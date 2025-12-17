search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fiul regizorului Rob Reiner a fost pus sub acuzare pentru dublu omor în cazul părinților săi

0
0
Publicat:

Procurorii din Los Angeles au emis acuzaţii de omor împotriva lui Nick Reiner în cazul morţii părinţilor său, regizorul de la Hollywood Rob Reiner şi soţia sa Michele.

Nick și Rob Reiner FOTO Profimedia
Nick și Rob Reiner FOTO Profimedia

Nick Reiner este acuzat de două fapte de omor cu premedidare, în circumstanţe speciale, a afirmat procurorul districtual Nathan Hochman, citat de BBC.

El ar putea fi condamnat la închisoare pe viaţă fără posibilitatea de a fi eliberat sau la pedeapsa cu moartea, dacă va fi găsit vinovat. El va fi adus în faţa instanţei pentru a I se prezenta în mod oficial acuzaţiile şi a pleda, după ce primeşte avizul medical de la oficialii penitenciarului, a afirmat Hochman.

Acuzaţiile vin la două zile după ce cuplul a fost găsit mort în locuinţa din Brentwood, California, cu mai multe plăgi înjunghiate.

Punere sub acuzare include, de asemenea, o ”referire specială” la faptul că Reiner a folosit un cuţit.

Marţi, într-o conferinţă de presă, Hochman a declarat că nu a fost luată decizia dacă procurorii vor cere pedeapsa cu moartea.

Suspectul, în vârstă de 32 de ani, a mai fost acuzat că a folosit ”o armă periculoasă şi mortală, mai exact un cuţit”. El era aşteptat să apară în faţa unui judecător marţi, pentru o audiere în care să fie oficial pus sub acuzare. Procurorul districtual a afirmat că aceasta va fi programată la o dată ulterioară.

Rob Reiner a regizat mai multe firme celebre, într-o varietate de genuri, între care ”This is Spinal Tap”, ”Misery” şi ”A Few Good Men”.

Michele Singer Reiner a fost actriţă, fotograf şi producător şi fondatorul Reiner Light, o agenţie de fotografie şi o companie de producţie.

Şeful Departamentului de Poliţia din LA Jim McDonnell a declarat, în conferinţa de presă: ”Acest caz este sfâşietor şi profund personal, nu doar pentru familia Reiner şi cei dragi lor, ci pentru întregul oraş. Transmitem profunde condoleanţe tuturor celor afectaţi de această tragedie”, a spus el.

Întrebat dacă arma crimelor a fost recuperată, Hochman a afirmat că acest lucru va fi aflat în instanţă. Oficialii au declarat că autopsiile, care nu au fost încă finalizate, vor stabili cauza exactă, modalitatea şi ora deceselor.

Vedete

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
digi24.ro
image
Prognoza meteo actualizată de Crăciun și de Revelion în Capitală. Ce schimbări majore au loc între cele două sărbători
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
mediafax.ro
image
„Va fi o nenorocire!”. Mihai Stoica și Andrei Nicolescu anunță un scenariu fără precedent în Superliga României
fanatik.ro
image
Vlad Pascu pierde la ÎCCJ șansa de reducere a pedepsei. Decizia este definitivă
libertatea.ro
image
„Pentru prima dată am auzit asta”. SUA vor răspunde militar dacă Rusia va ataca din nou Ucraina, după un armistițiu, afirmă Donald Tusk
digi24.ro
image
A sunat să introducă un jucător pe teren, dar a aflat că nu e în lot. Reacția lui Becali: "Stai tu pe TikTok și-o să vedem dacă mai poți juca fotbal"
gsp.ro
image
Radu Naum a auzit ce salariu s-a cerut în România și nu a putut să creadă: "Cât?!" Replica președintelui
digisport.ro
image
Bolojan vrea să taie „plasele de siguranță”: șomaj, pensionări anticipate și concedii medicale, sub lupa Guvernului
stiripesurse.ro
image
Un zăcământ uriaș de pământuri rare, care conține galiu, germaniu, rubidiu, cesiu, a fost descoperit în Utah. "Moment de cotitură"
antena3.ro
image
Nou impozit introdus pentru o categorie de români. "Taxă peste taxă"
observatornews.ro
image
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
prosport.ro
image
Ce pensie primeşti după 40 de ani de muncă: modalitate simplă de calcul în funcţie de salariu Social
playtech.ro
image
Cât costă cele mai ieftine bilete la Campionatul Mondial. FIFA a luat decizia după ce și-a pus fanii fotbalului în cap
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără milă! 21 de ani de închisoare: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, deranjat de „salariile disproporționate” din spitale. Premierul spune că 95% din bani se duc pe lefuri
stiripesurse.ro
image
Jurnalista Simona Popescu s-a stins din viață! Aceasta a pierdut lupta cu o boală nemiloasă, la doar 59 de ani
kanald.ro
image
Taxa pe locuințe și mașini scumpe se triplează din 2026. Cum se stabilește valoarea și ce rol are formularul ANAF 216
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Guvernul a pregătit o nouă ordonanță trenuleț. Se îngheață salariile și se elimină sporurile
romaniatv.net
image
Pensionarii din România care vor primi bani în plus de anul viitor. Ministrul Muncii, Florin Manole, a confirmat
mediaflux.ro
image
A sunat să introducă un jucător pe teren, dar a aflat că nu e în lot. Reacția lui Becali: "Stai tu pe TikTok și-o să vedem dacă mai poți juca fotbal"
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
click.ro
image
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Prințesa Madeleine și laureatul Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, Fred Ramsdell, Profimedia 1058233727 jpg
Venită parcă din basme, e prințesa europeană care a cucerit Gala Premiilor Nobel. A strălucit în rochie de zână, cu o tiara deosebită
okmagazine.ro
Madonna foto Instagram jpg
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte, o zână de Crăciun în rochie de catifea roșie! Părul l-a avut prins la fel ca mama ei, Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?