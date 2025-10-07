Video Delia Matache a stârnit îngrijorare printre fani după ce a postat un clip: „Să vină salvarea să mă ia”

Delia Matache a stârnit îngrijorare printre fani după ce a postat un clip pe TikTok, în care apare folosind un fundal audio cu tentă tristă. Artista a explicat însă că totul a fost o glumă legată de părul ei, care s-a deteriorat după o sesiune la saună.

Delia Matache, cunoscută pentru faptul că împărtășește des momente din viața ei cu fanii, a publicat recent pe TikTok un videoclip filmat acasă. În descriere, artista a scris ironic: „E bună și sauna la ceva. Dar nu la păr!”, sugerând că experiența la saună i-a afectat coafura.

În clip, cântăreața încearcă să-și aranjeze părul cu o perie, care la un moment dat se rupe. În fundal se aude un mesaj audio care a atras imediat atenția internauților: „Doamne, ce mi-aș dori în momentul de față să vină salvarea să mă ia pe sus, în cămașă de forță. 7-8 inși de pe ambulanță, să mă bage direct pe pat, să mă ducă la numărul 9, la Obregia. Să mă interneze vreo 25 de ani, să mă uite pe acolo, să nu mă mai știe nimeni”, se aude în clipul postat de Delia.

Videoclipul a devenit rapid viral, strângând peste un milion de vizualizări și aproape 700 de comentarii.

Fanii, împărțiți între amuzament și îngrijorare

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. În timp ce unii au apreciat naturalețea artistei, alții s-au arătat preocupați de starea ei emoțională.

„E așa frumoasă fără machiaj și lentile de contact. Mie mi-e așa dragă”, a comentat un admirator.

Alții au interpretat clipul drept un semn al unei posibile depresii: „Pentru cei care râdeți… Delia este în depresie de foarte multă vreme și nu este nimic de râs aici. Eu o îmbrățișez cu drag și sper să se regăsească într-o zi”, a scris o fană.

„Doamne, pune-ți mila pe ea. Și cine râde de ea să zică «Doamne ferește». Nu-i de râs, e de plâns. Săraca, ai grijă Doamne de ea”, a adăugat altcineva.

Printre comentarii s-au regăsit și mesaje de susținere: „Delia, ăștia cred că ești în depresie. Au umplut Facebook-ul de așa ceva”, „Ești superbă” și „Te iubim, Delia”.

Glumă neînțeleasă sau semnal de alarmă?

Deși artista pare să fi intenționat doar o postare amuzantă despre efectele saunei asupra părului, tonul clipului a fost interpretat de mulți ca un strigăt de ajutor.

Delia nu a făcut încă nicio declarație oficială pe tema reacțiilor, însă, cunoscând stilul ei ironic și autoironic, fanii fideli cred că videoclipul a fost doar o glumă neînțeleasă.