 Tatăl lui Meghan Markle, anchetat în Filipine după ce fiul său ar fi descoperit imagini cu copii abuzați sexual | adevarul.ro
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Tatăl lui Meghan Markle, anchetat în Filipine după ce fiul său ar fi descoperit imagini cu copii abuzați sexual

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Tatăl lui Meghan Markle, Thomas Markle Sr., este vizat de o anchetă în Filipine privind presupusa deținere a unor imagini cu copii abuzați sexual, după ce fiul său ar fi descoperit materialele și le-ar fi predat poliției.

Thomas Markle Sr. și Meghan Markle
Thomas Markle Sr. și Meghan Markle Foto: Profimedia

Page Six notează că scrisoarea, care conținea acuzații explozive, a fost trimisă unei unități specializate de protecție a Poliției Metropolitane din Londra.

Autorul scrisorii susținea că Thomas Markle Sr. ar fi recunoscut că ar fi mers în Filipine și Thailanda pentru a abuza de copii. Thomas Markle, fiul său, Thomas Jr., și fiica sa, Samantha Markle, nu au răspuns imediat solicitărilor presei.

Reprezentanții lui Meghan Markle și ai prințului Harry nu au oferit nici ei un răspuns.

Publicația amintește că Thomas Markle Sr., în prezent anchetat de polițiștii filipinezi, deținea „sute, dacă nu chiar mii” de imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor, care ar fi fost găsite în locuința sa din Filipine.

Fiul său, Thomas Jr., ar fi descoperit materialele în mai multe cutii, printre obiecte și amintiri de familie, și le-ar fi predat poliției locale.

„Când am găsit aceste materiale, am fost îngrozit și nu am avut de ales decât să-mi denunț tatăl”, i-a declarat Thomas Jr., în vârstă de 60 de ani, publicației The Sun, joi.

Relația lui Meghan cu tatăl său ar fi devenit tensionată în 2018, când ducesa de Sussex a aflat despre acuzațiile tulburătoare care îl vizau pe tatăl său la doar câteva săptămâni după nunta sa cu prințul Harry, din același an.

Într-o declarație transmisă publicației Page Six, Meghan a spus că ancheta o „tulbură profund”, adăugând că a primit o scrisoare care conținea acuzații similare la adresa tatălui său și că fusese asigurată că acestea „erau investigate”.

Tatăl lui Meghan: „Sunt foarte supărat că fiul meu face aceste acuzații

Acuzațiile la adresa tatălui său reprezintă și motivul pentru care Meghan a „ales să nu-i permită să aibă contact cu copiii ei”, întrucât și-a dorit să-i „protejeze” pe prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și pe prințesa Lilibet, în vârstă de 5 ani.

În schimb, tatăl său, Thomas Markle Sr., a respins acuzațiile, calificându-le drept „minciuni bolnave”.

„Sunt șocat, sunt rănit și sunt foarte supărat că fiul meu face aceste acuzații la adresa mea. Nu aș putea face niciodată ceea ce sunt acuzat că am făcut. Este cel mai grav lucru de care ar putea acuza cineva o persoană”, a declarat el vineri pentru Daily Mail, adăugând că acuzațiile sunt „niște prostii”.

Fiica sa, Samantha, a negat, de asemenea, acuzațiile și a susținut că acestea ar fi fost inventate.

„Aceste acuzații dezgustătoare nu au absolut niciun temei, iar fratele meu este dezgustător pentru că le inventează. Vrea să-l distrugă pe tatăl nostru. Să-i fie rușine!

L-a folosit pe tata ca pe o vacă de muls ani întregi, iar când banii s-au oprit, a inventat cele mai scandaloase minciuni la care s-a putut gândi, ca să facă bani din presă”, i-a declarat ea joi publicației Daily Mail.

Thomas Markle Sr. ar locui în prezent într-un centru de îngrijire și recuperare din Florida și, înainte de declanșarea anchetei privind materialele cu abuzuri sexuale asupra copiilor, ar fi avut o relație cu asistenta sa, Rio Canedo, mult mai tânără decât el.

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