Faimosul jurnalist auto Jeremy Clarkson dezvăluie că a fost „la câteva zile de moarte”. A suferit de urgență o intervenție pe cord

Jeremy Clarkson a dezvăluit că a fost „la câteva zile de moarte” după ce a fost supus recent unei operații urgente pe cord.

Fostul prezentator al emisiunii Top Gear, în vârstă de 64 de ani, a fost nevoit să facă operația după o „deteriorare bruscă” a stării sale de sănătate, iar vedeta a recunoscut: „A fost cât pe ce”.

El a început să se simtă rău după ce a înotat în Oceanul Indian în timp ce se afla pe o „insulă mică” în vacanță, iar mai târziu i-a fost greu să urce scările, scrie dailymail.co.uk.

Clarkson s-a întors în Marea Britanie și a avut parte de o „deteriorare bruscă a sănătății, care a început să se accelereze”, el simțindu-se „înțepenit în piept” și „cu furnicături și ace în brațul stâng”.

El a declarat pentru The Sun: „Sunt foarte recunoscător tuturor celor care mi-au trimis mesaje de susținere, dar sunt bine. Trebuie doar să nu fac muncă manuală sau să nu golesc mașina de spălat vase în următorii patru ani. Cel puțin asta cred că a spus doctorul”.

Moartea tragică recentă a lui Alex Salmond, fostul premier Scoțian, în urma unui atac de cord masiv l-a determinat pe jurnalistul auto să meargă la medicul său de familie.

Clarkson a scris în editorialul său din The Sunday Times cum s-a simțit „aproape mort” după ce s-a întors pe plajă după o baie scurtă.

El și-a petrecut restul vacanței pe o insulă tropicală, mâncând brânză și bând vin.

Abia când s-a întors în Marea Britanie și încărca 30 de porci într-un vehicul a simțit ace și înțepături în brațul stâng.

A mers apoi la spitalul John Radcliffe din Oxford cu o ambulanță, unde i s-au făcut o electrocardiogramă (ECG), analize de sânge și radiografii.

El a declarat că miercuri, după alte verificări, a fost dus într-o „sală de operație”, iar medicii i-au spus că se afla poate „la câteva zile distanță” de moarte.

Odată ajuns acolo, i s-a montat un stent pentru a îmbunătăți circulația sângelui către inimă și a-i calma durerile toracice.

Un stent este un tub care susține arterele deschise. Pentru a deschide artera îngustată, chirurgul poate efectua ceea ce se numește angioplastie.

Aceasta presupune efectuarea unei mici incizii în brațul sau piciorul pacientului, prin care un fir este introdus până la arterele coronare

Descriind ceea ce el a numit „efectele obositoare ale îmbătrânirii”, Clarkson a spus: „Se pare că dintre arterele care îmi hrănesc inima cu sânge nutritiv, una era complet blocată, iar a doua din cele trei se îndrepta în aceeași direcție”.

El a spus că un stent, care poate salva vieți și poate opri viitoarele atacuri de cord prin îmbunătățirea fluxului sanguin către inimă, a fost montat în aproximativ două ore.

Jurnalistul auto a declarat: „Nu a fost deosebit de dureros. Doar ciudat” și a adăugat că s-a gândit: ”Doamne, a fost cât pe ce”.

Clarkson a încheiat spunând că „se întreabă ce gust are apa și dacă este posibil să faci țelina interesantă” în urma sperieturii de sănătate, în timp ce părea să ia în considerare reducerea consumului de carne.

Fanii au fost îngrijorați acum două zile, când veteranul prezentator TV a apărut într-o postare pe Instagram purtând ceea ce părea a fi un plasture chirurgical.

Unul a întrebat: „Cum te-ai rănit la încheietura mâinii, Jezza?”, în timp ce altul a considerat că „rănirea încheieturii mâinii este îngrijorătoare”.

În urmă cu nouă zile, Clarkson a distribuit pe Instagram fotografii exotice cu „nouă apusuri de soare dintr-o vacanță uimitoare”, în care valurile se izbeau de o plajă de nisip însorită.

Clarkson a dezvăluit anterior că a trebuit să renunțe la fumat după ce a contractat pneumonie în timpul vacanței din Spania.

Luna trecută, Clarkson, Richard Hammond și James May și-au lăsat emisiunea The Grand Tour pe Prime Video.

Clarkson a continuat să prezinte emisiunea Clarkson's Farm, care îl prezintă conducând ferma sa din Oxfordshire, pe Prime Video, precum și Who Wants To Be A Millionaire? pe ITV.

El a deschis recent un pub, numit The Farmer's Dog, în Asthall, lângă Burford, aproape de locul în care locuiește, lângă Chipping Norton.