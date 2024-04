Dieta celei mai în vârstă câștigătoare a unui concurs de Miss. Cum de arată atât de bine la 60 de ani | VIDEO

După ce a fost declarată câştigătoare a Miss Univers Buenos Aires, Alejandra Rodriguez a intrat în istoria concursurilor de frumusețe, fiind prima femeie de 60 de ani care a cucerit acest titlu. Ea a dezvăluit care este regimul de viaţă care o ajută să arate în continuare atât de bine.

Avocata şi jurnalista de 60 de ani spune că aspectul său incredibil se datorează stilului de viață pe care îl are, precizând că îşi respectă dieta pe care şi-a stabilit-o şi care nu este una extremă și rămâne activă, relatează The Sun.

„Este foarte important să ai o viață sănătoasă, să mănânci bine, să faci activitate fizică”, a declarat Alejandra Rodriguez pentru televiziunea argentiniană El Trece. „O îngrijire normală, nimic prea extraordinar și puțină genetică, a mai spus ea.

De asemenea, Alejandra Rodriguez consideră că este esenţial să integrezi în dietă o alimentație sănătoasă și postul intermitent.

„Ceea ce încerc să fac este postul intermitent, cred că ajută foarte mult. Apoi, încerc să mănânc alimente organice, multe fructe, multe legume și folosesc creme bune”, a dezvăluit ea secretul frumuseţii.

Postul intermitent este un model de alimentație în care faci cicluri între perioade de mâncare și de post, spune Healthline. Postul intermitent nu spune nimic despre ce alimente să mănânci, ci mai degrabă când ar trebui să le mănânci.

De asemenea, ea face exerciții fizice de trei ori pe săptămână, în principal mers pe jos și ceva jogging, fără a duce, însă, nimic la extrem.

Adevărata frumuseţe „nu are dată de expirare”

Proaspăt încoronată Miss Buenos Aires a subliniat alţi doi factori esenţiali au contribuit la succesul său: „credința și dorința de a fi tu însăți pot mărturisi adevărata frumusețe, care nu are dată de expirare”.

Alejandra Rodriguez a devenit jurnalistă încă de la terminarea liceului, înainte de a studia dreptul și de a deveni consilier juridic pentru un spital, spune ea.

„Pe vremea mea și în cercul meu social, trebuia să înveți; ceea ce se aștepta de la mine era să merg la facultate, să obțin o diplomă”, își amintește Rodríguez. Ea a mai spus că a trebuit să treacă peste „stereotipuri și prejudecăți” înainte de a intra în competiție pentru titlul de Miss.

„M-am antrenat fizic, am lucrat la încrederea în mine și mi-am îmbunătățit abilitățile pe scenă. Am vrut să arăt că puterea femeilor nu are limite”, a explicat ea.

„Ca urmare a tuturor acestor lucruri, am primit o mulțime de telefoane de la prieteni, oameni care sunt inspirați de genul «dacă ea are 60 de ani și face asta, putem să o facem și noi». Se spune că cei 60 de ani de astăzi sunt cei 40 de ani de altădată”, spune Rodríguez. „Este o nouă tinerețe, oamenii trăiesc mult mai mult, au mai multă grijă de ei înșiși, există acces la alte oportunități. Există o nouă paradigmă în ceea ce privește vârsta”, a concluzionat Miss Univers Buenos Aires, în vârstă de 60 de ani.