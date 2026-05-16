search
Sâmbătă, 16 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Istoria participării României la Eurovision. Ce locuri am obținut de-a lungul anilor

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

1994 a fost primul an în care România a participat la Eurovision. Iar de-a lungul timpului, concursul a devenit un fenomen în țara noastră, cu multe emoții atât la selecțiile naționale, cât și pe marea scenă europeană. Vă prezentăm istoria momentelor României la Eurovision, cu toate locurile obținute.

Paula Seling și Ovi au obținut locul 3 în 2010 FOTO: Reuters
Paula Seling și Ovi au obținut locul 3 în 2010 FOTO: Reuters

Primii ani de competiție

România a participat pentru prima dată la Eurovision în 1994, la Dublin. Reprezentantul țării a fost Dan Bittman, cu piesa „Dincolo de nori”. S-a clasat pe locul 21. 

Ediția din acel an a fost câștigată de Irlanda, prin Paul Harrington și Charlie McGettigan, cu piesa „Rock 'n' Roll Kids”.

După trei ani în care nu a reușit să participe, România a revenit din nou pe scena mare a Eurovision în 1998.  Regretata Mălina Olinescu ne-a reprezentat atunci cu melodia „Eu cred”, o piesă sensibilă, cu o interpretare pe măsură. S-a clasat însă pe locul 22. 

Trofeul Eurovision a fost câștigat atunci de Dana International pentru Israel, cu piesa „Diva”.

Doi ani, mai târziu, în 2000, trupa Taxi a participat cu piesa „The Moon” și a obținut locul 17.

Ediția a fost câștigată de Danemarca, cu piesa „Fly on the Wings of Love” cântată de Olsen Brothers.

Ascensiunea României la Eurovision

Ascensiunea a început în 2002, când Monica Anghel și Marcel Pavel ne-au reprezentat cu piesa „Tell Me Why”. Cei doi artiști au terminat competiția în top 10, pe locul 9, cu 71 de puncte. 

Câștigătoarea ediției a fost Marie N din Letonia, cu piesa „I Wanna” (176 de puncte).

Un an mai târziu, Nicola a reușit un loc 10, cu piesa ,,Don't Break My Heart" (73 de puncte)

Trofeul Eurovision a fost câștigat de reprezentanta Turciei, Sertab Erener, cu „Everyway That I Can” (176 de puncte). 

În 2004, Sanda Ladoși a reprezentat România cu melodia „I Admit” și s-a clasat pe locul 18, cu 40 de puncte. 

C oncursul a fost câștigat de Ruslana pentru Ucraina, cu piesa „Wild Dances" și un punctaj cum nu se mai văzuse până atunci: 280 de puncte.   

Perioada în care România a făcut senzație

Au urmat doi ani foarte buni pentru România în concursul internațional, cu punctaje excelente și clasări spectaculoase. 

În 2005, Luminița Anghel și Sistem au impresionat cu piesa „Let Me Try” și au urcat pe podium. Au obținut locul 3, cu 158 de puncte.

Competiția a fost câștigată de Grecia. Helena Paparizou a obținut 230 de puncte cu piesa „My Number One”. 

Un an mai târziu, Mihai Trăistariu a reprezentat România cu „Tornero” și a ocupat locul 4, cu 172 de puncte, cel mai mare punctaj al României într-o finală Eurovision. Piesa a devenit hit în mai multe țări din Europa. 

Trofeul a mers atunci la trupa Lordi din Finlanda, cu piesa „Hard Rock Hallelujah”, care a obținut 292 de puncte.

Din nou pe o pantă descendentă

 În 2007, proiectul Todomondo a participat cu piesa „Liubi, Liubi, I Love You” și s-a clasat pe locul 13, cu 84 de puncte.

Ediția a fost câștigată de Marija Šerifović pentru Serbia, cu „Molitva” (268 de puncte).

Un an mai târziu, România a fost reprezentată de Nico și Vlad Mirită cu „Pe-o margine de lume”. Au terminat pe locul 20, cu 45 de puncte. 

Dima Bilan din Rusia a câștigat Eurovisionul cu piesa „Believe”, care a obținut 272 de puncte. 

