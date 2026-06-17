search
Miercuri, 17 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Momente grele pentru Jeremy Clarkson. Prezentatorul Top Gear a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Jeremy Clarkson, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de televiziune din Marea Britanie și figura emblematică a emisiunii Top Gear, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o formă „agresivă” de cancer.

Jeremy Clarkson, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de televiziune. FOTO: AFP
Jeremy Clarkson, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de televiziune. FOTO: AFP

Anunțul a fost făcut în ultimele două episoade ale sezonului 5 din emisiunea „Clarkson’s Farm”, disponibile pe platforma Prime Video. Într-o discuție cu colegii săi, Charlie Ireland și Kaleb Cooper, Clarkson a făcut mărturisirea care i-a surprins pe toți.

„Am cancer”, le-a spus prezentatorul. Vizibil șocat, Kaleb Cooper l-a întrebat: „Nu, nu ai. Unde?”. Clarkson a refuzat să ofere detalii despre afecțiune și a răspuns: „Unde se află nu este treaba nimănui. Știu asta încă din luna mai”.

Prezentatorul a explicat că a lipsit pentru o perioadă deoarece a fost supus unor investigații medicale, inclusiv unei biopsii. În urma analizelor, medicii i-au confirmat diagnosticul.

„Am făcut o biopsie. Mi s-a spus că este o formă agresivă de cancer, dar, din fericire, a fost depistată într-un stadiu foarte incipient”, a declarat Clarkson.

Acesta a precizat că urmează să fie operat, intervenția nefiind una de lungă durată, însă recuperarea va necesita o perioadă de repaus.

„Va trebui să mă duc să fac o operație; operația în sine durează foarte puțin, dar corpul tău rămâne indisponibil pentru o perioadă scurtă de timp”, a explicat el.

În imaginile difuzate în cadrul emisiunii, Clarkson apare pe un pat de spital și vorbește despre provocările prin care trece. El a remarcat că sezonul a început și se încheie în același loc.

„Sezonul 5 a început cu mine într-un pat de spital, iar acum suntem la finalul sezonului 5 și m-am întors într-un pat de spital”, a spus prezentatorul.

Clarkson a dezvăluit că o parte a tratamentului nu a decurs conform planului și a făcut o declarație care i-a emoționat pe fani.

„Dacă următoarea rundă de tratament va fi de succes, ne vedem în sezonul 6, iar dacă nu, nu ne vom vedea”, a afirmat el.

Înainte de difuzarea ultimelor episoade din „Clarkson’s Farm”, prezentatorul a publicat și un videoclip pe Instagram, în care și-a avertizat urmăritorii că finalul sezonului este „foarte, foarte dificil” din punct de vedere emoțional.

Jeremy Clarkson a devenit cunoscut la nivel mondial datorită emisiunii „Top Gear”, pe care a prezentat-o timp de aproape două decenii alături de Richard Hammond și James May. Difuzată de BBC între 2002 și 2022, producția a devenit una dintre cele mai populare emisiuni auto din lume.

