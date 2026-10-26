 Vedete înșelate de parteneri celebri. Mărturiile dureroase ale unor actrițe de la Hollywood. „O perioadă cu adevărat întunecată din viața mea” | adevarul.ro
search
Luni, 26 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Vedete înșelate de parteneri celebri. Mărturiile dureroase ale unor actrițe de la Hollywood. „O perioadă cu adevărat întunecată din viața mea”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Infidelitatea le-a schimbat viața unor dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood, care au trecut prin despărțiri dureroase și scandaluri intens mediatizate. Multe dintre ele au vorbit de-a lungul anilor despre suferința provocată de trădarea partenerilor și despre presiunea de a-și continua cariera în timp ce viața personală se prăbușea.

Jesse James și Sandra Bullock
Jesse James și Sandra Bullock Foto: Getty Images

De la actrițe premiate cu Oscar până la legende ale muzicii country, iată cum au trăit și au depășit 11 mari vedete șocul infidelității partenerilor.

1. Sandra Bullock

În 2010, chiar în anul în care câștiga premiul Oscar, Sandra Bullock devenea protagonista unei drame personale uriașe, după ce s-a aflat că soțul ei de la acea vreme, Jesse James, a înșelat-o în mod repetat.

Într-un dialog sincer purtat recent cu Jennifer Aniston pentru revista Interview, actrița a povestit cum filmările pentru producția SF „Gravity” (2013) au funcționat ca o paralelă dureroasă cu viața ei:

„Cel mai semnificativ film pentru mine, pentru că s-a suprapus exact cu starea în care mă aflam, a fost «Gravity». A fost o perioadă cu adevărat întunecată din viața mea. Creșteam și protejam un copil mic în timp ce încercam să jelesc și să ies din acea stare. Când ești închisă într-o cutie, singură, fără nimeni cu care să vorbești timp de nouă ore pe zi, ai foarte mult timp să te gândești.”

2. Meg Ryan

Separarea din anul 2000 dintre Meg Ryan și Dennis Quaid, după un mariaj de nouă ani, a declanșat un circ mediatic în care actrița a fost acuzată că și-ar fi distrus căsnicia din cauza unei presupuse legături cu colegul de platou Russell Crowe. Ani mai târziu, Ryan a clarificat realitatea din spatele ușilor închise:

„Dennis nu mi-a fost fidel o lungă perioadă de timp, iar asta a fost extrem de dureros. Russell nu a fost vinovat pentru destrămarea căsniciei mele, deși a încasat o lovitură dură de imagine. Nu sunt o victimă. Perioada în care am fost etichetată drept o femeie ușoară a fost eliberatoare, pentru că am încetat să-mi mai pese de ce crede lumea.

3. Sienna Miller

Logodită în 2005 cu Jude Law, Sienna Miller avea doar 23 de ani când actorul a recunoscut public că a avut o aventură cu bona copiilor săi. Pentru actriță, presiunea a fost de nesuportat, mai ales că juca seară de seară pe o scenă din West End:

„A fost unul dintre cele mai grele momente din viața mea. Cu acel nivel de suferință publică, să te dai jos din pat și să stai în fața a 800 de oameni în fiecare seară este ultimul lucru pe care vrei să-l faci. Există o perioadă de șase săptămâni din care nu-mi amintesc absolut nimic.”

Citește mai departe pe Click!

