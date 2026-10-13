 A murit RJ Mitte, actorul care l-a interpretat pe Walter White Jr. în „Breaking Bad”. Avea doar 34 de ani. Principala ipoteză e sinuciderea | adevarul.ro
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A murit RJ Mitte, actorul care l-a interpretat pe Walter White Jr. în „Breaking Bad”. Avea doar 34 de ani. Principala ipoteză e sinuciderea

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RJ Mitte,  devenit celebru la nivel mondial pentru interpretarea lui Walter White Jr. în serialul de succes „Breaking Bad”, a murit la vârsta de 34 de ani. Informația a fost confirmată de autoritățile din Texas și de familia actorului. Artistul s-ar fi  sinucis.

RJ Mitte a devenit celebru pentru rolul din „Breaking Bad
RJ Mitte a devenit celebru pentru rolul din „Breaking Bad Foto: captură YouTube Entertainment Tonight

Potrivit reprezentanților Biroului Judecătorului de Pace din Brownsville, Texas, RJ Mitte a decedat luni, iar circumstanțele morții fac în prezent obiectul unei anchete, relatează CNN.

Poliția din Brownsville a precizat că a intervenit în urma unui apel de urgență primit în jurul prânzului, actorul fiind găsit decedat la sosirea echipajelor. Anchetatorii au transmis că, în acest moment, nu există indicii privind o posibilă faptă criminală.

 Potrivit TMZ, actorul s-ar fi sinucis. 

Într-un comunicat transmis prin intermediul reprezentanților săi, familia actorului i-a adus un ultim omagiu, subliniind activitatea sa filantropică și implicarea în susținerea persoanelor cu dizabilități. Mitte a fost ambasador al organizațiilor United Cerebral Palsy și Shriners Children's și a derulat numeroase proiecte prin intermediul Fundației Mitte.

De la un adolescent cu paralizie cerebrală la unul dintre simbolurile „Breaking Bad”

RJ Mitte suferea de paralizie cerebrală și a devenit unul dintre cei mai cunoscuți actori cu dizabilități de la Hollywood, potrivit CNN.

În „Breaking Bad”, serial difuzat între 2008 și 2013, acesta l-a interpretat pe Walter White Jr., fiul personajului principal jucat de Bryan Cranston.

De-a lungul celor cinci sezoane, producția a devenit un fenomen global și a câștigat numeroase premii, transformând întreaga distribuție în nume de referință ale televiziunii americane.

Născut în 1992, în Lafayette, Louisiana, Mitte s-a mutat la Hollywood la vârsta de 14 ani împreună cu familia sa. Primele sale apariții au fost ca figurant în seriale precum „Everybody Hates Chris” și „7th Heaven”, iar primul rol consemnat oficial a fost într-un episod din „Hannah Montana”, în 2007.

„Nu realizam cât de mare va deveni serialul”

Într-un interviu acordat la începutul acestei luni, actorul rememora perioada în care filma pentru „Breaking Bad”, mărturisind că nimeni din echipă nu anticipa impactul uriaș pe care îl va avea producția.

„Pe atunci nici nu ne imaginam cât de important va deveni serialul”, declara acesta, adăugând că actoria, deși nu fusese planul său inițial de carieră, s-a transformat în marea sa pasiune.

Cu doar câteva zile înainte de moarte, RJ Mitte publicase pe rețelele sociale fragmente din același interviu, în care vorbea despre povestea neterminată a familiei White și despre dorința sa de a depăși, într-o zi, succesul uriaș obținut cu „Breaking Bad”.

Un susținător al reprezentării persoanelor cu dizabilități

Dincolo de cariera actoricească, Mitte a fost o voce importantă pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități în industria filmului.

În 2021, a jucat rolul principal în filmul „Triumph”, inspirat din povestea reală a unui adolescent cu paralizie cerebrală care își dorește să intre în echipa de lupte a liceului. Actorul afirma atunci că se regăsea profund în experiențele personajului, după ce în copilărie i s-a spus în repetate rânduri că nu va avea o viață normală sau o carieră de succes.

RJ Mitte a mai avut roluri în serialul „Switched at Birth”, iar în vara acestui an a jucat alături de Finn Wittrock în filmul „Westhampton”.

Amintim că,  în urmă cu trei ani, actorul Mark Margolis, cunoscut pentru rolurile interpretate în serialele „Breaking Bad” și „Better Call Saul” a murit la vârsta de 83 de ani.

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