Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi tentative de fraudă prin apeluri telefonice succesive. Atacatorii se prezintă mai întâi drept angajați ai unor operatori de telefonie mobilă, apoi susțin că sunt reprezentanți ai instituției și încearcă să obțină date personale și informații bancare de la victime.

Foto: Ministerul Public

Potrivit DNSC, schema începe cu un apel în care o persoană pretinde că reprezintă un operator de telefonie mobilă și invocă prelungirea contractului sau actualizarea datelor. Sub acest pretext, solicită informații personale și coduri primite prin SMS, despre care afirmă că sunt necesare pentru activarea unei semnături electronice.

La scurt timp, victima este sunată din nou, de această dată de o persoană care se recomandă în mod fals drept angajat al Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Aceasta susține că a fost identificată o tentativă de fraudă, un furt de date sau o activare neautorizată a unei semnături electronice.

Pentru a părea credibili, atacatorii folosesc nume complete, presupuse coduri de angajat sau numere de legitimație și chiar o așa-numită „parolă a convorbirii”, care ar urma să confirme identitatea interlocutorului.

Ce date încearcă să obțină atacatorii

Conversația este orientată apoi către informații financiare sensibile. Victimelor li se cer detalii despre băncile la care au conturi, existența unor credite sau economii, soldurile aproximative și veniturile. Atacatorii pot solicita inclusiv codul numeric personal, coduri primite prin SMS sau fotografii ale actului de identitate.

DNSC subliniază că nu solicită telefonic date bancare, informații despre solduri sau venituri, coduri de autentificare ori fotografii ale actelor de identitate. Instituția precizează, de asemenea, că nu monitorizează apelurile și mesajele utilizatorilor pentru a identifica presupuse activități suspecte.

Cum se pot proteja românii

Reprezentanții DNSC recomandă să nu fie divulgate date personale, bancare sau informații despre situația financiară în urma unor apeluri telefonice nesolicitate. De asemenea, oamenii nu ar trebui să fotografieze și să trimită copii ale actelor de identitate unor persoane necunoscute, să instaleze aplicații sau să acceseze linkuri la solicitarea unor interlocutori.

În cazul unui apel suspect, conversația trebuie întreruptă, iar presupusa alertă verificată prin contactarea organizației respective folosind canalele sale oficiale de comunicare.

Persoanele care au transmis deja date sensibile sau suspectează că au devenit victimele unei fraude sunt sfătuite să contacteze imediat banca și să sesizeze autoritățile competente. Tentativele de fraudă pot fi raportate către DNSC prin formularul disponibil la adresa https://pnrisc.dnsc.ro.