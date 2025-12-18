Cum au fost omorâți regizorul Rob Reiner și soția sa, Michele. Concluziile medicului legist

Noi înregistrări ale medicului legist din comitatul Los Angeles confirmă că Rob și Michele Reiner au murit din cauza „multor leziuni provocate de obiecte ascuțite”. Fiul lor, Nick Reiner, este acuzat că și-ar fi înjunghiat mortal părinții.

Conform rapoartelor medicale recent publicate, renumitul regizor și soția sa au murit duminică, 14 decembrie, ziua în care cadavrele lor au fost descoperite de fiica lor, Romy. Aceasta a trecut pe la părinți în jurul orei 15:00, ora locală, și i-a găsit morți. Ulterior, a traversat strada până la locuința sa și i-a cerut unui prieten să sune la 911, a declarat o sursă. Poliția a precizat că trupurile neînsuflețite au fost găsite în dormitorul principal al casei din West Los Angeles, relatează News.ro.

Cauza decesului și acuzațiile împotriva fiului

Medicul legist a stabilit că moartea cuplului a fost provocată de o altă persoană și a fost catalogată drept „omucidere”. Leziunile provocate de obiecte ascuțite, cum este și cazul lor, sunt cele cauzate de obiecte cu vârf sau tăioase. La o conferință de presă desfășurată marți, procurorul districtual din Los Angeles a declarat că Nick Reiner a folosit un cuțit pentru a-și ucide părinții.

Deși Nick Reiner este acuzat oficial de uciderea părinților săi, detaliile care au dus la presupusa faptă rămân neclare. Potrivit unei surse, tânărul a fost văzut certându-se cu tatăl său în noaptea de sâmbătă, 13 decembrie, la o petrecere de sărbători organizată la casa lui Conan O'Brien din Los Angeles. Mama sa, Michele Singer Reiner, era și ea prezentă la petrecere.

Procedurile legale și familia

Rapoartele medicului legist menționează că rămășițele soților Reiner sunt pregătite pentru a fi predate rudelor. Miercuri, Nick Reiner a comparut pentru scurt timp în fața instanței, unde a fost stabilită data audierii preliminare pentru 7 ianuarie.