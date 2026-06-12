Video Transfăgărășanul, inclus pe lista celor mai impresionante trasee din Europa. Cum l-a descris Jeremy Clarkson

Un drum spectaculos din România se află în topul celor mai impresionante trasee rutiere din Europa, într-o selecție realizată de cititorii publicației The Guardian.

Europa rămâne una dintre cele mai populare destinații pentru vacanțele cu mașina, iar iubitorii de călătorii au selectat unele dintre cele mai spectaculoase trasee rutiere de pe continent, care străbat munți, fiorduri, coaste sălbatice și peisaje naturale impresionante.

Transfăgărășanul, drumul spectaculos din Carpați unde pot apărea urși

Printre cele mai impresionante rute se află Transfăgărășanul din România, celebru pentru serpentinele sale abrupte și peisajele alpine spectaculoase din Munții Carpați.

Cunoscutul prezentator britanic Jeremy Clarkson l-a descris drept „o panglică gri, neîntreruptă, a perfecțiunii la volan”.

Traseul, al doilea cel mai înalt drum din România după Transalpina, este cunoscut pentru urcările sale spectaculoase spre zona Lacului Bâlea. O turistă a povestit pentru The Guardian că experiența a fost „palpitantă”, mai ales că fusese avertizată că ar putea întâlni urși. Din cauza condițiilor meteorologice dificile din Carpații de Sud, porțiunea spre Lacul Bâlea este deschisă doar câteva luni pe an, în sezonul cald.

Irlanda, 1.600 de kilometri de peisaje, cultură și orașe istorice

Un alt traseu inclus în selecția cititorilor The Guardian este cel din Irlanda, unde un cuplu a parcurs peste 1.600 de kilometri în jurul insulei. Călătoria a început cu feribotul de noapte Liverpool–Belfast, după care au urmat opriri în Belfast, Dublin, Kilkenny, Waterford, Cork, Dingle, Ennis, Galway, Castlebar, Sligo, Donegal și Derry, înainte de întoarcerea la Belfast.



Cei doi au fost cazați în hosteluri, pensiuni, camere închiriate, hoteluri și locuințe de vacanță, preferatul lor fiind Ellison Hotel din Castlebar.

Printre cele mai apreciate zone s-au numărat Peninsula Ring of Kerry și regiunea carstică Burren din comitatul Clare.

Norvegia, fiorduri, cascade și drumuri alpine spectaculoase

În Norvegia, itinerariul pornește din Bergen și urmează direcția Vossevangen, de-a lungul Hardangerfjordului, al doilea ca lungime din țară. Traseul include o oprire în Flåm, după care continuă pe drumul Myrkdalen, cunoscut pentru serpentinele sale, cascadele și coborârile spectaculoase spre Vikøyri.

Călătoria se desfășoară apoi prin sate izolate, precum Nese, și presupune traversări cu feribotul către Dragsvik și Rysjedalsvika, de-a lungul Sognefjordului -cel mai lung și mai adânc fiord din Norvegia-până în Dingja, unde turiștii s-au oprit pentru pescuit înainte de întoarcerea la Bergen.

Islanda, șoseaua de centură printre peisaje vulcanice

Un alt itinerar spectaculos este cel din Islanda, unde turiștii au parcurs șoseaua de centură care înconjoară întreaga țară, plecând din Reykjavík. Aceștia au descris o experiență marcată de peisaje dramatice și schimbări rapide de vreme, în special în luna mai, când traficul este redus.

Continuă lucrările de deszăpezire pe Transalpina și Transfăgărășan. În 2025, șoselele au fost redeschise pe 6 iunie

Deși Islanda este o destinație costisitoare, experiențele precum observarea balenelor și băile în piscine geotermale au compensat cheltuielile.

Scoția, spre Orkney pe un traseu al castelelor și coastei sălbatice

Un alt traseu din selecția cititorilor The Guardian duce spre insulele Orkney, în Scoția, cu opriri în Glasgow, Falkirk, Perth și Tain. Printre atracțiile de pe drum se numără Falkirk Wheel și sculpturile Kelpies, dar și Palatul Scone și Castelul Dunrobin din Sutherland.

Zona este bogată în castele, fortificații și monumente megalitice, însă punctul de atracție rămâne coasta spectaculoasă din Caithness, în special Dunnet Head, cel mai nordic punct al Marii Britanii continentale.

Pe traseu se regăsesc și restaurante apreciate de turiști, precum River Bothy din Berriedale și Paesano Pizza din Glasgow.

Romantism în Bavaria

Drumul Romantische Strasse (Drumul Romantic) este unul dintre primele exemple de traseu turistic tematic de succes apărute după al Doilea Război Mondial. Acesta se întinde pe aproximativ 286 de mile (circa 460 de kilometri), prin Bavaria, de la Würzburg până la Schwangau. Turiștii au parcurs integral traseul, urmând indicatoarele turistice special amenajate de-a lungul drumului. Pe traseu au fost vizitate numeroase orașe medievale pitorești, iar turiștii au urcat în turnul cu ceas din Nördlingen, un oraș fortificat construit integral într-un crater de meteorit. Călătoria s-a încheiat la celebrul castel de basm Schloss Neuschwanstein.

Călătorii au încercat bucătăria bavareză, bazată în mod tradițional pe preparate din carne de porc și cârnați, au savurat berea locală și s-au cazat în hoteluri simple, specifice zonei.

Fotografii epice de pe Transfăgărășan, realizate acum 50 de ani, înainte de inaugurare: „Urșii se obișnuiau pe atunci cu zgomotul dinamitei”

Traversând Munții Apenini din Abruzzo

Valea Sagittario din Abruzzo șerpuiește printre pereți abrupți de calcar, oferind o privire asupra „inimii sălbatice” a Italiei. De la spectaculosul Anversa degli Abruzzi, traseul continuă spre sud până la Scanno, unde vizitatorii pot descoperi un adevărat labirint de scări din piatră și străduțe pietruite.

Drumul trece apoi prin pășuni montane încă străbătute de ciobani și turmele lor, dar și de populația de urși bruni pe cale de dispariție din regiune. La pasul Godi (1.630 m), peisajul se deschide spectaculos, dezvăluind apele turcoaz ale lacului Lago di Barrea.