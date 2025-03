Directorul executiv al Asociaţiei Pro Infrastructură, Ionuţ Ciurea, spune că este esențială consolidarea din temelii a Transfăgărășanului, că nu ar fi eficient ca drumul să fie deschis pe tot parcursul anului, iar pentru o creștere masivă a turismului sunt necesare mai multe unități de cazare.

După câteva decenii pe parcursul cărora nu s-a investit aproape nimic, cel târziu la începutul lui 2026 ar putea demara lucrările de modernizare la Transfăgărășan, considerat de foarte mulți drept cel mai spectaculos drum din lume.

Acum trei ani, oficialii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au luat decizia modernizării Transfăgărășanului.

În octombrie 2023 a fost desemnat câștigătorul licitației pentru realizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), fiind vorba de firma RUTIER CONEX XXI. Valoarea contractului se ridică la 8,4 milioane de lei (fără TVA), 40% din finanțare fiind asigurată din fonduri europene.

Iar reprezentanții CNAIR au precizat pentru ”Adevărul” care este la ora actuală situația proiectului .

„Studiul de fezabilitate privind modernizarea Transfagarasanului a fost finalizat, însă nu a fost încă avizat în cadrul Comisiei Tehnico-Economice a CNAIR, deoarece drumul a fost închis în conformitate cu normativele în vigoare, contractul a fost suspendat în această perioadă, iar prestatorul nu a putut să meargă în teren”, au declarat reprezentanți din cadrul CNAIR.

În ceea ce privește începerea concretă a lucrărilor de modernizare, oficialii CNAIR mai spun că nu poate fi stabilită deocamdată o dată precisă. Asta deoarece mai sunt trei etape de parcurs: lansarea licitației, desemnarea firmei câștigătoare și soluționarea eventualelor contestații. Cel mai probabil, un termen fezabil ar fi în primul trimestru al anului 2026.

Din punct de vedere tehnic, modernizarea Transfăgărășanului va include consolidări, construcție de polate, sistem de scurgere a apelor, benzi pentru vehicule lente, acolo unde amplasamentul permite.

Turistic, modernizarea Transfăgărășanului va include printre altele realizarea mai multor spații pentru comercianți și amenajarea de parcări de scurtă durată.

„Nu are sens ca Transfăgărășanul să fie menținut deschis tot anul”

„Dacă se modernizează Transfăgărășanul, nu cred că o să crească mult mai mult turismul, pentru că nu trebuie doar drumul respectiv, trebuie și facilitățile conexe, o infrastructură turistică mult mai mare. Și nu știu cât e de indicat să construim pe acolo. Asta e o discuție destul de complicată și conexă. Drumul trebuie în primul și în primul rând pus în siguranță. Trebuie elementele de siguranță, de la parapete de protecție la consolidări. Însă nu trebuie să facem un efort colosal financiar pentru modernizarea Transfăgărășanului”, spune Ionuț Ciurea, director executiv al Asociației Pro Infrastructură.

→ Imaginea 1/10: Imagine panoramică de pe Transfăgărășan FOTO Pixabay

În opinia acestuia, e greu de crezut că Transfăgărășanul ar putea fi deschis pe tot parcursul anului.

„Nu are sens să fie menținut deschis tot anul, mai ales în anumite perioade din an, când ninge foarte mult. Nici nu este pe Transfăgărășan o infrastructură turistică fantastică care să și ceară așa ceva, cum ar fi, spre exemplu, pe Valea Prahovei. Sigur, e altceva. Aici drumul este și foarte sus. Și nici nu este o infrastructură turistică cu multe spații de cazare, alte facilitări, care să impună menținerea deschisă a drumului respectiv. Deci, nu are sens, din punct de vedere al banilor, să facem niște eforturi colosale, astfel încât să menținem Transfăgărășanul deschis foarte mult. Undeva la patru luni ar fi ok”, adaugă Ionuț Ciurea.

Directorul Asociației Pro Infrastructură mai consideră că „o problemă pe Transfăgărășan este tunelul Bâlea, care evident că trebuie modernizat. Poate ar trebui chiar extins. Extinderea și modernizarea tunelului Bâlea ar fi singura lucrare majoră ce ar merita poate făcută pe Transfăgărășan”.

Cât a durat construirea Transfăgărășanului

Considerat de mulți specialişti cel mai frumos drum de pe glob, Transfăgărăşanul oferă imagini de neuitat în fiecare anotimp. Jeremy Clarkson, unul dintre realizatorii celebrei emisiuni Top Gear, spunea, în 2009, după parcurgerea Transfăgărăşanului, că a mers cu mașina pe „cel mai grozav drum din lume”.

În emisiunea pe care echipa Top Gear - Jeremy Clarkson, Richard Hammond si James May - a realizat-o în țara noastră acum 16 ani, aceştia au spus despre Transfăgăraşan că este cel mai uimitor drum pe care l-au văzut în viața lor.

„Acesta este cel mai bun drum din lume! România, îți mulțumim că ai acest drum! Am putea să rămânem aici pentru totdeauna?”, mai spunea acum 16 ani Jeremy Clarkson.

Construit pe parcursul a patru ani, în perioada 1970-1974, Transfăgărășanul are o lungime totală de 151 kilometri, urcând până la altitudinea de 2.042 de metri în căldarea glaciară Bâlea, fiind al doilea drum din România, ca înălţime, după Transalpina, ce străbate Munţii Parâng din Carpaţii Meridionali, atingând la o altitudine maximă de 2.145 metri în pasul Urdele.

Transfăgărășanul începe în comuna Arefu din judeţul Argeş, la kilometrul 61 al DN 7C, terminându-se în comuna Cârţişoara (Sibiu), la intersecţia cu DN1. Pe întregul traseu al drumului au fost realizate în total nu mai puțin de 27 de poduri şi viaducte, precum şi Tunelul Bâlea, cel mai lung tunel din țara noastră (887 metri), ce străbate Muntele Paltinu. Aerisirea tunelului se face în mod natural datorită curenţilor de aer extrem de puternici.