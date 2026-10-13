Suferințele care i-au marcat viața actorului RJ Mitte, care s-a sinucis: de la lupta cu paralizia cerebrală la bullying și întreținerea familiei adoptive

Publicul îl cunoaște drept Walter White Jr. din „Breaking Bad”, însă tânărul actor RJ Mitte, care a murit la 34 de ani, a avut „ un rol” extrem de complicat în propria poveste. Diagnosticat cu paralizie cerebrală în copilărie, viaţa sa a fost o luptă cu bully-ingul şi propriile limite.

RJ Mitte a murit la doar 34 de ani. Foto: Facebook Mississippi Memories

Mitte a fost găsit mort luni, la ora 13:30, în locuința sa din Brownsville, Texas. TMZ, care a relatat primul știrea, a precizat că Mitte a murit prin sinucidere, informație confirmată de reprezentantul actorului.

RJ Mitte, actorul devenit cunoscut în rolul lui Walter White Jr. din serialul „Breaking Bad”, este el însuşi un exemplu pentru care expresia „viaţa bate filmul” este cât se poate de reală. A fost adoptat la câteva săptămâni după naștere, la trei ani a fost diagnosticat cu paralizie cerebrală, iar la opt ani a aflat că părinții care îl crescuseră nu erau părinții săi biologici.

După ce mama sa adoptivă, care i-a rămas tot timpul alături, a rămas paralizată în urma unui accident de mașină, RJ Mitte a avut grijă de sora lui, cu 12 ani mai mică, și a început să lucreze pentru a plăti facturile familiei.

RJ Mitte a avut o relație de lungă durată cu Kennedy Suarez, cei doi fiind împreună din 2018 și ajungând să se logodească. Relația a început după ce actorul devenise cunoscut pentru rolul lui Walter White Jr. din „Breaking Bad”, dar Mitte nu și-a transformat viața personală într-un subiect constant al aparițiilor publice. Spre deosebire de experiențele sale din actorie și de campaniile pentru o reprezentare mai bună a persoanelor cu dizabilități, despre relația cu Suarez a oferit puține detalii în interviuri, potrivit Daily Mail.

A aflat la 8 ani că este adoptat

Roy Frank Mitte III s-a născut la 21 august 1992 și a fost adoptat la câteva săptămâni după naștere de Dyna Mitte și soțul ei. Mama sa adoptivă avea cancer ovarian şi credea că nu va putea avea copii, astfel că cei doi soţi au decis să-l adopte, iar RJ a crescut în familia lor, fără să știe de la început că nu era copilul lor biologic.

Părinții s-au despărțit când băiatul avea doar nouă luni. Tatăl s-a recăsătorit și și-a întemeiat o altă familie, iar relaţiile dintre el și RJ s-au răcit. Într-un interviu acordat The Guardian în 2016, actorul spunea că tatăl său îl vizita cel mult o dată pe an și că nu aveau o relație apropiată. Mama a rămas persoana de care era cel mai legat, iar cei doi au continuat să locuiască împreună și după ce el a devenit adult.

A aflat că fusese adoptat la 8 ani, după ce fratele său vitreg a auzit o conversație și i-a spus ce aflase. RJ și-a amintit că vestea nu l-a făcut să se simtă mai puțin iubit.

„Nu m-am simțit niciodată neiubit sau ca o povară”, a povestit el despre copilăria petrecută alături de familia adoptivă.

Nu și-a cunoscut părinții biologici și, întrebat dacă s-a gândit să-i caute, a răspuns că nu era ceva ce își dorea în mod deosebit. Viața alături de mama sa, de bunici și, mai târziu, de sora lui ocupa deja un loc important în experiențele despre care vorbea cu plăcere în interviuri.

Diagnosticul care i-a marcat copilăria şi apoi viaţa

La naștere, RJ a avut nevoie de intervenție medicală de urgență și nu respira. Lipsa oxigenului i-a provocat leziuni cerebrale, iar la 3 ani a fost diagnosticat cu paralizie cerebrală spastică, o afecțiune care afectează controlul mișcărilor.

Au urmat ani de recuperare. A purtat ghips la picioare, a folosit orteze și cârje și a făcut terapie fizică, ocupațională și logopedică. În copilărie, nu se întreba de ce trebuia să meargă la terapie şi credea că toți copiii fac aceleași lucruri. Abia la școală a observat că ceilalți îl priveau diferit și a început să înțeleagă că dizabilitatea lui era motivul izolării şi bully-ingului de care a avut parte.

