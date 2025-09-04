Giorgio Armani a murit. Legendarul designer a revoluționat moda pentru totdeauna

Legendarul designer de modă Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani, a anunțat compania sa. Miliardarul de origine italiană a fost primul designer după Coco Chanel care a adus o schimbare de durată în modul în care oamenii se îmbracă.

→ Imaginea 1/5: A murit Giorgio Armani FOTO GettyImages

„Cu infinită tristețe, Grupul Armani anunță trecerea în neființă a creatorului, fondatorului și forței motrice neobosite a sa: Giorgio Armani”, a declarat casa sa de modă într-un comunicat.

„S-a stins liniștit, înconjurat de cei dragi. Neobosit până la capăt, a muncit până la ultimele zile, dedicându-se firmei, colecțiilor și numeroaselor proiecte aflate în derulare și viitoare. De-a lungul anilor, Giorgio Armani a creat o viziune care s-a extins de la modă la fiecare aspect al vieții, anticipând vremurile cu o claritate și pragmatism extraordinare. A fost condus de curiozitate neobosită și de o atenție profundă acordată prezentului și oamenilor. De-a lungul acestei călătorii, a stabilit un dialog deschis cu publicul, devenind o figură iubită și respectată pentru capacitatea sa de a se conecta cu toată lumea. Întotdeauna conștient de nevoile comunității, a activat pe multe fronturi, mai ales în sprijinul iubitului său Milan”, a precizat compania Armani.

Camera funerară va fi amenajată de sâmbătă, 6 septembrie până duminică, 7 septembrie, și va fi deschisă la Milano, în incinta Armani/Teatro.

„Conform dorințelor explicite ale domnului Armani, înmormântarea va avea loc în privat”, a transmis compania.

El nu a apărut la prezentările sale de modă din iunie, deoarece se recupera după o boală pulmonară. Potrivit skynews, Armani, adesea recunoscut ca pionier al modei pe covorul roșu, plănuia un eveniment important în cadrul Săptămânii Modei de la Milano din această lună, pentru a marca 50 de ani de existență a brandului său.

În primul rând, va fi ținut minte pentru reinventarea costumului – feminizându-l pentru bărbați și popularizându-l pentru femei. Armani a eliminat restricțiile și constrângerile stilurilor rigide de dinaintea sa – făcându-i pe bărbați să se simtă sofisticați și pe femei să se simtă puternice la locul de muncă, scrie BBC.

Copilăria și începuturile

Giorgio Armani s-a născut în orașul Piacenza, din nordul Italiei, la 11 iulie 1934, fiind fiul lui Ugo Armani, contabil la o companie de transport, și al Mariei Raimondi.

Viața confortabilă de clasă mijlocie a familiei sale a fost distrusă de război și, cum mâncarea era greu de găsit, cea mai veche amintire a lui era foamea. Se juca pe stradă cu obuze neexplodate, până când unul a explodat brusc. A fost grav ars, iar un prieten apropiat a murit.

„Războiul”, spunea el mai târziu, „m-a învățat că nu totul este glamouros.”

În 1956, a început o facultate de medicină – dar a abandonat-o după trei ani și s-a înrolat în armată. Sătul rapid de viața militară, s-a angajat ca decorator de vitrine la La Rinascente – un mare magazin universal din Milano – unde a avansat repede.

Spre deosebire de alți designeri, care învățau ca ucenici sau la școli de modă, Armani și-a făcut ucenicia direct pe podeaua magazinului. A învățat ce materiale preferau clienții și mergea în filaturi pentru a le cumpăra. A devenit expert în construcția țesăturilor și și-a folosit cunoștințele pentru a perfecționa croitoria. În scurt timp, a lucrat pentru Nino Cerruti, un designer de haute couture influent, care l-a pus să restructureze abordarea companiei.

Revoluția în modă

Clasa mijlocie a anilor ’60 nu-și permitea haute couture, dar dorea un stil distinctiv și elegant. Cu expertiza sa în țesături, Armani a venit cu răspunsul: costume bărbătești din stofe fine, croite precis, dar care puteau fi produse la scară largă.

Astfel s-a conturat stilul italian distinctiv, care a început să influențeze moda internațională.

În 1966, Armani l-a cunoscut pe Sergio Galeotti, un tânăr ucenic arhitect, care și-a abandonat cariera pentru a lucra alături de partenerul său. Galeotti a orchestrat partea de afaceri, vânzând chiar și mașina sa Volkswagen pentru a strânge capitalul inițial.

Au pornit modest – biroul era atât de întunecos, încât Armani a scos abajururile lămpilor pentru a putea vedea țesăturile. Dar munca lor a reprezentat o adevărată revoluție.

În linii mari, Armani a înmuiat liniile hainelor bărbătești și a întărit liniile celor feminine.

Costumele pentru bărbați au devenit mai moi și mai senzuale, reflectând o schimbare în percepția masculinității, încă neexplorată în modă.

Pentru femei, în contextul în care tot mai multe pășeau în câmpul muncii, Armani a văzut o oportunitate: „Am realizat că aveau nevoie de o modalitate de a se îmbrăca echivalentă cu cea a bărbaților. Ceva care să le confere demnitate în viața profesională.”

