Vineri, 5 Septembrie 2025
Adevărul
Cine va moșteni averea legendarului designer Giorgio Armani. A construit un imperiu al luxului estimat la 12,1 miliarde de dolari

Publicat:

Moartea celebrului designer italian Giorgio Armani a dat naștere la speculații cu privire la cine va moșteni averea sa estimată la 12,1 miliarde de dolari. 

A murit Giorgio Armani FOTO GettyImages

După ce și-a lansat casa de modă în 1975, Armani era încă director executiv, președinte, director de creație și proprietar al unei afaceri extinse de 23 de miliarde de euro care domina industria modei, când a murit joi, la vârsta de 91 de ani, potrivit The Times.

Paola Pollo, redactor de modă la Corriere della Sera din Italia, a declarat: „El și-a planificat moartea și a pus totul în scris, astfel încât imperiul să rămână intact”.

Armani a spus acest lucru în autobiografia sa din 2022: „Am pregătit planul de succesiune cu pragmatismul și discreția mea obișnuite, dar nu îl voi dezvălui acum, deoarece sunt încă în viață”.

Anul trecut, el a declarat pentru Corriere della Sera că planul său „ar trebui urmat de oricine va veni după mine pentru a-mi continua moștenirea”.

Detaliile acordului au fost divulgate în 2023, dezvăluind că firma ar putea deveni publică la cinci ani după moartea sa. Cu toate acestea, nu a apărut niciun indiciu cu privire la cine ar prelua conducerea, de la lista membrilor familiei din consiliul de administrație până la Leo Dell’Orco, partenerul său și șeful departamentului de design pentru bărbați.

Giulia Crivelli, redactor de modă la cotidianul financiar italian Il Sole 24 Ore, a declarat că s-ar putea să nu fie atât de simplu precum așteptarea numirii unui succesor în testamentul lui Armani.

„Acesta a fost un om care a păstrat controlul total asupra companiei până la sfârșit și cred că nu a pregătit un succesor – nu există un plan real. Firma nu era listată la bursă, așa că nu exista o guvernanță obligatorie în acest sens. Uitați-vă la Luxottica, producătorul italian de ochelari de soare. La trei ani după moartea fondatorului, moștenitorii săi încă se luptă pentru proprietate”, a spus redactorul de modă. 

Armani deținea un superyacht și proprietăți în Milano

Pe lângă proprietatea asupra companiei sale, Armani a cumpărat și un superyacht și proprietăți în Milano, pe insula italiană Pantelleria, în St Tropez, Manhattan și Antigua.

Într-un interviu acordat Financial Times cu puțin timp înainte de moartea sa, Armani a vorbit despre o „tranziție treptată” a puterii către Dell'Orco și familia sa, spunând că „ar dori ca succesiunea să fie organică și nu un moment de ruptură”, sugerând că intenționa să predea frâiele în timpul vieții sale. Acum, moartea sa a adus „ruptura” pe care spera să o evite.

Citește și: Casa de modă Giorgio Armani, amendată cu 3,5 milioane de euro pentru că angajații ar fi lucrat în condiții ilegale

Oricine va prelua conducerea va avea o sarcină dificilă în a se ridica la înălțimea reputației unui om descris ca o „legendă” de celebritățile care i-au adus un omagiu joi, printre care Julia Roberts, Cindy Crawford și Victoria Beckham.

Anna Wintour, redactorul-șef al revistei American Vogue, a declarat: „Giorgio Armani avea o personalitate și o viziune atât de puternice încât îi recunoșteai instantaneu opera, oriunde o întâlneai”.

Pollo a spus că moartea lui Armani a fost un moment „emoționant” pentru Italia. „A fost ultimul dintre marii creatori de modă italieni, iar moartea sa înseamnă că se apropie o schimbare generațională pentru designul italian, ceva ce s-a întâmplat deja în Franța, dar nu și aici”, a spus ea.

De ce nu a părăsit niciodată Italia

Aldo Cazzullo, care l-a intervievat pe Armani pentru Corriere della Sera anul trecut, a declarat: „Spre deosebire de mulți italieni bogați, el nu a părăsit niciodată Italia din motive fiscale. A rămas rezident aici pentru că iubea Italia”.

În interviu, Armani a avut cuvinte de laudă pentru colegii săi designeri italieni, precum Valentino și regretatul Gianni Versace, dar a fost mai circumspect în privința Dolce & Gabbana, afirmând că „se uită la creațiile lor și se întreabă: ar purta o femeie așa ceva? Dar văd că acum se schimbă”.

Miuccia Prada, a spus că Armani, „trăiește mai mult în lumea Miuccia Prada decât în lumea reală. Ea nu se gândește la faptul că rochiile ei trebuie purtate de femei normale”.

Cazzullo a spus că interviul a fost prima ocazie în care Armani a discutat despre homosexualitatea sa. „Nimeni nu l-a întrebat vreodată. În Italia, oamenii nu pun astfel de întrebări”, a spus el.

„S-a încordat când l-am întrebat și mi-a spus «De unde știi că am iubit bărbați?», apoi s-a relaxat și a început să vorbească.” Armani a dezvăluit că primul său partener fusese instructor la o tabără de vară pentru tineri. „Nu i-am spus niciodată nimănui despre asta. Încă este o amintire foarte emoționantă pentru mine”, a spus el.

Săptămâna trecută, s-a anunțat că Armani a achiziționat La Capannina, un restaurant istoric din stațiunea italiană Forte dei Marmi, unde l-a întâlnit pe partenerul său de viață și de afaceri de lungă durată, Sergio Galeotti, în anii 1960.

Galeotti a murit în 1985, la vârsta de 40 de ani, din cauza complicațiilor cauzate de SIDA. „A fost ultimul său gest romantic, o întoarcere la locul de unde a început totul”, a spus Pollo.

