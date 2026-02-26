Canotorii au donat sânge în campania „Sânge de campion”. Samuel Moldovan nu se teme de ac: „Pentru mine, este un gest firesc”

Sportivii lotului de tineret al Federației Române de Canotaj au donat sânge în cadrul acțiunii „Sânge de Campion”, derulată în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București.

La acțiunea de donare de sânge au participat sportivii Samuel Moldovan, Rareș Bașturea, Bianca Marin, Alexandru Florea, Eduard Moldovan, Silviu Dumitriu, Bogdan Muraru, Marian Guia, Sebastian Tașca și Antonel Avăcăriței. Alături de ei s-au aflat Cosmin Macovei (antrenor), Adelina Marin (psiholog/mental coach) și Gabriela Marin (mental coach), care le-au susținut demersul și le încurajează implicarea constantă în astfel de inițiative.

Campania „Sânge de Campion” își propune să promoveze importanța donării de sânge în rândul oamenilor și să transmită faptul că performanța înseamnă și implicare în comunitate, dincolo de medalii.

Prin exemplul personal, sportivii lotului de tineret arată că disciplina, curajul și spiritul de echipă se manifestă și în viața de zi cu zi.

„Pentru mine, donarea de sânge este un gest firesc. Așa cum luptăm pe apă pentru fiecare medalie, putem lupta și pentru viața cuiva printr-un gest simplu, care nu ne costă nimic, dar poate însemna enorm pentru altcineva. Dacă prin exemplul nostru reușim să convingem și alți oameni să doneze, atunci ne-am atins scopul”, a declarat sportivul Samuel Moldovan.

La rândul ei, Bianca Marin a declarat: „Mi se pare important să fim prezenți la astfel de acțiuni și să arătăm că ne pasă. Donarea de sânge înseamnă responsabilitate și empatie. O singură donare poate salva până la trei vieți, iar acest lucru ar trebui să ne motiveze pe toți să ne implicăm.”

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul și sub coordonarea echipei Centrului de Transfuzie Sanguină București, iar Dr. Lucia Grijac, director al instituției, a fost prezentă alături de sportivi.

„Ne bucură faptul că Federația Română de Canotaj continuă această campanie și că sportivii revin constant pentru a dona. România are nevoie permanentă de sânge, iar implicarea unor tineri care reprezintă modele pentru societate are un impact extraordinar. Donarea este un act sigur, controlat, iar nevoia din spitale este zilnică. Prin astfel de parteneriate reușim nu doar să completăm stocurile, ci și să construim o cultură a donării, bazată pe responsabilitate și solidaritate”, a declarat Dr. Lucia Grijac.

Campania „Sânge de Campion”, ajunsă la a patra ediție, are rolul de a salva vieți și de a transforma performanța sportivă într-un exemplu de implicare civică.