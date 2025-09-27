Mondialele de Canotaj: România a obținut argintul la proba regină de 8+1 feminin

Echipajul feminin de 8+1 al României a izbutit să obțină medaliile de argint, sâmbăta aceasta, la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai.

România a reușit să înregitreze un timp de 06 min 10 sec 83/100, cu o echipă puternică formată din Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuţa Bodnar, Geanina Dumitriţa Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereş şi Victoria Petreanu.

Echipa Olandei a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, cu timpul de 06:08.10, iar britanicii au încheiat pe locul trei, în 06:12.66.

Echipa de 8+1 masculin, locul sceund în Finala B

În proba de 8+1 masculin, România (cu sportivii Mihăiţă Ţigănescu, Laurenţiu Danciu, Mateus-Simion Cozminciuc, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Bogdan Baitoc, Leontin Nuţescu, Constantin Adam, Claudiu Neamţu şi Adrian Munteanu) a ocupat locul secund în Finala B, cronometrată la 05:36.58.

Germania a fost mai rapidă (05:33.18), astfel că tricolorii au încheiat pe locul 8 la general.

Până acum, România a adunat o medalie de aur și patru de argint la aceste Mondiale.

Țara noastră aliniază 12 echipaje la competiția de la Shanghai, desfășurată între 21 și 28 septembrie. În premieră, programul include și probele mixte de dublu vâsle și 8+1, care se vor desfășura duminică.