Astfel au apărut power suits – costume elegante, croite impecabil, care ofereau femeilor o alternativă la rochiile rigide ale generațiilor anterioare. Exprimau feminitate, dar și o declarație de egalitate.

În 1978, compania a semnat un acord cu producătorul GFT, ceea ce i-a permis să fabrice haine de lux ready-to-wear la scară mare.

Tot atunci, Armani a obținut un mare succes de marketing: contractul de a-l îmbrăca pe Richard Gere în filmul American Gigolo (1980). În aproape fiecare scenă, Gere apărea îmbrăcat din cap până-n picioare în Armani – o imagine care a făcut istorie.

A continuat să îmbrace vedete pe covorul roșu la Oscaruri și să creeze costume pentru zeci de filme și seriale de televiziune – dintre care se remarcă The Untouchables și serialul polițist din anii ’80 Miami Vice.

În decurs de un deceniu, a devenit cel mai bine vândut designer european din Statele Unite. Drept urmare, Milano a apărut ca o forță comercială și creativă de prim rang în moda mondială – imediat după Paris.

Și-a extins apoi brandul. A lansat Armani Jeans și Emporio Armani – iar un parteneriat cu L’Oreal a adăugat parfumuri în portofoliul său.

Au urmat ochelarii, echipamentele sportive, cosmeticele și accesoriile. Acum exista un întreg stil de viață – sub o singură etichetă – la care oamenii la modă puteau aspira. Revista GQ l-a numit „total look”.

Durere și perseverență

În 1985, Sergio Galeotti a murit la doar 40 de ani din cauza unei boli asociate cu SIDA.

Într-un rar interviu din 2001, întrebat care a fost cel mai mare eșec al carierei sale, Armani a răspuns:

Faptul că nu am putut împiedica moartea partenerului meu

Fără o familie care să-i distragă atenția, și-a dedicat viața extinderii imperiului său.

Pasionat de sport, a creat costume pentru Chelsea și pentru echipa națională de fotbal a Angliei – precum și uniformele pentru echipa olimpică a Italiei din 2012.

Armani a fost considerat pionierul modei pe covorul roșu

Armani a fost primul designer care a interzis modelelor cu un indice de masă corporală (IMC) sub 18, după ce modelul Ana Carolina Reston a murit de foame din cauza anorexiei nervoase.

Armani și-a transmis colecția în direct pe internet, o premieră în lumea haute couture, pe 24 ianuarie 2007. Prezentarea de modă Armani Privé Primăvară/Vară 2007 a fost transmisă prin MSN și telefoanele mobile Cingular.

Armani a creat numeroase ținute de scenă pentru supervedeta pop Lady Gaga, inclusiv cele purtate în turneele sale record Monster Ball Tour și Born This Way Ball Tour. De asemenea, a creat ținute pentru numeroase gale de premiere de prestigiu, precum cea de-a 52-a ediție a premiilor Grammy și MTV Video Music Awards 2010.

Ultimii ani

În iunie 2024, cu o lună înainte de a împlini 90 de ani, Armani era încă prezent pe podiumurile din Paris și Milano.

În martie 2025, el declara că show-ul său de la Milano își propunea „să toarne ulei pe apele tulburi ale politicii globale”. „Am vrut să imaginez o nouă armonie”, spunea el, „pentru că asta cred că avem cu toții nevoie.”

În persoană, era suplu și sobru. Revista New York îl descria drept „notoriu de disciplinat” și „dedicat unui autocontrol și unei închideri în sine care puteau fi percepute ca răceală”.

În fiecare dimineață, Armani înota în piscina sa: avea 50 de metri lungime, dar doar un metru lățime – suficientă apă pentru a-i permite exercițiile. Pentru unii, designul piscinei întruchipa abordarea lui de viață și de afaceri: minimalistă, precisă și orientată spre scop.

Timp de 65 de ani, Armani și-a dedicat viața acestei misiuni. Iar asta i-a adus o avere estimată de Forbes la 13 miliarde de dolari (10 miliarde de lire sterline).

„Nu sunt niciodată mulțumit”, a spus odată unui jurnalist.

De fapt, ca cineva care este mereu nemulțumit și obsedat de căutarea perfecțiunii, nu renunț niciodată până nu obțin rezultatele pe care le vreau.

Averea lui Armani

Armani a fost unul dintre puținii designeri care a rămas acționar unic al companiei sale. Până în prezent, nu există un moștenitor evident al afacerii Armani, care în 2024 a fost evaluată de analiștii de la Bloomberg Intelligence între 8 și 10 miliarde de euro (9,3 miliarde până la 11,7 miliarde de dolari).

Printre numeroasele distincții ale lui Armani se numără numirea sa în funcția de Mare Ofițer al Ordinului de Merit al Republicii Italiene în 2021, una dintre cele mai înalte onoruri ale țării, și un premiu pentru întreaga carieră din partea Consiliului Designerilor de Modă din America. În 2002, a fost numit ambasador de bunăvoință al agenției ONU pentru refugiați, UNHCR.