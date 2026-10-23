Prinţul William dezvăluie într-un celebru talk-show BBC că a vrut să se facă polițist. „Puteam să fiu unul bun"

Prinţul William a dezvăluit, într-o apariţie surpriză la Graham Norton Show, o emisiune-far a BBC, că dacă n-ar fi fost chemat să urce într-o bună zi pe tron ar fi putut să fie poliţist.

Prințul William, invitat la BBC Foto: X/Anna

Fiul mai mare al regelui Charles al III-lea, în vârstă de 44 de ani, care purta un costum închis la culoare şi care a zâmbit mult, participa la emisiune pentru a promova Premiul de mediu Earthshot Prize, pe care l-a înfiinţat în 2020, al cărui laureat în 2026 urmează să fie dezvăluit la 17 noiembrie, la Mumbai, în India.

Promotorii emisiunii au vorbit despre o „noapte istorică", scrie News.

Singura membră a familiei regale britanice care a participat la emisiune în trecut, în 2009, a fost Sarah Ferguson, fosta soţie a fostului prinţ Andrew.

Alături de prinţul-moştenitor, pe celebra canapea roşie a emisiunii, s-a aflat actriţa australiană Cate Blanchett, actriţa britanică de comedie Hannah Waddingham şi activistul ecologist Robert Irwin, toţi implicaţi în Earthshot Prize.

Între alte confidenţe făcute de către moştenitorul coroanei britanice în această emisiune, prinţul a mărturisit că a visat o cu totul altă carieră în tinereţe.

„Voiam cu adevărat să fiu poliţist când eram mai tânăr, credeam că puteam să fiu unul bun", a declarat el.

El a adăugat că a avut şi „o fază" în care s-a gândit să devină DJ.

El a mărturisit, de asemenea, că este unul dintre fanii Traitors, un joc televizat al BBC, în care candidaţii trebuie să demaşte „trădătorii" desemnaţi în secret în interiorul grupului, un joc care bate recorduri de audienţă în Regatul Unit.

„Îl ador, toată familia îl adoră. Charlotte şi Louis sunt obsedaţi. Este cu adevărat superteleviziune", a declarat el, referindu-se la cei doi copii ai săi, în vârstă de 11 şi opt ani.

Întrebat despre modul în care se destinde, prinţul a subliniat muzica şi cinematografia.

„Ador să plonjez în filme care te fac să gândeşti", a spus el, declarându-se un mare fan al regizorului Christopher Nolan şi citându-i trilogia The Dark Knight.

William a participat, în iulie, la celebrul podcast al lui Travis Kelce, cu câteva ore înainte de căsătoria starului NFL cu cântăreaţa Taylor Swift.

El a dezvăluit atunci că tatăl său, Charles, „detestă fotbalul".