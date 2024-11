Video TikTok răspândește un fake news în care Delia l-ar vota pe Călin Georgescu. Artista este categorică: „Eu am votat cu Elena Lasconi”

Cunoscuta cântăreață Delia Matache a publicat pe pagina sa de Instagram, un mesaj pentru candidatului independent Călin Georgescu, în care îl critică pentru pozițiile sale la adresa femeilor.

După acest mesaj, pe TikTok au fost distribuite informații false în care Delia Matache l-ar susține pe Călin Georgescu, atribuindu-i-se declarații care nu au legătură cu realitatea.

„Delia de partea lui Călin Georgescu”, este titlul suprapus pe o fotografie a artistei, în care apare și un mesaj în care aceasta și-ar arăta susținerea față de candidatul controversat.

Contul de TikTok care distribuie acest fake news are mii de urmăritori și mulți oameni au comentat cuvintele puse în gura artistei.

În realitate, Delia s-a exprimat vehement împotriva candidatului independent Călin Georgescu, care prin afirmațiile sale controversate pune în pericol apartenența României la Uniunea Europeană și NATO. Artista s-a arătat revoltată de poziția acestuia față de rolul femeii în societate.

„Hai să încercăm fără frică, hai să nu ne mai frică să ne spunem părerile, hai să avem păreri pentru că avem drepturi. Chiar dacă unii mai nou neagă că avem drepturi egale, avem drepturi. Noi, cetățenii, și noi, femeile, avem drepturi. Da, avem dreptul la opinii… hmmmm, în spațiul public!”, spune Delia.

„Feminismul nu este o aberație, feminismul ne dă voie să avem păreri în spațiul public”, continuă ea.

„Feminismul ne dă voie să conducem o mașină, ne dă voie să votăm. Deci, feminismul este bun. Da, nu e o mizerie, hi-hi”, mai spune Delia.

„Nu știu voi, dar eu în ultimele zile, m-am simțit așa, ca-n «Povesea slujitoarei». Nu știu dacă ați urmărit serialul, fix mi se pare că acolo ne îndreptăm și îmi este frică”, a mărturisit artista.

Artista a dezvăluit și cu cine a votat și va mai vota ți în turul doi al alegerilor prezidențiale.

„M-ați întrebat ce am votat și ce votez. Am votat Elena Lasconi, voi vota Elena Lasconi pentru că de ea nu îmi e frică. Nu-mi e frică. Am ajuns să ne raportăm la frică”, dezvăluie ea.

„Tu nu poți să vrei să te votez și să decizi tu care e rolul meu pentru că-s femeie, tu nu poți să îmi pui piciorul pe cap pentru că-s femeie. Nu spui că e prea mult pentru mine să lucrez în funcții pentru că sunt femeie. Nu poți să faci asta și să vrei să te votez”, a reacționat cântăreața.

„Nu este ok să te folosești de religie, chiar dacă dă foarte bine, foarte bine”, mai spune ea.

Călin Georgescu a obținut cele mai multe voturi la primul tur al alegerilor prezidențiale, 2,1 milioane, și va intra în turul al doilea cu Elena Lasconi, reprezentanta USR.