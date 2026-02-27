Un omagiu adus joi, 26 februarie, actriței Brigitte Bardot la Césars, echivalentul francez al Oscarurilor, a fost întâmpinat cu huiduieli.

După încheierea videoclipului omagial dedicat artistei franceze, o persoană a fost auzită strigând „rasistă”, urmat de huiduieli.

Brigitte Bardot s-a stins din viață pe 28 decembrie 2025, la 91 de ani. După ce a renunțat la actorie la începutul anilor 1970, ultimii ani ai vieții sale au fost marcați de implicarea tot mai intensă în politica de extremă dreapta, ceea ce a dus la o serie de condamnări pentru incitare la ură rasială, scrie The Guardian.

Caracterul mixt al moștenirii lui Bardot a fost ilustrat de cântăreața Chappell Roan, care a șters un omagiu postat pe rețelele sociale după moartea actriței, scriind: „Doamne, nu știam toate lucrurile nebune pentru care a luptat doamna Bardot. Nu susțin asta. Foarte dezamăgitor să aflu.”

Bardot s-a dedicat activismului pentru drepturile animalelor după retragerea din actorie, înainte de a deveni tot mai vocală pe probleme politice.

Cartea sa din 2003, „A Cry in the Silence”, a atacat bărbații și femeile homosexuale, profesorii și așa-numita „islamizare a societății franceze”.

Instanțele franceze au amendat-o de mai multe ori pentru comentarii rasiste și homofobe, în special cele îndreptate împotriva comunității musulmane din Franța.

Premiile César nu sunt străine protestelor, exemple recente fiind spectacolul „gol” al Corinnei Masiero în 2021 și părăsirea sălii în 2020 după ce Roman Polanski a câștigat César pentru cel mai bun regizor.

Drama de familie „The Ties That Bind Us”, regizată de Carine Tardieu, a câștigat César pentru cel mai bun film, iar Richard Linklater a fost desemnat cel mai bun regizor pentru „Nouvelle Vague”, filmul său despre realizarea peliculei „À bout de souffle” a lui Godard.