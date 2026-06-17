Video Momente grele pentru Jeremy Clarkson. Prezentatorul Top Gear a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer

Jeremy Clarkson, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de televiziune din Marea Britanie și figura emblematică a emisiunii Top Gear, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o formă „agresivă” de cancer.

Anunțul a fost făcut în ultimele două episoade ale sezonului 5 din emisiunea „Clarkson’s Farm”, disponibile pe platforma Prime Video. Într-o discuție cu colegii săi, Charlie Ireland și Kaleb Cooper, Clarkson a făcut mărturisirea care i-a surprins pe toți.

„Am cancer”, le-a spus prezentatorul. Vizibil șocat, Kaleb Cooper l-a întrebat: „Nu, nu ai. Unde?”. Clarkson a refuzat să ofere detalii despre afecțiune și a răspuns: „Unde se află nu este treaba nimănui. Știu asta încă din luna mai”.

Prezentatorul a explicat că a lipsit pentru o perioadă deoarece a fost supus unor investigații medicale, inclusiv unei biopsii. În urma analizelor, medicii i-au confirmat diagnosticul.

„Am făcut o biopsie. Mi s-a spus că este o formă agresivă de cancer, dar, din fericire, a fost depistată într-un stadiu foarte incipient”, a declarat Clarkson.

Acesta a precizat că urmează să fie operat, intervenția nefiind una de lungă durată, însă recuperarea va necesita o perioadă de repaus.

„Va trebui să mă duc să fac o operație; operația în sine durează foarte puțin, dar corpul tău rămâne indisponibil pentru o perioadă scurtă de timp”, a explicat el.

În imaginile difuzate în cadrul emisiunii, Clarkson apare pe un pat de spital și vorbește despre provocările prin care trece. El a remarcat că sezonul a început și se încheie în același loc.

„Sezonul 5 a început cu mine într-un pat de spital, iar acum suntem la finalul sezonului 5 și m-am întors într-un pat de spital”, a spus prezentatorul.

Clarkson a dezvăluit că o parte a tratamentului nu a decurs conform planului și a făcut o declarație care i-a emoționat pe fani.

„Dacă următoarea rundă de tratament va fi de succes, ne vedem în sezonul 6, iar dacă nu, nu ne vom vedea”, a afirmat el.

Înainte de difuzarea ultimelor episoade din „Clarkson’s Farm”, prezentatorul a publicat și un videoclip pe Instagram, în care și-a avertizat urmăritorii că finalul sezonului este „foarte, foarte dificil” din punct de vedere emoțional.

Jeremy Clarkson a devenit cunoscut la nivel mondial datorită emisiunii „Top Gear”, pe care a prezentat-o timp de aproape două decenii alături de Richard Hammond și James May. Difuzată de BBC între 2002 și 2022, producția a devenit una dintre cele mai populare emisiuni auto din lume.

Din 2021, Clarkson este protagonistul documentarului-reality „Clarkson’s Farm”, care urmărește încercările sale de a administra o fermă în mediul rural britanic, în ciuda lipsei de experiență în domeniul agriculturii. Serialul s-a bucurat de un succes considerabil și a atras milioane de spectatori la nivel internațional.