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
digi24.ro
image
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după victoria surprinzătoare a studenților în Serbia: „România este pregătită”
stirileprotv.ro
image
Tribunalul București a hotărât eliberarea din arest a lui Călin Georgescu după încheierea celor 30 de zile. Decizia nu este definitivă. Poate fi atacată de procurorii DIICOT
gandul.ro
image
Tensiuni explozive în Brazilia! Flavio Bolsonaro nu recunoaște victoria lui Lula da Silva și cere anularea alegerilor
mediafax.ro
image
Vedeta Rapidului a refuzat ultima ofertă! Poate pleca gratis! Toate detaliile. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum motivează judecătorii ruși condamnarea românului Adrian David Kercso la 15 ani de gulag: „Ura politică” față de președintele Putin și sprijinul pentru Ucraina
libertatea.ro
image
Capcana lui Putin: condiția care vizează direct România. De ce vrea Kremlinul Europa la negocierile privind Ucraina
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Primele indicii despre câștigătorul Balonului de Aur 2026. Lovitură de teatru
digisport.ro
image
Tom Cruise i-a tras un pumn lui Jack Nicholson! Scene uluitoare au avut loc la Hollywood!
click.ro
image
Un zăcământ de cupru și aur, care valorează miliarde de dolari, a fost descoperit sub deșertul din Nevada
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Cine sunt angajații care pot primi minimum 23 de zile de concediu de odihnă pe an
observatornews.ro
image
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
cancan.ro
image
Casa de Sănătate, obligată să deconteze 15.000€ pentru operația unui pensionar la un spital privat. Caz unic
newsweek.ro
image
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Câți bani valorează de fapt „Balonul de Aur”. E făcut din „aurul fraierilor”, a fost vândut și furat de-a lungul istoriei
fanatik.ro
image
Ce salariu are Luca Niculescu și cât câștigă lunar demnitarii din noua echipă. Grila de salarizare de la Cancelaria Prim-Ministrului
ziare.com
image
Surpriză uriașă! Era dat câștigător, dar a luat o decizie radicală: NU mai merge la ceremonia Balonului de Aur
digisport.ro
image
Adevărul despre plecarea actriței care a jucat-o pe mama lui Charlie în „Doi bărbați și jumătate”! Totul a pornit de la bani
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Anisiei Gafton. Ea și Serghei s-au mutat într-o vilă superbă, cu geamuri mari și curte generoasă. Actrița a fost la un pas să dea foc casei / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
Gheorghe Ștefan Pinalti, de nerecunoscut! Cum arată astăzi fostul primar și patron de club după ce a slăbit enorm Foto și Video Paparazzi
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Invitați la o cabană de prieteni, doi soți au descoperit camere ascunse în dormitor și baie. Cum depistezi că ești filmat în intimitate: „Mie mi se face rău”
actualitate.net
image
Adevărul despre plecarea actriței care a jucat-o pe mama lui Charlie în „Doi bărbați și jumătate”! Totul a pornit de la bani
click.ro
image
Soția lui Jamie Oliver, mărturisiri despre viața cu autism și ADHD! „E doar ceva ce îți consumă toată energia”
click.ro
image
Ce pretenții a avut Bunica pentru filmările cu Mircea Bravo la noul film „Băiat de milioane”. Actorul spune ce s-a întâmplat în realitate
click.ro
Romy Schneider în rolul Împărătesei Sisi a Austriei profimedia 0418443149 jpg
Boala venerică ce a distrus cel mai frumos cuplu regal din istorie. A crezut că are tuberculoză, dar a fost, de fapt, victima infidelității
okmagazine.ro
Alexandra Feodorovna, soția ultimului țar al Rusiei, Nicolae al II lea, Profimedia (3) jpg
Împărăteasa vrăjită de Rasputin, călugărul desfrânat și ultra-dotat! Nu fizicul ar fi hipnotizat-o pe țarina Alexandra
okmagazine.ro
O scrisoare trimisă reginei Maria a României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
„Dragă Regină Maria”, o scrisoare trimisă reginei României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Eric Dane, dezvăluiri tulburătoare făcute înainte să moară! Ce a lăsat în urmă actorul din „Grey’s Anatomy”
image
Adevărul despre plecarea actriței care a jucat-o pe mama lui Charlie în „Doi bărbați și jumătate”! Totul a pornit de la bani

OK! Magazine

image
Împărăteasa vrăjită de Rasputin, călugărul desfrânat și ultra-dotat! Nu fizicul ar fi hipnotizat-o pe țarina Alexandra