Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
Nick Reiner respinge acuzațiile: Fiul regizorului Rob Reiner a pledat nevinovat în procesul pentru uciderea părinților săi

Publicat:

Nick Reiner, fiul celebrului regizor american Rob Reiner, s-a declarat nevinovat într-un tribunal din Los Angeles, în procesul în care este acuzat că și-ar fi ucis părinții, într-o dublă crimă care a zguduit Hollywoodul la finalul anului 2025.

Nick Reiner pledează nevinovat în procesul privind uciderea părinților săi FOTO: Profimedia
Nick Reiner pledează nevinovat în procesul privind uciderea părinților săi FOTO: Profimedia

Nick Reiner a pledat nevinovat, luni, în fața instanței din Los Angeles, în dosarul în care este acuzat de asasinarea părinților săi, regizorul Rob Reiner și soția acestuia, Michele Singer Reiner. Cazul, care a stârnit un val de reacții în lumea filmului, vizează o dublă crimă comisă în decembrie 2025, relatează Agerpres.

Cadavrele celor doi au fost descoperite pe 14 decembrie, în locuința lor din cartierul exclusivist Brentwood, din Los Angeles. Regizorul, în vârstă de 78 de ani, cunoscut pentru filme precum „When Harry Met Sally” și „A Few Good Men”, și soția sa, în vârstă de 70 de ani, ar fi fost uciși prin înjunghiere.

Sănătatea mintală, posibil în centrul procesului

Starea psihică a lui Nick Reiner ar putea deveni un element central al procesului. Acesta are antecedente de consum de substanțe și fusese diagnosticat cu schizofrenie în urmă cu mai mulți ani.

Dacă va fi găsit vinovat, el riscă pedeapsa cu închisoarea pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate sau chiar pedeapsa capitală, având în vedere că aceasta nu a fost abolită oficial în statul California. Deși execuțiile sunt suspendate din 2019, printr-un moratoriu, pedeapsa cu moartea rămâne prevăzută în legislația statului.

În această etapă a procesului, pledoaria de nevinovăție este considerată o procedură obișnuită, indiferent de strategia ulterioară a apărării. Instanța a decis ca Nick Reiner să rămână în arest preventiv, următoarea sa înfățișare fiind programată pentru 29 aprilie.

Avocat celebru retras din dosar

Audierea ar fi trebuit să aibă loc inițial în luna ianuarie, însă a fost amânată după ce avocatul său, Alan Jackson, a decis să se retragă din caz. Acesta a invocat „circumstanțe independente de voința noastră” pentru a explica decizia.

Juristul, cunoscut la Hollywood pentru implicarea în dosare celebre, a subliniat că îi este interzis „din punct de vedere legal și etic” să ofere detalii despre retragerea sa. Totuși, el a declarat public că, în opinia sa, „Nick Reiner nu este vinovat de crimă”. Ulterior, tribunalul a desemnat un avocat din oficiu pentru a-l reprezenta pe inculpat.

Ce s-ar fi întâmplat înainte de crimă

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Nick Reiner locuia într-o anexă aflată pe proprietatea părinților săi. Cu o zi înaintea tragediei, el ar fi provocat un incident la o petrecere organizată de prezentatorul TV Conan O’Brien, unde fusese invitat alături de părinții săi.

Conform acelorași surse, între fiu și tată ar fi izbucnit o ceartă violentă. În ziua crimei, soții Reiner ar fi trebuit să ia prânzul cu fostul președinte american Barack Obama și cu Michelle Obama și aveau, totodată, programată o sesiune de masaj.

Un maseur a ajuns la reședința lor, însă, neprimind niciun răspuns la ușă, a contactat-o pe fiica cuplului, Romy Reiner. Aceasta este cea care a descoperit mai întâi trupul tatălui, iar echipajele medicale sosite la fața locului au găsit ulterior și corpul mamei.

Poliția americană l-a arestat pe Nick Reiner în aceeași noapte, la câțiva kilometri distanță de locul crimei.

