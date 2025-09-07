search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Giorgio Armani va fi înmormântat luni lângă mama sa, într-o ceremonie privată. La Milano s-a decretat zi de doliu

Publicat:

Giorgio Armani, legendarul creator italian de modă decedat la 91 de ani, va fi condus luni pe ultimul drum în cadrul unei ceremonii private, în satul medieval Rivalta, la sud de Milano.

Giorgio Armani va fi condus luni pe ultimul drum / Sursa foto: AFP
Giorgio Armani va fi condus luni pe ultimul drum / Sursa foto: AFP

Funeraliile lui Giorgio Armani, organizate în satul Rivalta, unde se odihnește mama sa

Renumitul designer italian Giorgio Armani, decedat joi la vârsta de 91 de ani, va fi înhumat luni după-amiază în cadrul unei ceremonii private, cu participarea familiei, într-un sat din nordul Italiei, au anunţat responsabili locali, citaţi de AFP, potrivit Agerpres. 

"Funeraliile private ale lui Giorgio Armani vor avea loc în mica biserică San Martino, situată în satul medieval Rivalta", la 100 km sud de Milano, a indicat duminică Asociaţia Castelelor Ducatului de Parma, Piacenza şi Pontremoli. 

Giorgio Armani venea frecvent în această mică comună, care adăposteşte deja mormântul mamei sale. 

  Împrejurimile vor blocate "din raţiuni de securitate şi pentru a garanta confidenţialitatea funeraliilor, prevăzute pentru ora locală 15:30 (13:30 GMT)", adaugă asociaţia într-un comunicat publicat pe pagina sa de Facebook. 

Magazinele Armani, închise luni după-amiază în semn de omagiu pentru regretatul fondator

Magazinele grupului Armani vor fi închise luni începând de la ora locală 15:00 până la sfârşitul zilei, în semn de doliu. 

Primarul oraşului Milano, Giuseppe Sala, a anunţat de asemenea o zi de doliu luni în această capitală economică italiană. 

Mii de persoane au continuat să vină duminică în capela Teatrului Armani din Milano, unde sâmbătă fusese depus sicriul cu trupul neînsufleţit al marelui creator de modă. Accesul publicului era permis până la ora locală 18:00 (16:00 GMT). 

Sute de persoane la capela Teatrului Armani pentru a-și lua rămas-bun de la marele designer

Printre personalităţile care au ţinut să-i aducă un ultim omagiu s-au aflat fostul premier Matteo Renzi, compozitorul Ludovico Einaudi, preşedintele FC Napoli, Aurelio De Laurentiisou şi jucătorii de tenis Fabio Fognini şi Flavia Pennetta. 

De altfel, de la vedete de la Hollywood la oameni politici, numeroase personalităţi i-au adus un omagiu celebrului creator de modă, icoană a modei italiene, care a pus bazele unui adevărat imperiu în industria luxului. 

Donatella Versace a fost la priveghiul regretatului designer de modă / Sursa foto: LaPresse
Donatella Versace a fost la priveghiul regretatului designer de modă / Sursa foto: LaPresse
Vedete