Din 2021, Clarkson este protagonistul documentarului-reality „Clarkson’s Farm”, care urmărește încercările sale de a administra o fermă în mediul rural britanic, în ciuda lipsei de experiență în domeniul agriculturii. Serialul s-a bucurat de un succes considerabil și a atras milioane de spectatori la nivel internațional.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
digi24.ro
image
Surse: Sorin Grindeanu, următoarea opțiune a lui Nicușor Dan dacă Guvernul Veștea eșuează. Ce scenarii mai sunt pe masă
stirileprotv.ro
image
Denunțătorul lui Coldea, în stare gravă la spital, după ce a fost bătut în Centrul Vechi din București. Cum au încercat atacatorii să distrugă înregistrările de pe camerele de supraveghere. Anul trecut, un alt denunțător al fostului șef SRI a murit în condiții suspecte
gandul.ro
image
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București, în toiul crizei politice
mediafax.ro
image
S-a scris istorie în fotbal! O mamă și fiul său au jucat la Cupa Mondială. Povestea lui Jenny și a lui Tyler Bindon
fanatik.ro
image
Metrorex, prinsă cu lucrări fictive, dar achitate pe Magistrala 6. Plăți ilegale de peste un milion de euro
libertatea.ro
image
Doi pensionari au devenit milionari în euro după ce au dat statul în judecată în urma unor lucrări împotriva inundațiilor
digi24.ro
image
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
gsp.ro
image
"O rușine!" / "Dezgustător!" Leo Messi nu a fost sancționat pentru această intrare și apoi a scris istorie la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Care sunt orele de liniște pe care românii trebuie să le respecte. Cei care deranjează vecinii pot primi amenzi uriașe
click.ro
image
Surse: Ce au discutat, în secret, Bolojan, Kelemen Hunor şi Fritz. Cele două soluţii pe care i le propun împreună lui Nicuşor Dan
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
"O casă pentru fiecare". În cartierul care se voia "al doilea Dorobanţi" oamenii trăiesc ca la sat
observatornews.ro
image
ULTIMUL mesaj al Mariei, tânăra de 21 de ani care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță. Și-ar fi prevestit moartea 😲
cancan.ro
image
Casa de Pensii, mesaj către pensionari: Mai repede vă face dreptate instanța decât noi. Banii se iau mai ușor
newsweek.ro
image
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă primești amendă de parcare în Bulgaria și nu o plătești. Ce riscă șoferii români în vacanță
playtech.ro
image
Vezi live tragerea la sorți pentru turul 2 preliminarii Conference League și află cu cine joacă FCSB și CFR Cluj. Ora de start a tragerii
fanatik.ro
image
Produsul obișnuit de spălat rufe pe care oncologii recomandă să îl evităm. Ce să folosim în locul lui
ziare.com
image
Neverosimil! Istvan Kovacs, caz UNIC la Cupa Mondială 2026, după decizia FIFA
digisport.ro
image
Secretul siluetei lui Dan Alexa. Ce mănâncă fostul fotbalist pentru a rămâne în formă: „Nu mai vreau să mă îngraș”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lux, de un milion de euro, a lui Serghei Mizil. În living are o statuie cu tatăl său, iar bucătăria e plină de sticle de băutură scumpă: Asta e familia mea, fiecare are vila sa, 3 case una lângă alta / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Scad facturile la gaze naturale. Noile tarife aprobate de la 1 iulie 2026
mediaflux.ro
image
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
VIDEO Un adolescent de 14 ani, aproape de comă alcoolică pe plaja din Constanța. Cum a fost salvat de la moarte: „Toți erau mangă”
actualitate.net
image
Cornel Ilie, noi dezvăluiri după aproape 6 ani de la divorțul de Eliza Suditu: „Zara a descoperit întâmplător, de pe net”
click.ro
image
Lora, mărturisiri cutremurătoare despre o fostă relație: „A încercat să mă abuzeze”
click.ro
image
Ce spune Oana Roman despre viața fără partener: „Este o libertate extraordinară, nu trebuie să dau socoteală nimănui”
click.ro
Sinuciderea Cleopatrei, pictură de Giovanni Francesco Guerrieri profimedia 0706001352 jpg
Regina avea un fetiș uimitor în dormitor. I s-a dus vestea, dar bărbații nu se înghesuiau s-ajungă în ”catalogul amanților”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Targ de Sanziene 2026 jpg
Brașovul sărbătorește Ziua Universală a Iei printr-un amplu Târg de Sânziene în Piața Sfatului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Codruța Filip a dat uitării trecutul. Motivul pentru care fosta soție a lui Valentin Sanfira a ars rochia de mireasă. „Vreau să mă bucur de mine”
image
Cornel Ilie, noi dezvăluiri după aproape 6 ani de la divorțul de Eliza Suditu: „Zara a descoperit întâmplător, de pe net”

OK! Magazine

image
Îi apucă strănutul în balconul regal! Cel mai recent ”episod” l-a avut în prim plan pe Prințul George, ce-au spus oamenii despre el

Click! Pentru femei

image
O vedetă din anii '80 a ajuns la spital, după ce i s-a făcut rău în avion. Ce-a pățit actorul?

Click! Sănătate

image
Trezitul la 3-4 dimineaţa poate semnala aceste probleme de sănătate