În 2009, Elena Gheorghe a urcat pe scena Eurovision cu piesa „The Balkan Girls”, iar România a încheiat competiția pe locul 19, cu 40 de puncte.

Câștigătorul ediției a fost Alexander Rybak pentru Norvegia, cu piesa „Fairytale” și un punctaj record: 387 de puncte.

Încă un loc excepțional pentru România

A urmat un an bun pentru România. În 2010, Paula Seling și Ovi au cucerit publicul cu piesa „Playing With Fire” și au obținut locul 3, cu 162 de puncte.

Concursul a fost câștigat de Lena, reprezentanta Germaniei, cu „Satellite”, care a primit 246 de puncte.

Ani de mijloc

În 2011, Trupa Hotel FM a participat cu piesa „Change” și s-a clasat pe locul 17, cu 77 de puncte.

Trofeul Eurovision a fost câștigat de Ell & Nikki pentru Azerbaidjan, cu piesa „Running Scared” (221 de puncte). 

Un an mai târziu, trupa Mandinga a reprezentat România cu „Zaleilah” și a ocupat locul 12, cu 71 de puncte.

Suedia a câștigat competiția, cu Loreen și piesa „Euphoria” (372 de puncte). 

În 2013, Cezar Ouatu a participat cu „It’s My Life”, iar România s-a clasat pe locul 13, cu 65 de puncte.

Câștigătoare a fost Emmelie de Forest pentru Danemarca, cu piesa „Only Teardrops” (281 de puncte).

În 2014, Paula Seling și Ovi au revenit la Eurovision cu piesa „Miracle". Au ocupat atunci locul 12, cu 72 de puncte.

Ediția a fost câștigată de Conchita Wurst , din Austria, cu „Rise Like a Phoenix” (290 de puncte). 

Un an mai târziu, trupa Voltaj a participat cu „De la capăt”, o piesă emoționată. România a terminat pe locul 15, cu 35 de puncte.

Câștigător a fost Måns Zelmerlöw, din Suedia, cu „Heroes” (365 de puncte). 

Situația fără precedent în 2016

În 2016, Ovidiu Anton trebuia să reprezinte România, cu piesa „Moment of Silence", după ce a câștigat selecția națională. Însă, cu doar câteva săptămâni înainte de marele concurs,  România a fost descalificată de la competiție de către EBU (European Broadcasting Union), în urma unor datorii nechitate de către TVR. 

Din culisele Eurovision 2026: cum încearcă Alexandra Căpitănescu să scape de emoții înaintea semifinalei

Tot în 2016, s-a schimbat sistemul de vot. Dacă până atunci fiecarea țară oferea un singur set de puncte (care combina atât preferințele publicului, cât și punctajele juriului), din 2016 fiecare țară acordă două seturi separate de puncte: unul de la juriu, unul de la televot. De aceea punctajele au început să crească semnificativ. 

Mesaj de la Tudor Chirilă pentru reprezentanta României la Eurovision: „Eu o iubesc pe Alexandra”

România revine în top 10

În 2017, România a revenit la Eurovision și a obținut un loc bun. Ilinca și Alex Florea ne-au reprezentat cu „Yodel It!”, o piesă inedită și s-au clasat  pe ocul 7, cu 282 de puncte. 

Trofeul Eurovision a fost câștigat de Salvador Sobral pentru Portugalia, cu „Amar pelos dois”, care a strâns 758 de puncte.

2018-2021, ani dificili pentru România la Eurovision

În 2018, trupa The Humans nu a reușit să treacă de semifinală cu piesa „Goodbye”.

Un an mai târziu,  Ester Peony a concurat cu „On a Sunday”, dar nici ea nu s-a calificat în finală. 

În 2021, Roxen a participat cu „Amnesia”, însă România nu a ajuns în finală. Eurovision 2021 a fost câștigat de trupa Måneskin din Italia, cu piesa „Zitti e buoni”, care a obținut 524 de puncte.

2022 -  WRS readuce România în finală

WRS a reprezentat România cu piesa „Llámame” și s-a clasat pe locul 18 în finală, cu 65 de puncte. Chiar dacă nu s-a clasat în prima jumătate a clasamentului, piesa a căpătat vizibilitate mare și s-a auzit la radio în mai multe țări din  Europa. 

