Chef indignat de atitudinea juraților de la „Masterchef”: „Apoi te miri că suntem o țară cu copii și femei maltratate”

Un bucătar din Arad i-a criticat pe jurații de la emisiunea „Masterchef”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, susținând că tratează concurenții ca pe profesioniști, fără a le arăta suficientă înțelegere, având în vedere că mulți nu au experiență de bucătari.

Originar din Arad, Nicolaie Tomescu s-a mutat la Timișoara, unde este chef la un restaurant de top. Este foarte activ pe rețelele sociale, oferind sfaturi utile și conținut de calitate urmăritorilor săi.

De tânăr, Nicolaie a intrat în industria culinară cu multă pasiune și talent. Deși părinții și-ar fi dorit să urmeze tradiția familiei și să devină preot, el a descoperit încă de la o vârstă fragedă secretele bucătăriei. În prezent, s-a specializat în deserturi și este recunoscut pentru mâncărurile sale rafinate.

Emisiunea culinară „MasterChef”, difuzată la Pro TV, a stârnit un val de critici după ce chef Nicolaie Tomescu și-a exprimat nemulțumirea față de comportamentul juraților. Acesta a afirmat că participanții sunt jigniți indirect atunci când farfuriile lor sunt judecate, ceea ce el consideră inacceptabil:

„Seara asta «Masterchef» m-a dezamăgit total… Poate nu înțeleg eu formatul, poate eu sunt ceva mai înțelegător, dar să ai o atitudine de genul când jurizezi niște farfurii indiferent de cât de bune sau de proaste sunt, e de neacceptat!

Înainte de toate ține cont de faptul că oamenii înscriși la concurs sunt români care nu au de-a face cu specialitățile din pește și fructe de mare. Nu poți să vii să le dai astfel de ingrediente și apoi să ai niște așteptări ca de la niște bucătari profesioniști. Cu părere de rău, dar nu mă uit la un show culinar ci la unul de stand-up comedy prost regizat în care concurenții sunt jigniți indirect!”.

Ulterior, acesta a revenit cu un mesaj suplimentar:

„Ahhhh, stați că asta m-a scos din minți… înainte de toate văd tot mai multe «duamne» că sunt de acord cu agresivitatea verbală și jignirile și apoi te miri de ce suntem o țară cu copii și femei maltratate din toate punctele de vedere de consorții lor!

