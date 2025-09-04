A murit Giorgio Armani. Legendarul designer patrona echipa de baschet Olimpia Milano

Giorgio Armani, regele modei, a murit la vârsta de 91 de ani. Era proprietarul echipei de baschet Olimpia Milano. Decesul designerului italian a fost făcut joi de reprezentanții săi, fără a fi oferite alte detalii.

Giorgio Armani, regele modei și proprietarul echipei de baschet Olimpia Milano, a murit la vârsta de 91 de ani.

Născut în Piacenza, pe 11 iulie 1934, a fost, de asemenea, fondatorul și proprietarul companiei cu același nume.

A avut multe legături cu sportul, proiectând îmbrăcămintea pentru Piacenza, echipa din orașul său natal, pentru echipa engleză Chelsea și pentru echipa națională de fotbal a Angliei.

În 2012, marca sa sportivă EA7 a creat costumele pentru echipa națională a Italiei la Jocurile Olimpice de la Londra.

Din 2008, Armani era proprietarul echipei de baschet Olimpia Milano.