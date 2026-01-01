search
Joi, 1 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un an de poveste pentru cinefili: „Odiseea” pe ecrane, „Dune” continuă, clasicii se reinventează. Cele mai așteptate filme din 2026

0
0
Publicat:

2026 va fi un an epic din punct de vedere cinematografic. „Odiseea" lui Homer va fi transpusă pe marile ecrane de regizorul Christopher Nolan, într-o producție așteptată cu sufletul la gură de cinefilii din toată lumea. Tot în noul an, „Dune" va veni cu o continuare, iar o nouă ecranizare a clasicului „La răscruce de vânturi" va putea fi văzută în cinematografe. 

Matt Damon în ,,Odiseea", regizat de Christopher Nolan FOTO Universal Pictures/Sue Gordon
Matt Damon în ,,Odiseea", regizat de Christopher Nolan FOTO Universal Pictures/Sue Gordon

The Odyssey (Odiseea), cel mai așteptat film al anului

Fără doar și poate, cel mai așteptat film în 2026 este The Odissey (Odiseea). Iubitorii de cinematografie au de așteptat până pe 17 iulie să vadă cum a transpus Christopher Nolan pe marile ecrane epopeea lui Homer. Cu un buget de 250 de milioane de euro, filmul e cel mai costisitor din toată cariera regizorului.

,,Sunt curioasă cum o să funcționeze. E altceva față de ce a făcut Nolan până acum. Mărturisesc că eu am rămas la Interstellar și sunt curioasă. El e din categoria regizorilor care vrea să facă toate genurile și are și forța necesară să o facă. Puțin Homer nu ne-ar strica. Dacă nu citim cărțil, măcar să vedem filme. (..) Sunt convinsă că o să fie orginal, dar fără să sară calul", spune criticul de film Irina-Margareta Nistor. 

Pelicula îi are în rolurile principale pe Matt Damon (Odiseu), Anne Hathaway (Penelope), Zendaya (Atena), Tom Holland (Telemachus), Lupita Nyong’o, Charlize Theron (Circe) și Robert Pattinson (Antinous). 

,,El e priceput la castinguri. Și toți actorii își doresc din tot sufletul să lucreze cu Nolan", spune Irina-Margareta Nistor. 

Dune: Partea a treia, lansat la finalul anului

A treia parte dintr-o altă producție grandioasă, Dune, va apărea abia pe 18 decembrie. Robbert Pattinson va avea un rol și aici. Denis Villeneuve a declarat deja că este ultimul film Dune pe care îl va face, dar că lasă ușa deschisă și franciza poate fi preluată de un alt regizor. 

,,La răscruce de vânturi", din nou pe marile ecrane

Cei care iubesc romanele clasice se vor putea bucura de o nouă adaptare cinematografică a romanului publicat în 1847 de Emily  Brontë. Jacob Elordi (care a făcut furori anul acesta în Frankestein) îi va da viață lui Heathcliff, iar în rolul lui Catherine Earnshaw o vom regăsi pe Margot Robbie. Filmul e regizat de Emmerald Fennel, cea care a făcut și Saltburn. 

,,Cred că au avut un an în care au zis <<ia să mai luăm noi câte o carte să o transformăm>>", spune Irina-Margareta Nistor, care se așteaptă ca filmul să fie o umbră a ecranizărilor anterioare. Dacă publicul îi va da sau nu dreptate vom vedea începând cu 13 februarie, când filmul va fi lansat pe marile ecrane. 

Diavolul se îmbracă de la Prada revine

În schimb, Irina-Margareta Nistor așteaptă cu entuziasm partea a doua din Diavolul se îmbracă de la Prada. 

,,După 20 de ani, ca la Dumas, vom avea Diavolul se îmbracă de la Prada 2, care probabil că o să-și facă premiera la Festivalul de Film de la Cannes". 

Pe lângă Anne Hathaway și Merryl Streep, în film o vom vedea și pe Sydney Sweeney, actrița din Euphoria, care e acum pe buzele tuturor la Hollywood. 

The Drama, cea mai așteptată comedie romantică

Și dacă două filme cu Robert Pattinson nu erau de ajuns, acesta va fi cap de afiș și în The Drama, o comedie romantică în care va juca alături de Zendaya.  Filmul va fi lansat la începutul lui aprilie. 

Citește și: Topul căutărilor Google 2025 în România: de la alegerile prezidențiale și moartea lui Ion Iliescu, la jucării virale, diete și filme populare

Francizele de succes vin cu noi filme

Tot în 2026 vom vedea un nou film din franciza ,,Jocurile Foamei". Răsăritul în ziua extragerii va avea premiera în noiembrie. 

