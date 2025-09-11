Chef Cătălin Scărlătescu, primele declarații după despărțirea de actrița Doina Teodoru

Cătălin Scărlătescu a făcut primele declarații despre viața personală după despărțirea de actrița Doina Teodoru, cu care a format un cuplu vreme de trei ani.

Cătălin Scărlătescu (53 de ani) și Doina Teodoru (35 de ani) au format un cuplu discret vreme de mai bine de trei ani. Cei doi aveau în plan să își unească destinele. „Inelul l-a primit. I l-am dat de ceva timp. Da. Aici, în București, la un restaurant. Ne întorsesem de la Roma”, spunea în urmă cu ceva timp, Cătălin Scărlătescu.

Doar că destinul a avut alte planuri pentru cei doi. În urmă cu câteva zile s-a aflat că Doina și Cătălin au pus punct relației după trei ani de iubire. Celebrul bucătar și-ar fi refăcut viața alături de Elena, de 27 de ani, o tânără arhitectă și profesoară la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, potrivit informațiilor publicate de cancan.

Cătălin Scărlătescu a dezvăluit că îi merge „extraordinar de bine” în plan personal.

Bucătarul de la MasterChef a sărbătorit alături de colegi premiera sezonului 10 al competiției culinare și a dezvăluit că se pregătește să plece într-o vacanță în Sicilia alături de mai mulți prieteni.

„Extraordinar de bine! De fapt, mie nu îmi merge personal, mie îmi merge Intercity. Trenul personal merge încet. Toată vara asta am stat la Vama Veche, unde-s ca acasă. Acum am fost în Deltă, unde am casă, deci tot ca acasă. Abia poimâine plec și eu în vacanță în Sicilia, cu niște prieteni”, a spus cheful pentru unica.ro .

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au cunoscut în Vama Veche și au trăit o frumoasă și discretă poveste de iubire, în ciuda diferenței de vârstă dintre ei.