Bunicii au avut un rol important în copilăria lui. Îl luau la pescuit încă de la vârsta de 2-3 ani, iar bunicul îl încuraja să încerce activități pe care el le considera dificile. Mitte a povestit că în familie nu era acceptat prea ușor răspunsul „nu pot”. A făcut sport și exerciții fizice, iar în adolescență nu mai avea nevoie de cârje sau de alte dispozitive de sprijin pentru mers.

Şi-a asumat întreţinerea familiei la 13 ani

Când RJ avea aproximativ 12 ani, mama sa a fost lovită de o mașină. Accidentul i-a provocat leziuni grave la nivelul coloanei vertebrale, iar Dyna a rămas paralizată timp de șase ani. Se întâmpla la aproximativ o lună după nașterea fiicei sale mai mici, Lacianne, pe care familia o alinta Lacey.

Între RJ și sora lui era o diferență de aproximativ 12 ani. După accident, mama nu o putea nici măcar ridica pe fetiță, așa că RJ a preluat multe dintre sarcinile de îngrijire: îi pregătea biberoanele, o hrănea, îi schimba scutecele, o spăla și o legăna ca să adoarmă.

Mitte avea 12 ani când responsabilitățile sale au crescut considerabil, după accidentul mamei sale adoptive, iar la 13 ani câștiga deja cea mai mare parte a banilor de care familia avea nevoie.

„La 13 ani eram principalul susținător financiar al familiei. A fost înfricoșător, dar necesar”, povestea actorul.

A ajuns la Los Angeles datorită surorii sale

RJ Mitte nu plănuise să devină actor. Familia s-a mutat la Los Angeles în 2006, după ce Lacianne, sora sa cea mică, a fost remarcată într-un parc de distracții din Texas de persoane care căutau o fetiță pentru un rol inspirat de tânăra Lucille Ball şi astfel s-au mutat cu toţii în California.

Odată ajunși acolo, un agent a observat că și RJ ar putea lucra în televiziune și i-a oferit roluri de figurant. Astfel a început să participe la filmări, inițial pentru a câștiga bani pentru a-şi întreţine familia. A apărut inclusiv în serialul Disney „Hannah Montana”, iar experiența l-a ajutat să cunoască industria și să continue să meargă la audiții.

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Mama sa nu era convinsă că actorie era o alegere potrivită pentru el. Știa cât de mult contează aspectul fizic la Hollywood și cât de greu îi poate fi unui tânăr cu dizabilitate să obțină roluri. RJ a continuat totuși să încerce, iar în 2008 a ajuns la audițiile pentru „Breaking Bad”.

Rolul care l-a făcut cunoscut

A dat cinci probe pentru rolul lui Walter White Jr., fiul personajului interpretat de Bryan Cranston. Personajul avea paralizie cerebrală, la fel ca RJ Mitte, dar experiențele lor nu erau identice. Actorul putea merge fără cârje, în timp ce Walter Jr. folosea cârje și avea dificultăți de vorbire. Pentru rol, Mitte a trebuit să învețe să reproducă aceste particularități.

„Breaking Bad” a fost difuzat între 2008 și 2013 și a devenit unul dintre cele mai apreciate seriale de televiziune ale perioadei. Povestea îl urmărește pe Walter White, un profesor de chimie care începe să producă droguri după ce află că are cancer. Fiul său, Walter White Jr., încearcă să înțeleagă schimbările din familie și să-și păstreze relația cu părinții, fără să știe de la început ce ascunde tatăl său.

RJ Mitte avea aproximativ 16 ani când a început să joace în serial. Pentru el, rolul însemna și o responsabilitate aparte: personajul era unul dintre puținele exemple vizibile de adolescent cu paralizie cerebrală într-o producție de televiziune urmărită de un public atât de larg.

După „Breaking Bad”, actorul a continuat să lucreze în televiziune și film. A apărut în „Switched at Birth” și „Now Apocalypse”, precum și în producții cinematografice, printre care „Triumph” şi a devenit unul dintre cei mai activi activişti pentru accesul actorilor cu dizabilități la audiții, vorbind şi despre nevoia ca aceștia să poată interpreta personaje variate, nu doar roluri construite în jurul diagnosticului lor.

