Tania Budi a explodat după zvonurile presupusei idile amoroase cu Gigi Becali: „Un bolnav la colț de stradă”

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB-ului, a fost acuzat de fostul deputat Cristian Rizea, abia ieșit din închisoare, că a înșelat-o pe soția sa, Luminița. Potrivit acestuia, patronul FCSB ar fi avut o relație extraconjugală, timp de aproape două decenii, cu Tania Budi, vedetă TV acum în vârstă de 57 de ani.

Gigi Becali a avut o reacție extrem de acidă la adresa celui care a transmis zvonul în spațiul public. „Asta nu sunt acuzații. A înnebunit lumea, chiar și voi, televiziunea, că ce spun unii pe Tiktok îi dați la televizor. D-asta o să vină sfârșitul lumii. Că fiecare zice ce vrea, acuză pe cine vrea, zice ce vrea.

Pe Tania Budi, nici nu o cunosc. Nici nu am dat mâna cu ea, în viața mea, să o ating pe mână. Am văzut-o în 1994 la o nuntă în New York. Nici atunci n-am dat mâna cu ea. N-am întâlnit-o, n-am văzut-o, n-am dat mâna cu ea, n-am vorbit cu ea în viața mea. A venit nevastă-mea a și început să râdă. Rizea ăla, un maimuțoi de om, că știe el că nu știu că Tania Budi… N-am văzut-o pe Tania Budi, am văzut-o acum 23 de ani la o nuntă în America, nu am mai văzut-o în viața mea. Dar la mine e bine că n-a crezut nevastă-mea și fetele și râdeau, înțelegi? Dar te tulbură un om din ăsta cu niște minciuni din astea, nu?”, declara patronul FCSB, la România TV.

„Oamenii cu bun simț mai rezistă printre voi?”

La scurt timp după ce Gigi Becali a infirmat zvonurile legat de presupusa relație cu Tania Budi, vedeta TV a reacționat, de asemenea, la adresa jurnaliștilor din România, care au dat curs unei asemenea „inepții”.

„În țara asta dacă ai o afacere iar un angajat îți face o nenorocire nu te ajută nimeni , nu te despăgubește nimeni, ca angajator nu ai nici un drept. Iar angajatul dacă face o nenorocire e ușor retard. Iar dacă îi spui că nu mai puteți colabora începe cu reclamații făcându-le pe ce făcea el nașpa că regulile afacerii nu le respecta el.

La fel și cu presa. Dacă ne apucăm toți să spunem ce spune un bolnav la un colț de stradă unde am ajunge? Oamenii ăștia care mai suntem cu bun simț, normal să zic, mai rezistă printre voi? E greu!”, a declarat Tania Budi, potrivit Cancan.