Ediția a fost câștigată de Kalush Orchestra pentru Ucraina, cu piesa „Stefania” ( 631 de puncte).

Un an mai târziu, Theodor Andrei a participat cu piesa „D.G.T. (Off and On)”, însă nu a trecut de semifinale.

Trofeul Eurovision a fost câștigat din nou de  Loreen, pentru Suedia, cu piesa „Tattoo” (583 de puncte). 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
digi24.ro
image
Un nou operator feroviar intră pe piața din România. Trenurile vor circula pe toate rutele din țară din decembrie 2027
stirileprotv.ro
image
Oana Gheorghiu atacă Gândul. Sugerează că publicația noastră este plătită să o denigreze și publică un text plin de greșeli factuale despre Schwarz. Gândul îi demontează minciunile și publică date noi
gandul.ro
image
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
mediafax.ro
image
Marius Mitran, poveste fabuloasă cu MM Stoica! Ziaristul a făcut autostop pentru a ajunge la meci, apoi a avut parte de o surpriză: „Am albit! Era coadă la ‘ia-mă, nene’”
fanatik.ro
image
INTERVIU. Ultimul dans al lui Berlin: „Cu cât mă iubeau mai mult oamenii, cu atât simțeam mai mult că lumea se îndreaptă spre dezastru”
libertatea.ro
image
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
K.O. în patru secunde! "Monstrul" de 2,04 metri și-a băgat în spital adversarul cu un singur pumn
digisport.ro
image
ANAF lansează iBon, aplicația care îi recompensează pe români. De când va fi disponibilă și cum funcționează
click.ro
image
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Alexandra Căpitănescu, printre favoriţii finalei Eurovision 2026. Cine sunt artiştii cu şanse la marele trofeu
observatornews.ro
image
Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară
cancan.ro
image
Vestea așteptată de 2.000.000 pensionari. CCR a anunțat că va analiza dacă CASS la pensie încalcă legea
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Obiectele din mașină pentru care poți primi amendă fără să îți dai seama. Mulți șoferi le transportă zilnic
playtech.ro
image
Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din România
fanatik.ro
image
Moment viral cu Dragoș Pîslaru care corectează gramatical de două ori o jurnalistă în timpul unei conferințe de presă: "E foarte bine. Vă cer scuze" VIDEO
ziare.com
image
"Șoc în lumea fotbalului": Jose Mourinho a decis primul transfer de la Real Madrid!
digisport.ro
image
Tragedie cumplită într-o stație de metrou. Un tată a doi copii a murit prins într-o scară rulantă, în timp ce oamenii treceau nepăsători pe lângă el
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din București în care stau Adela Popescu și Radu Vâlcan. E spectaculoasă, cu etaj, are geamuri mari, o bucătărie superbă, iar curtea e plină de verdeață / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cum e posibil ca Australia să participe la Eurovision. Motivul pentru care o țară din afara Europei este concurentă
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
8 morți și 35 de răniți după ce un tren de marfă a lovit un autobuz plin cu pasageri. A urmat un incendiu devastator
actualitate.net
image
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere
click.ro
image
Țara unică în lume unde se circulă atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă a drumului, în același timp
click.ro
image
Primele declarații ale lui Rareș Cojoc după divorț! Ce spune despre despărțirea de Andreea Popescu: „M-a luat pe nepregătite”
click.ro
3 printul andrew rusine regala jpg jpeg
Predicție morbidă legată de fostul Prinț Andrew. Moartea fiului preferat al Reginei va zdruncina un imens secret regal
okmagazine.ro
radiant depiction empowered female sun goddess jpg
Ce are sufletul tău de vindecat, în funcție de data nașterii?
clickpentrufemei.ro
Un cercetător curăță sicriul de plumb din epoca romană descoperit în Colchester, Marea Britanie (© Colchester Archaeological Trust)
Un sicriu de plumb din perioada romană, cu rămășițele unei femei de rang înalt, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a rămas o româncă fără 1.000 de euro după ce a vrut să își serbeze ziua de naștere în Italia: „Premiul pentru Fraiera Anului mi l-am decernat deja”
image
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere

OK! Magazine

image
"Pericolul" celui de-al treilea născut la Palat. Prințul Louis, pe urmele unor unchi care erau, ca și el, preferații mamei

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas