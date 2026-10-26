Vedete înșelate de parteneri celebri. Mărturiile dureroase ale unor actrițe de la Hollywood. „O perioadă cu adevărat întunecată din viața mea”

Infidelitatea le-a schimbat viața unor dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood, care au trecut prin despărțiri dureroase și scandaluri intens mediatizate. Multe dintre ele au vorbit de-a lungul anilor despre suferința provocată de trădarea partenerilor și despre presiunea de a-și continua cariera în timp ce viața personală se prăbușea.

Jesse James și Sandra Bullock Foto: Getty Images

De la actrițe premiate cu Oscar până la legende ale muzicii country, iată cum au trăit și au depășit 11 mari vedete șocul infidelității partenerilor.

1. Sandra Bullock

În 2010, chiar în anul în care câștiga premiul Oscar, Sandra Bullock devenea protagonista unei drame personale uriașe, după ce s-a aflat că soțul ei de la acea vreme, Jesse James, a înșelat-o în mod repetat.

Într-un dialog sincer purtat recent cu Jennifer Aniston pentru revista Interview, actrița a povestit cum filmările pentru producția SF „Gravity” (2013) au funcționat ca o paralelă dureroasă cu viața ei:

„Cel mai semnificativ film pentru mine, pentru că s-a suprapus exact cu starea în care mă aflam, a fost «Gravity». A fost o perioadă cu adevărat întunecată din viața mea. Creșteam și protejam un copil mic în timp ce încercam să jelesc și să ies din acea stare. Când ești închisă într-o cutie, singură, fără nimeni cu care să vorbești timp de nouă ore pe zi, ai foarte mult timp să te gândești.”

2. Meg Ryan

Separarea din anul 2000 dintre Meg Ryan și Dennis Quaid, după un mariaj de nouă ani, a declanșat un circ mediatic în care actrița a fost acuzată că și-ar fi distrus căsnicia din cauza unei presupuse legături cu colegul de platou Russell Crowe. Ani mai târziu, Ryan a clarificat realitatea din spatele ușilor închise:

„Dennis nu mi-a fost fidel o lungă perioadă de timp, iar asta a fost extrem de dureros. Russell nu a fost vinovat pentru destrămarea căsniciei mele, deși a încasat o lovitură dură de imagine. Nu sunt o victimă. Perioada în care am fost etichetată drept o femeie ușoară a fost eliberatoare, pentru că am încetat să-mi mai pese de ce crede lumea.”

3. Sienna Miller

Logodită în 2005 cu Jude Law, Sienna Miller avea doar 23 de ani când actorul a recunoscut public că a avut o aventură cu bona copiilor săi. Pentru actriță, presiunea a fost de nesuportat, mai ales că juca seară de seară pe o scenă din West End:

„A fost unul dintre cele mai grele momente din viața mea. Cu acel nivel de suferință publică, să te dai jos din pat și să stai în fața a 800 de oameni în fiecare seară este ultimul lucru pe care vrei să-l faci. Există o perioadă de șase săptămâni din care nu-mi amintesc absolut nimic.”

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