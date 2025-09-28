Echipajul de 8+1 mixt a trecut aurul în contul României la Campionatul Mondial de Canotaj

România a obținut aurul în proba de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai, într-o cursă pe care a controlat-o de la start până la finish.

Echipajul alcătuit din Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu a trecut primul linia de sosire, devansând Italia și Noua Zeelandă. Proba de 8+1 mixt s-a aflat în premieră pe programul Mondialelor.

„AUR la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shanghai pentru echipajul de 8+1 mixt (Mix8+). Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu au făcut o cursă extraordinară pe care au dominat-o fără probleme de la start până la finish.

Podiumul în această probă este completat de Italia și Noua Zeelandă. Felicitări, campionilor! Felicitări tuturor! Hai, România!”, a transmis Federația Română de Canotaj.

În aceeași zi, România a concurat și în finala de dublu vâsle mixt (Mix2x), unde Andrei Cornea și Mădălina Cornea s-au clasat pe locul 6. Per total, delegația tricoloră încheie Campionatul Mondial de la Shanghai cu două titluri mondiale și patru medalii de argint.