A murit Giorgio Armani. Legendarul designer patrona echipa de baschet Olimpia Milano

A murit Giorgio Armani. Legendarul designer patrona echipa de baschet Olimpia Milano0
Giorgio Armani, regele modei, a murit la vârsta de 91 de ani. Era proprietarul echipei de baschet Olimpia Milano. Decesul designerului italian a fost făcut joi de reprezentanții săi, fără a fi oferite alte detalii.
Născut în Piacenza, pe 11 iulie 1934, a fost, de asemenea, fondatorul și proprietarul companiei cu același nume.
A avut multe legături cu sportul, proiectând îmbrăcămintea pentru Piacenza, echipa din orașul său natal, pentru echipa engleză Chelsea și pentru echipa națională de fotbal a Angliei.
În 2012, marca sa sportivă EA7 a creat costumele pentru echipa națională a Italiei la Jocurile Olimpice de la Londra.
Din 2008, Armani era proprietarul echipei de baschet Olimpia Milano.