Detalii șocante din ancheta uciderii soților Reiner. Cei doi au fost găsiți morți în pat

Rob Reiner și soția sa, Michele, au fost găsiți în pat cu gâturile tăiate și este posibil să fi fost uciși în timp ce dormeau, a declarat o sursă apropiată anchetei.

Acest detaliu șocant ar putea ajuta la stabilirea cronologiei crimelor, pentru care fiul cu probleme al cuplului, Nick, în vârstă de 32 de ani, a fost arestat, scrie Daily Mail.

Soții Reiner au murit la un moment dat între seara de sâmbătă – când Nick a fost văzut comportându-se ciudat și certându-se cu voce tare cu părinții săi la petrecerea de Crăciun a lui Conan O’Brien – și în jurul orei 15:30 duminică, când fiica lor, Romy, a sunat la 911 după ce le-a descoperit trupurile în conacul familiei din Los Angeles.

„Ar fi putut să facă asta la scurt timp după ce toți ceilalți au plecat acasă, adică să meargă acolo și să le taie gâturile în toiul nopții”, a spus sursa. „Erau în pat când s-a întâmplat.”

Un raport de pe Showbiz 411 sugerează că Michele, în vârstă de 70 de ani, era încă în viață când a fost găsită și a murit în ambulanță, în drum spre spital, după ce le spusese primelor echipaje de intervenție că fiul ei este cel care i-a atacat.

Departamentul de Poliție din Los Angeles nu a confirmat oficial detaliile despre locul exact în care au fost găsite trupurile celor doi.

TMZ a relatat prima dată că Reiner, în vârstă de 78 de ani, a avut o „ceartă foarte zgomotoasă” cu fiul său la petrecerea de sărbători a lui O’Brien sâmbătă seara, după care legendarul regizor și soția sa au plecat. Un participant la petrecere a declarat că „Nick îi speria pe toți, se comporta ciudat și tot întreba oamenii dacă sunt celebri”.

Frica pentru siguranța soților Reiner a apărut abia când o maseuză a ajuns la conacul lor de 13,5 milioane de dolari din cartierul Brentwood, LA, la ora 14:00 a zilei următoare și nimeni nu a răspuns la ușă. Fiica lor, Romy, în vârstă de 27 de ani, care locuiește peste drum, a investigat apoi situația și a sunat la serviciile de urgență după ce a descoperit scena îngrozitoare.

Departamentul de Pompieri din LA spune că primii intervenienți au fost chemați la casa Reiner în jurul orei 15:30 duminică și au încercat să acorde ajutor cuplului înjunghiat, fără succes.

Nick, unul dintre cei trei copii ai soților Reiner, locuia în casa de oaspeți a conacului, a declarat o sursă apropiată. „Nick locuia în casa lor de oaspeți, aceeași pe care a distrus-o de mai multe ori, dar a fost ca o ușă rotativă toată viața lui adultă”, a spus sursa.

„Făcea metanfetamină și nu dormea zile întregi, apoi avea accese de furie, distrugea lucruri, lovea pereții. Era o bombă cu ceas. Dependența lui se înrăutățea și părinții voiau să plece de acolo”, a mai spus prietenul.

Nick însuși a recunoscut că a „distrus” casa de oaspeți într-un acces de furie provocat de droguri, într-un interviu din 2018. „Am început cu televizorul, apoi am trecut la lampă și, treptat, totul în casa de oaspeți a fost distrus”, le-a spus gazdei David Manheim, adăugând că era „într-o stare de euforie” din cauza amfetaminelor, cum ar fi cocaina.

După ce a părăsit petrecerea lui O’Brien, Nick s-a cazat la hotelul Pierside Santa Monica în jurul orei 4:00 dimineața de duminică.

Un martor a declarat pentru TMZ că părea „într-o stare ciudată”, fără semne de confruntare. Însă, când personalul a mers mai târziu dimineața să curețe camera, dușul era „plin de sânge”, cu pete de sânge pe pat și așternuturi folosite pentru a acoperi ferestrele, a declarat sursa pentru TMZ.

Detectivii LAPD au investigat și au intervievat angajații hotelului, a raportat site-ul.

Fiul regizorului a fost arestat apoi la ora 21:15, duminică seara, conform înregistrării sale de arestare. A fost prins la aproximativ 24 km de casa din Brentwood, în apropierea unei stații de metrou și a campusului Universității din Southern California.