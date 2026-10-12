Primul eveniment public în Regatul Unit pentru prinţul Harry şi soţia sa, Meghan

Prinţul Harry şi soţia sa, Meghan, vor participa săptămâna viitoare la primul lor angajament public comun în Regatul Unit de la stabilirea lor în această ţară, la sfârşitul lunii august, au anunţat duminică mai multe mass-media britanice.

Ducele Harry şi ducesa Meghan Foto: Profimedia

Ducele şi ducesa de Sussex urmează să se deplaseze joi la Nottingham, oraşul din centrul Angliei unde au avut prima lor apariţie publică împreună după anunţarea logodnei în 2017, potrivit acestor surse media, printre care şi Sunday Times.

De la întoarcerea lor în Regatul Unit împreună cu cei doi copii, Archie şi Lilibet, după şase ani petrecuţi în Statele Unite, Harry şi Meghan au păstrat o discreţie relativă, deşi fiul cel mic al regelui Charles al III-lea a participat la mai multe evenimente publice, în cadrul unor organizaţii caritabile pe care le patronează sau le susţine, scrie News.

Meghan, la rândul ei, îşi continuă activitatea în cadrul mărcii sale de produse de lifestyle. Duminică, ea a postat pe Instagram o fotografie în care apare luând ceaiul împreună cu laureata Premiului Nobel pentru Pace, Malala Yousafzai, cu ocazia Zilei Internaţionale a Fetei.

Harry şi Meghan au părăsit în mare vâlvă Regatul Unit în 2020, pe fondul tensiunilor cu familia regală, din care nu mai fac parte ca membri activi.

La scurt timp după întoarcerea lor, Palatul Buckingham a reamintit că eventualele activităţi caritabile pe care le-ar putea desfăşura vor fi realizate "în calitate privată".

La Nottingham, cuplul urmează să viziteze, printre altele, trei organizaţii locale care sprijină tinerii prin muzică, cinema şi sport şi care luptă împotriva sărăciei, potrivit Sunday Times.

Citând o sursă apropiată de Harry şi Meghan, ziarul relatează că ducele şi ducesa nu vor fi invitaţi să participe la tradiţionala reuniune de Crăciun a familiei regale la reşedinţa lui Charles al III-lea din Sandringham (estul Angliei), ci că se vor deplasa în California pentru sărbători.