Ceva mai devreme, în iulie, se vor bucura de un nou film fanii Spider-Man, care îl vor revedea pe Tom Hollland în rolul celebrului supererou. Spider-Man: A brand new day este tittlul peliculei. Și în franciza Avengers se va lansa un nou film. Avengers: Doomsday va avea premiera în decembrie. 

Michael, filmul despre viața lui Michael Jackson

2026 va aduce pe marile ecrane și viața unuia dintre cele mai mari staruri pop, Michael Jackson. Rolul cântărețului este interpretat chiar de nepotul acestuia, Jaafar Jackson. 

Citește și: „One Battle After Another” domină nominalizările la Globurile de Aur 2026

Lucrul la film a început încă din 2019, dar a fost rescris și refilmat de mai multe ori, din cauza controverselor din viața lui Michael Jackson și a acuzațiilor împotriva acestuia. Regizorul  Antoine Fuqua declara în 2023 că pelicula va prezenta „partea bună, cea rea şi cea urâtă” a starului „Vom povesti ce s-a întâmplat, iar spectatorii vor decide singuri ce părere au despre Michael”, a mai spus acesta. Fiica artistului, Paris Jackson, a anunțat că se va distanța de film pentru că, spune ea, povestea nu este fidelă realității. 

Dincolo de controverse, pelicula i-ar putea propulsa spectaculos cariera actorului principal, crede Irina-Margareta Nistor, așa cum s-a întâmplat cu  Rami Malek după Bohemian Rhapsody:

,,Când a fost filmul despre Fredie Mercury știm foarte bine că cei mai încântați au fos cei din familie, care au spus că practic l-au văzut retrăind. Apropo de asta, actorul din Bohemian Rhapshody e acum absolut remarcabil alături de Russel Crowe în Nuremberg, pe care m-aș bucura să nu-l piardă nimeni ca să priceapă cum ne-a trecut glonțul pe lângă ureche (încă o dată)". 

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
digi24.ro
image
Primele locuri din lume care au intrat în anul 2026. Zona de pe glob în care s-a dat startul Revelionului | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Fiica Elenei Lasconi s-a înscris în Partidul Socialist Român! Şi-a postat carnetul de membru: PSR, „continuatorul PCR”
gandul.ro
image
Continentele Pământului pierd apă dulce într-un ritm alarmant. Avertismentul Băncii Mondiale
mediafax.ro
image
Furie în tabăra suveranistă după ce Bolojan a dat 50 de milioane de euro pentru Ucraina. Ce reprezintă, de fapt, această sumă pentru România
fanatik.ro
image
Cum a ajuns România, în 2025, în presa internațională
libertatea.ro
image
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume
antena3.ro
image
Cine sunt tinerii care au murit carbonizaţi în accidentul din Găeşti. S-ar fi luat la întrecere cu altă maşină
observatornews.ro
image
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
cancan.ro
image
Anunțul hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov cu câteva ore înaintea petrecerii de Revelion, pentru care turiștii au plătit bani buni
prosport.ro
image
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza momentului
playtech.ro
image
Cele mai mari performanțe și dezamăgirile din sportul românesc în 2025! Ce ne așteaptă în noul an
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E gata! Patronul a anunțat transferul lui Louis Munteanu. Salariu uriaș: de 4 ori mai mare decât la CFR
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Declarația obligatorie la ANAF pe care proprietari de locuințe trebuie să o depună până la 25 mai. Altfel, riscă amendă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
PRIMELE imagini cu Dan Petrescu, după ce s-a aflat de boala lui. Cum arată după chimioterapie și după ce a slăbit 30 de kilograme / FOTO
romaniatv.net
image
Cele mai frumoase urări, mesaje și felicitări de Sf. Vasile. Cui îi spunem la mulți ani de 1 ianuarie 2026
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Fructele pe care nutriționiștii le recomandă în luna ianuarie. Au proprietăți antiinflamatoare puternice
click.ro
image
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
click.ro
image
Prognoza numerologică pentru 2026. Resetarea cosmică începe acum. De ce acest an este un punct de cotitură pentru noi toți
click.ro
Pisica primar din Alaska colaj jpg
Povestea pisicii care a ajuns primar într-un oraș din Alaska: din 1997, s-au perindat la "putere" trei feline leneșe, dar adorabile
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
USS Nevada (© U.S. Navy / Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost realizată și cu ajutorul cuirasatelor americane din Clasa Nevada
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
image
Fructele pe care nutriționiștii le recomandă în luna ianuarie. Au proprietăți antiinflamatoare puternice

OK! Magazine

image
Horoscopul anului 2026. Ce zodii își schimbă viața spectaculos, cine va avea momente de cumpănă sau bani cu carul

Click! Pentru femei

image
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă