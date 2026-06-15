Zelenski susține că i-a propus lui Putin o întâlnire la summitul G7 din Franța, dar Rusia a refuzat dialogul

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că i-a propus lui Vladimir Putin o întâlnire în marja summitului G7 din Franța, în această săptămână, pentru discuții privind încheierea războiului care durează de patru ani, însă liderul rus nu ar fi fost pregătit pentru dialog.

Zelenski, aflat la o mănăstire istorică din Kiev avariată în urma unui atac lansat de Rusia în timpul nopții, a spus că Statele Unite au fost de acord cu invitarea lui Putin la reuniunea care începe luni, la Evian-les-Bains, scrie Reuters.

„Am transmis mesajul că suntem pregătiți să ne întâlnim cu Putin în timpul summitului G7, pentru că Trump este acolo și Macron este acolo, deci Europa împreună cu America. Cred că este o oportunitate bună, chiar foarte bună, să ne întâlnim cu toții”, le-a declarat Zelenski jurnaliștilor, vorbind în limba engleză.

„Europa și Statele Unite au fost de acord, iar Rusia a demonstrat din nou că... nu este pregătită să vorbească”, a adăugat acesta.

Un oficial ucrainean a precizat că Zelenski le-a prezentat americanilor și președintelui francez Emmanuel Macron propunerea privind discuțiile din cadrul G7. Ucraina a transmis invitația și direct reprezentanților ruși, însă nu a primit un răspuns clar, a spus oficialul.

Biroul lui Macron nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Într-o scrisoare deschisă adresată lui Vladimir Putin, liderul de la Kiev a propus stabilirea unei date clare pentru o întâlnire directă între cei doi șefi de stat, cu scopul de a identifica o cale de încheiere a războiului. Zelenski a sugerat totodată că la un eventual format bilateral ar putea participa și reprezentanți ai Europei și ai Statelor Unite, pentru a oferi garanții suplimentare unui posibil proces de pace.

Ca răspuns, Vladimir Putin a declarat că, în acest moment, nu vede utilitatea unei întâlniri cu omologul său ucrainean. Liderul rus a afirmat că a analizat scrisoarea lui Zelenski, pe care a descris-o drept un document ce conține „elemente de lipsă de respect” și care, în opinia sa, nu contribuie la crearea condițiilor necesare pentru o întrevedere la nivel înalt.

Cei doi președinți s-au întâlnit ultima dată față în față la Paris, în decembrie 2019, în timpul negocierilor din Formatul Normandia, mediate de Franța și Germania.