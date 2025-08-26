Solista Daniela Ploia, hărțuită de un medic psihiatru. Artista amenință cu plângere la Poliție

Cunoscuta solistă de muzică populară Daniela Ploia trece prin clipe dificile după ce a făcut publice mesajele mai puțin ortodoxe pe care i le-ar fi trimis un medic psihiatru de la Spitalul Clinic de Urgență Timișoara. Artista susține că bărbatul o abordează de mai mult timp și spune că este hotărâtă să depună plângere la Poliție dacă hărțuirea nu încetează.

Artista a făcut deja o plângere la conducerea spitalului și intenționează să meargă chiar și la Poliție, în zilele următoare, dacă medicul în cauză nu încetează să o asalteze cu mesaje cu tenta erotică.

„Domnule doctor, las aici un mesaj pentru dumneavoastră în care să vă spun atât că sunt dezgustată, apoi că sper că nu sunt în pericol pacientele, asistentele, și nu în ultimul rând că nu doar că merg la poliție dacă nu vă opriți din obsesie, dar vă fac imediat și vedetă.

Până atunci însă, voi depune o plângere la spital să știe ce exemplar de doctor sunteți. Trist e că tratează pacienți cu probleme psihice când el ar trebui tratat”, este mesajul artistei, postat recent pe pagina ei socializare.

Daniela Ploia, hărțuită de un medic psihiatru!

Contactată de Click!, artista a făcut mai multe declarații pe seama acestui subiect delicat.

„Este un psihopat care și anul trecut m-a hărțuit, iar acum a revenit când m-a revăzut la spital prin prisma unei cunoștințe. Am vrut să-i dau numele, dar sper că se oprește.

Am dus pe cineva la el anul trecut, iar acum m-a revăzut tot la o cunoștință la el pe secție și anul trecut m-a hărțuit, iar acum a reluat.

Anul trecut am crezut ca și acum că cineva i-a spart contul Facebook, doar acum mi-a scris si m-a și sunat de pe whatsapp și ulterior i-am răspuns. Am rămas crucită că era chiar el psihopatul!”, a declarat Daniela, în exclusivitate pentru Click!

