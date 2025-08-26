Ioan Varga, vedetă pe TikTok, după ce „s-a jucat” din nou cu lingourile de aur: „Sunt 17 cutii, a câte 100 de kilograme”

Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a reapărut pe rețelele de socializare într-un clip care a atras rapid atenția publicului. În înregistrare, omul de afaceri numără lingouri de aur, el și partenerii săi deținând deține mine în câteva țări din Africa.

Acesta nu este primul clip de acest gen cu Varga. La sfârșitul lunii martie, finanțatorul s-a filmat tot jucându-se cu lingouri de aur. În ultimul clip postat pe TikTok, patronul grupării din Gruia apare în fața mai multor cutii pline cu lingouri, despre care spune că ar cântări împreună 1.700 de kilograme, urmând să fie transportate în Dubai.

„Sunt 17 cutii a câte 100 de kilograme pregătite. În total, avem 2.300 de kilograme. Astăzi pregătim actele pentru transport în Dubai!”, explică omul de afaceri, în videoclipul care a devenit, rapid, viral pe rețelele de socializare.

În paralel, CFR Cluj traversează o perioadă dificilă

Echipa a suferit o înfrângere categorică în fața celor de la Oțelul Galați, scor 1-4, și a ajuns pe locul 13 în Superliga, cu doar 5 puncte obținute, până în prezent. În cupele europene, ardelenii au nevoie de un miracol pentru a se califica în Conference League, după ce au pierdut în manșa tur cu Hacken, cu un scor rușinos de 2-7.

Pe plan sportiv, situația de la Cluj a continuat să se complice după eșecul din Suedia. Antrenorul Dan Petrescu și-a dat demisia, iar Varga l-a readus pe italianul Andrea Mandorlini, care își va începe astfel al treilea mandat la echipa din Gruia.

Următorul meci important al ardelenilor este returul cu Hacken, programat joi, 28 august, de la ora 20:30. În campionat, CFR Cluj va juca împotriva celor de la FCSB, o altă echipă aflată în dificultate, pe 31 august, pe teren propriu.