RJ Mitte știa din experiență cât de des o persoană este redusă la o singură caracteristică. La școală, colegii îl judecaseră pentru felul în care se mișca; în industria filmului, actorii cu dizabilități se confruntau cu o altă limitare: aceea de a fi luați în calcul numai pentru anumite personaje. De aceea, a susținut public participarea lor la producții în care dizabilitatea nu era neapărat tema centrală.

Familia a rămas aproape de el

Deși tatăl său a fost puțin prezent în copilărie, RJ Mitte a vorbit în repetate rânduri despre apropierea de mama sa și despre relația cu sora lui. Dyna l-a crescut după divorț și l-a însoțit în anii de recuperare, iar bunicii l-au încurajat să fie activ și să nu renunțe la lucrurile pe care le considera dificile.

Relația cu Lacey, sora sa cea mică, a fost influențată de anii în care el a avut grijă de ea. Când a crescut, au continuat să petreacă timp împreună și să se sprijine reciproc în proiectele lor, JR Mitte a ajutând-o să caute oportunități în muzică și actorie, iar ea a rămas o prezență importantă în viața lui.

Zilele de dinaintea morții

În ultimele săptămâni, Mitte promovase filmul „Talking to Strangers”, o dramă romantică în care interpretează un bărbat cu paralizie cerebrală care încearcă să-și găsească locul în viața sentimentală. Pe 2 octombrie, actorul apăruse într-un podcast al Stauros Entertainment, unde discutase despre acest proiect.

Pe 4 octombrie, RJ Mitte s-a aflat la Albuquerque International Balloon Fiesta, în New Mexico, unde s-a întâlnit cu Luis Moncada, colegul său din „Breaking Bad”. Cei doi au participat la evenimentul dedicat baloanelor cu aer cald, iar fotografiile lor au fost publicate într-o postare realizată împreună cu organizatorii festivalului.

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Pe 5 octombrie, a participat la podcastul realizat de Joe Vulpis, iar un fragment din conversație a fost publicat pe rețelele sociale pe 7 octombrie. Mitte a vorbit atunci despre posibilitatea ca povestea familiei White din „Breaking Bad” să continue într-o nouă producție. „Nu cred că acela a fost sfârșitul. Cred că a fost, de fapt, sfârșitul călătoriei lui Heisenberg”, a spus el, referindu-se la personajul lui Walter White. În opinia sa, povestea lui Skyler, Walt și Holly mai avea direcții care puteau fi explorate, dar orice continuare trebuia făcută cum trebuie. Despre propria carieră, a spus: „Vreau doar să depășesc «Breaking Bad».”

În aceeași perioadă, Mitte a vorbit despre felul în care își privea timpul și despre importanța de a-i ajuta pe ceilalți. „Trăiesc viața la maximum. Încerc întotdeauna. Am un timp foarte limitat la dispoziție”, a spus actorul în podcastul lui Vulpis.

A vorbit și despre experiențele frumoase și cele dureroase prin care trecuse și despre felul în care acestea îi influențau munca. Între lucrurile de care era cel mai mândru se număra posibilitatea de a da ceva înapoi comunității și de a contribui la proiecte care îi ajutau pe alții.

Doliu printre colegii din „Breaking Bad”

Bryan Cranston, actorul care l-a interpretat pe Walter White, tatăl personajului jucat de Mitte, a reacționat la vestea morții sale printr-un mesaj în care și-a amintit de relația lor. L-a numit „fiul meu drag din «Breaking Bad»” și a scris că îi va lipsi. Cranston a povestit și că vorbise recent cu Mitte prin mesaje și că încercaseră să stabilească o întâlnire la prânz, fără să mai apuce să se revadă.

Aaron Paul, interpretul lui Jesse Pinkman, a scris: „Sunt în stare de șoc. Sunt cu inima frântă de această veste. RJ, te iubesc, prietene. Ne va fi dor de tine.”

Dean Norris, cel care l-a interpretat pe Hank Schrader, unchiul personajului lui Mitte în serial, și-a amintit că îl cunoscuse pe actor când acesta era foarte tânăr și că încercase să aibă grijă de el pe platourile de filmare. Norris l-a descris drept un om cu suflet bun și a transmis condoleanțe familiei.

Matt Jones, interpretul lui Badger, a publicat, la rândul său, o fotografie alături de Mitte. Cei doi se cunoșteau de 19 ani, încă de când RJ avea 15 ani. Jones l-a descris drept un frate mai mic pentru membrii echipei serialului.

Un omagiu a venit și din partea echipei serialului „Switched at Birth”, în care Mitte a jucat după încheierea filmărilor la „Breaking Bad”.