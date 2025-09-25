search
Joi, 25 Septembrie 2025
Rihanna, mamă pentru a treia oară. A născut o fetiță pe care a numit-o după partenerul ei

Publicat:

Rihanna și rapperul A$AP Rocky au devenit din nou părinți. Artista în vârstă de 37 de ani a născut pe 13 septembrie o fetiță, căreia i-a fost dat numele de scenă al tatălui – Rocki Irish Mayers.

Rocki Irish Mayers s-a născut pe 13 septembrie. FOTO: X/@agent_bulletin
Rocki Irish Mayers s-a născut pe 13 septembrie. FOTO: X/@agent_bulletin

Cântăreața a făcut anunțul printr-o postare pe Instagram, în care apare ținându-și fiica în brațe, alături de o fotografie cu mănuși de box roz. Postarea a strâns peste cinci milioane de aprecieri în doar două ore, devenit rapid virală.

Rihanna și A$AP Rocky mai au doi fii, Riot și RZA. Cei doi artiști au dezvăluit ultima sarcină a artistei la gala Met de anul acesta.

Născută în Barbados și cunoscută în acte ca Robyn Fenty, Rihanna a sărbătorit recent 20 de ani de la lansarea primului său album. Deși nu a mai lansat un album complet din 2016 („Anti”), vedeta și-a extins masiv imperiul de afaceri, cu brandul de cosmetice Fenty Beauty și compania de lenjerie intimă Savage X Fenty.

Potrivit Forbes, averea sa depășește un miliard de dolari. Fanii au primit cu entuziasm vestea nașterii, dar au reluat totodată apelurile pentru lansarea unui nou proiect muzical.

