Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Adevărul
Actorul american de origine română Sebastian Stan va juca în filmul „The Batman 2”

Publicat:

Actorul american de origine română Sebastian Stan ar putea face pasul către universul DC Comics. Potrivit publicației Variety, starul nominalizat la Oscar pentru rolul din „The Apprentice” se află în negocieri pentru a se alătura distribuției filmului „The Batman Part II”, unde rolul principal este interpretat de Robert Pattinson.

Actorul american de origine română Sebastian Stan. FOTO: EPA-EFE
Actorul american de origine română Sebastian Stan. FOTO: EPA-EFE

Deocamdată, nu a fost dezvăluit personajul pe care Sebastian Stan l-ar putea interpreta, iar producătorii nu au confirmat dacă acesta va fi un aliat sau un adversar al lui Bruce Wayne. Actorul este însă deja bine cunoscut publicului pentru rolurile din filmele cu supereroi, după ce l-a interpretat pe Bucky Barnes / Soldatul de Iarnă în mai multe producții Marvel.

Continuarea filmului regizat de Matt Reeves este programată să intre în producție în primăvara anului viitor, iar lansarea oficială este stabilită pentru octombrie 2027, sub sigla Warner Bros. Primul film din serie, lansat în martie 2022, a avut un succes major, cu încasări de aproximativ 772 de milioane de dolari la nivel global.

Scenariul pentru „The Batman Part II” este semnat de Matt Reeves și Mattson Tomlin, iar distribuția continuă să se extindă. Recent, în proiect a fost cooptată și Scarlett Johansson, iar din distribuția deja confirmată fac parte Colin Farrell, în rolul lui Oz Cobb (The Penguin), Jeffrey Wright ca James Gordon și Andy Serkis în rolul lui Alfred Pennyworth. De asemenea, Barry Keoghan este așteptat să revină în rolul Jokerului.

Sebastian Stan și Scarlett Johansson au colaborat anterior în mai multe producții din seria Avengers, iar Stan a mai jucat alături de Robert Pattinson în filmul „The Devil All the Time”, lansat pe Netflix în 2020.

Regizorul Matt Reeves a vorbit recent despre procesul îndelungat de pregătire al sequelului, precizând că și-a dorit să depășească nivelul primei pelicule, apreciată atât de critici, cât și de public. Acesta a menționat și măsurile stricte luate pentru a păstra secretul scenariului, inclusiv sisteme de securitate speciale pentru accesarea documentelor.

În plan profesional, Sebastian Stan a apărut recent în „Thunderbolts”, un film Marvel care nu a avut rezultatele așteptate la box-office. Actorul este cunoscut și pentru rolurile din „I, Tonya” și „A Different Man”, iar în perioada următoare va putea fi văzut în „Avengers: Doomsday” și în thrillerul „Fjord”.

Până în acest moment, DC Studios nu a oferit un punct de vedere oficial cu privire la negocierile legate de distribuție.

