Video Doliu în lumea filmului: actor din „Twin Peaks”, mort la 44 de ani. Familia a confirmat vestea

Actorul galez Owain Rhys Davies, cunoscut pentru rolul din serialul de cult „Twin Peaks: The Return”, a murit la vârsta de 44 de ani. Vestea a fost confirmată de familie, care a transmis că decesul a survenit subit.

„Cu o profundă tristețe, eu și tatăl meu anunțăm că fratele meu, Owain, a murit. Această veste va fi un șoc pentru mulți. Impactul iubirii, prieteniei și generozității lui Owain a fost imens”, se arată în declarația familiei.

Fratele actorului, Rhodri, a precizat că există unele „întrebări” în legătură cu împrejurările decesului, însă familia consideră că acesta a survenit „subit, din cauze naturale și în mod pașnic”.

Născut pe 20 februarie 1982 în Cardiff, Țara Galilor, Owain Rhys Davies a avut o carieră activă atât în teatru, cât și în film și televiziune, scrie euronews.

A colaborat cu Royal National Theatre și a apărut în producții de pe West End, inclusiv „Mamma Mia!” și „The Wizard of Oz”, dar și în spectacole precum „The Lion, the Witch and the Wardrobe” și „Under Milk Wood”.

Pe plan internațional, actorul a devenit cunoscut pentru apariția în serialul „The OA”, alături de Brit Marling și Jason Isaacs, precum și în „Twin Peaks: The Return”, creat de David Lynch și Mark Frost, unde a interpretat un agent FBI.

De asemenea, a avut roluri în filmul Disney „Alice Through the Looking Glass” (2016), serialul „My Dead Ex” și comedia horror „A Serial Killer’s Guide to Life” (2019).

Actorul finalizase filmările pentru două proiecte aflate în post-producție, „Jeff the Killer” și „La Fantasia”.