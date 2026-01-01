Un an de poveste pentru cinefili: „Odiseea” pe ecrane, „Dune” continuă, clasicii se reinventează. Cele mai așteptate filme din 2026

2026 va fi un an epic din punct de vedere cinematografic. „Odiseea" lui Homer va fi transpusă pe marile ecrane de regizorul Christopher Nolan, într-o producție așteptată cu sufletul la gură de cinefilii din toată lumea. Tot în noul an, „Dune" va veni cu o continuare, iar o nouă ecranizare a clasicului „La răscruce de vânturi" va putea fi văzută în cinematografe.

The Odyssey (Odiseea), cel mai așteptat film al anului

Fără doar și poate, cel mai așteptat film în 2026 este The Odissey (Odiseea). Iubitorii de cinematografie au de așteptat până pe 17 iulie să vadă cum a transpus Christopher Nolan pe marile ecrane epopeea lui Homer. Cu un buget de 250 de milioane de euro, filmul e cel mai costisitor din toată cariera regizorului.

,,Sunt curioasă cum o să funcționeze. E altceva față de ce a făcut Nolan până acum. Mărturisesc că eu am rămas la Interstellar și sunt curioasă. El e din categoria regizorilor care vrea să facă toate genurile și are și forța necesară să o facă. Puțin Homer nu ne-ar strica. Dacă nu citim cărțil, măcar să vedem filme. (..) Sunt convinsă că o să fie orginal, dar fără să sară calul", spune criticul de film Irina-Margareta Nistor.

Pelicula îi are în rolurile principale pe Matt Damon (Odiseu), Anne Hathaway (Penelope), Zendaya (Atena), Tom Holland (Telemachus), Lupita Nyong’o, Charlize Theron (Circe) și Robert Pattinson (Antinous).

,,El e priceput la castinguri. Și toți actorii își doresc din tot sufletul să lucreze cu Nolan", spune Irina-Margareta Nistor.

Dune: Partea a treia, lansat la finalul anului

A treia parte dintr-o altă producție grandioasă, Dune, va apărea abia pe 18 decembrie. Robbert Pattinson va avea un rol și aici. Denis Villeneuve a declarat deja că este ultimul film Dune pe care îl va face, dar că lasă ușa deschisă și franciza poate fi preluată de un alt regizor.

,,La răscruce de vânturi", din nou pe marile ecrane

Cei care iubesc romanele clasice se vor putea bucura de o nouă adaptare cinematografică a romanului publicat în 1847 de Emily Brontë. Jacob Elordi (care a făcut furori anul acesta în Frankestein) îi va da viață lui Heathcliff, iar în rolul lui Catherine Earnshaw o vom regăsi pe Margot Robbie. Filmul e regizat de Emmerald Fennel, cea care a făcut și Saltburn.

,,Cred că au avut un an în care au zis <<ia să mai luăm noi câte o carte să o transformăm>>", spune Irina-Margareta Nistor, care se așteaptă ca filmul să fie o umbră a ecranizărilor anterioare. Dacă publicul îi va da sau nu dreptate vom vedea începând cu 13 februarie, când filmul va fi lansat pe marile ecrane.

Diavolul se îmbracă de la Prada revine

În schimb, Irina-Margareta Nistor așteaptă cu entuziasm partea a doua din Diavolul se îmbracă de la Prada.

,,După 20 de ani, ca la Dumas, vom avea Diavolul se îmbracă de la Prada 2, care probabil că o să-și facă premiera la Festivalul de Film de la Cannes".

Pe lângă Anne Hathaway și Merryl Streep, în film o vom vedea și pe Sydney Sweeney, actrița din Euphoria, care e acum pe buzele tuturor la Hollywood.

The Drama, cea mai așteptată comedie romantică

Și dacă două filme cu Robert Pattinson nu erau de ajuns, acesta va fi cap de afiș și în The Drama, o comedie romantică în care va juca alături de Zendaya. Filmul va fi lansat la începutul lui aprilie.

Francizele de succes vin cu noi filme

Tot în 2026 vom vedea un nou film din franciza ,,Jocurile Foamei". Răsăritul în ziua extragerii va avea premiera în noiembrie.

Ceva mai devreme, în iulie, se vor bucura de un nou film fanii Spider-Man, care îl vor revedea pe Tom Hollland în rolul celebrului supererou. Spider-Man: A brand new day este tittlul peliculei. Și în franciza Avengers se va lansa un nou film. Avengers: Doomsday va avea premiera în decembrie.

Michael, filmul despre viața lui Michael Jackson

2026 va aduce pe marile ecrane și viața unuia dintre cele mai mari staruri pop, Michael Jackson. Rolul cântărețului este interpretat chiar de nepotul acestuia, Jaafar Jackson.

Lucrul la film a început încă din 2019, dar a fost rescris și refilmat de mai multe ori, din cauza controverselor din viața lui Michael Jackson și a acuzațiilor împotriva acestuia. Regizorul Antoine Fuqua declara în 2023 că pelicula va prezenta „partea bună, cea rea şi cea urâtă” a starului „Vom povesti ce s-a întâmplat, iar spectatorii vor decide singuri ce părere au despre Michael”, a mai spus acesta. Fiica artistului, Paris Jackson, a anunțat că se va distanța de film pentru că, spune ea, povestea nu este fidelă realității.

Dincolo de controverse, pelicula i-ar putea propulsa spectaculos cariera actorului principal, crede Irina-Margareta Nistor, așa cum s-a întâmplat cu Rami Malek după Bohemian Rhapsody:

,,Când a fost filmul despre Fredie Mercury știm foarte bine că cei mai încântați au fos cei din familie, care au spus că practic l-au văzut retrăind. Apropo de asta, actorul din Bohemian Rhapshody e acum absolut remarcabil alături de Russel Crowe în Nuremberg, pe care m-aș bucura să nu-l piardă nimeni ca să priceapă cum ne-a trecut glonțul pe lângă ureche (încă o dată)".