș au cucerit astăzi medalia de aur a probei de dublu rame la Campionatele Mondiale de la Shanghai. România mai are astăzi bărci în finalele de dublu rame masculin și 4 vâsle feminin.

Magdalena Rusu și Simona Radiș au concurat pe culoarul 6 în finala probei de dublu rame a Campionatelor Mondiale de la Shanghai și au terminat primele, cucerit titlul mondial cu un avans uriaș, după ce în luna mai deveneau campioane europene.

Ele au condus cursa de la început până la sfârșit. Avantajul a crescut continuu, iar la final „tricolorele” au trecut linia de sosire cu un 4,79 secunde în fața echipajelor Franței și SUA, care au cucerit argintul și bronzul la diferență între ele.

Cele două canotoare române și-au început parteneriatul anul acesta, unul care a dat roade imediat. Întâi au cucerit titlul european la Plovdiv, apoi s-au impus în etapa de Cupă Mondială de la Lucerna, încununând anul cu titlul mondial.

Argint pentru băieți

A venit apoit pentru România la Campionatele Mondiale de la Shanghai, în proba de dublu rame masculin (M2-). Florin Arteni și Florin Lehaci au făcut o cursă foarte bună și au reușit să obțină astfel titlul de vicecampioni mondiali. Ei urcă pe podium alături de echipajele din Noua Zeelandă și Elveția.