 Mihai Trăistariu spune că este hărțuit de admiratoare. Una dintre ele i-ar fi trimis 500 de e-mailuri | adevarul.ro
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Video Mihai Trăistariu spune că este hărțuit de admiratoare. Una dintre ele i-ar fi trimis 500 de e-mailuri

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Mihai Trăistariu, în vârstă de 49 de ani, spune că a ajuns să fie hărțuit de unele admiratoare care îl contactează insistent, îl urmăresc la concerte sau îl așteaptă în fața blocului. Artistul a povestit că printre femeile care încearcă să se apropie de el se numără și o profesoară de karate din Brașov, care i-a spus că și-a bătut fostul soț. 

Artistul Mihai Trăistariu
Artistul Mihai Trăistariu Foto: Facebook

Mihai Trăistariu spune că este hărțuit de admiratoare

Potrivit declarațiilor acordate publicației Click!, acestea îi trimit mesaje și îl sună, merg la spectacolele sale sau încearcă să îl întâlnească în apropierea locuinței.

Artistul a relatat cazul unei femei din Brașov, care s-ar prezenta drept profesoară de karate și care ar veni la concertele sale.

„Am fost hărțuit, de-a dreptul, de tot felul de femei, care, dacă au văzut că nu le-am dat apă la moară, s-au îndrăgostit și m-am trezit cu ele pe cap. Una e din Brașov, zice că e profă de karate, că și-a bătut bărbatul, că l-a lăsat praf pe jos, apoi a divorțat”, a povestit Mihai Trăistariu pentru Click!.

O admiratoare l-ar fi așteptat în fața blocului

Un alt episod relatat de artist a avut loc după ce o femeie din Iași, care îi trimitea mesaje de aproximativ un an, l-ar fi sunat pentru a-i spune că a ajuns la apartamentele sale din Mamaia Nord și îl așteaptă în fața blocului.

Trăistariu spune că a refuzat să coboare, iar conversația ar fi devenit neplăcută.

„M-a sunat că a venit la apartamentele mele din Mamaia Nord și să cobor că mă așteaptă în fața blocului. Am refuzat, normal. Mi-a vorbit vulgar și obraznic. Este ca un blestem, chiar mă simt hărțuit. Nu-mi plac fazele astea. Să mă aștepți jos, la bloc, e grav”, a declarat cântărețul.

Artistul susține că a primit și aproximativ 500 de e-mailuri de la o altă admiratoare, care îi reproșa că nu îi răspunde. După ce a șters-o, mesajele acesteia au început să ajungă în folderul Spam.

„Mi-a trimis vreo 500 de e-mail-uri, în care îmi reproșează că nu o bag în seamă. Am șters-o, acum îmi apar mesajele ei în Spam, nu se lasă”, a mai spus el.

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