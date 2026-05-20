Actorul american de origine română Sebastian Stan a vorbit la Festivalul de Film de la Cannes despre ceea ce el consideră a fi „o deteriorare a libertății de exprimare în Statele Unite”, criticând administrația americană și climatul mediatic din jurul președintelui Donald Trump.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul Festivalul de Film de la Cannes, unde actorul a participat la promovarea noului său film „Fjord”, regizat de cineastul român Cristian Mungiu.

În timpul unei conferințe de presă, Sebastian Stan a afirmat că situația din SUA „nu este deloc de râs” și că societatea americană se află într-un punct critic.

„Cred că suntem într-un loc foarte, foarte rău. Chiar cred asta”, a spus actorul, potrivit themirror.

Acesta a făcut referire la ceea ce a numit concentrarea mass-mediei, cazuri de cenzură, presiuni și procese care „par că nu se mai termină”.

Sebastian Stan l-a interpretat pe Donald Trump în filmul „The Apprentice”, producție care urmărește ascensiunea omului de afaceri în New York-ul anilor ’70 și ’80.

Actorul a dezvăluit că a fost avertizat înainte să accepte rolul, fiind sfătuit de unele persoane să nu se implice în proiect. „Sincer să fiu, când vezi ce se întâmplă acum, cu concentrarea mass-mediei, cenzura și amenințările… semnele erau evidente”, a spus Stan.

El a mai afirmat că filmul a întâmpinat dificultăți chiar înainte de festival, existând incertitudini privind proiecția sa. „Cu trei zile înainte nu eram siguri dacă filmul va fi proiectat”, a precizat actorul.

În discursul său, Stan a făcut trimitere și la tensiunile din media americană, menționând nume cunoscute din televiziune precum Jimmy Kimmel și Stephen Colbert.

El a susținut că aceștia au fost implicați în controverse și reacții publice legate de comentarii politice și presiuni asupra conținutului editorial.

În context, au fost amintite și episoade din 2025 privind suspendări temporare și dispute între prezentatori și marile rețele TV din SUA, în special în zona emisiunilor de tip late-night.

Sebastian Stan a mai spus că speră ca situația să se îmbunătățească, subliniind că tensiunile actuale din spațiul public american sunt îngrijorătoare.

„Am trecut prin toate acestea înainte de situațiile legate de Jimmy Kimmel și Stephen Colbert. Mi-aș dori să nu fie așa”, a concluzionat actorul.