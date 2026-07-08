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Tulburarea neștiută de care suferă Matt Damon. Dieta severă pentru filmul The Odyssey a scos adevărul la iveală

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Pregătirea pentru „The Odyssey”, noul film al lui Christopher Nolan, i-a schimbat viața lui Matt Damon. Dieta strictă impusă de rol l-a ajutat să descopere o sensibilitate alimentară nediagnosticată.

Matt Damon
Matt Damon a descoperit că este sensibil la gluten FOTO DailyMail

Actorul a dezvăluit că, în timp ce se pregătea pentru rolul din filmul The Odyssey, a descoperit în mod neașteptat că are o sensibilitate la gluten, afecțiune care nu fusese diagnosticată până atunci, scrie Reality Tea.

El a explicat că transformarea fizică necesară pentru cel mai recent rol al său a presupus o pregătire extrem de solicitantă, bazată pe un program riguros de antrenamente și o dietă strictă. Tocmai acest proces a dus la descoperirea problemei de sănătate.

„Este o schimbare completă, completă a stilului de viață”, a spus actorul. El a povestit, totodată, că transformarea a necesitat un angajament total, zi de zi, inclusiv reducerea semnificativă a aportului caloric.

Potrivit lui Damon, această pregătire intensă a fost esențială pentru a corespunde viziunii lui Christopher Nolan asupra personajului Odiseu.

Actorul a povestit că eliminarea glutenului din alimentație i-a schimbat radical starea de sănătate. Întrebat dacă îi lipsește glutenul, Damon a răspuns: „Nu, din cauza efectelor pe care le are asupra mea. Nu știam.”

El a explicat că abia atunci a aflat că această sensibilitate alimentară îi afecta semnificativ organismul și starea generală de bine.

Câștigătorul premiului Oscar a mai spus că generațiile mai în vârstă aveau rareori posibilitatea de a descoperi astfel de sensibilități alimentare. Damon nu știa că glutenul îi provoca reacții atât de puternice. Deși recunoaște că îi lipsesc pâinea, pizza și pastele, spune că acum se simte mult mai sănătos și consideră că renunțarea la aceste alimente a meritat.

Actorul a mai vorbit despre transformarea sa fizică și în podcastul New Heights. El a dezvăluit că, în timpul filmărilor pentru The Odyssey, a ajuns să cântărească aproximativ 76 de kilograme, cea mai mică greutate pe care a avut-o din perioada liceului.

Potrivit lui Damon, Christopher Nolan și-a dorit ca Odiseu să aibă o constituție suplă, dar să inspire în același timp forță.

Matt Damon le-a mulțumit antrenorului și medicului său pentru sprijinul oferit pe parcursul întregului proces. El spune că îndrumarea lor l-a ajutat să atingă obiectivele fizice impuse de rol, iar transformarea i-a adus, pe lângă rezultatele profesionale, beneficii neașteptate și de durată pentru sănătate. Actorul consideră că aceasta a fost una dintre cele mai valoroase pregătiri din cariera sa.

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