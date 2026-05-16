Istoria participării României la Eurovision. Ce locuri am obținut de-a lungul anilor

1994 a fost primul an în care România a participat la Eurovision. Iar de-a lungul timpului, concursul a devenit un fenomen în țara noastră, cu multe emoții atât la selecțiile naționale, cât și pe marea scenă europeană. Vă prezentăm istoria momentelor României la Eurovision, cu toate locurile obținute.

Primii ani de competiție

România a participat pentru prima dată la Eurovision în 1994, la Dublin. Reprezentantul țării a fost Dan Bittman, cu piesa „Dincolo de nori”. S-a clasat pe locul 21.

Ediția din acel an a fost câștigată de Irlanda, prin Paul Harrington și Charlie McGettigan, cu piesa „Rock 'n' Roll Kids”.

După trei ani în care nu a reușit să participe, România a revenit din nou pe scena mare a Eurovision în 1998. Regretata Mălina Olinescu ne-a reprezentat atunci cu melodia „Eu cred”, o piesă sensibilă, cu o interpretare pe măsură. S-a clasat însă pe locul 22.

Trofeul Eurovision a fost câștigat atunci de Dana International pentru Israel, cu piesa „Diva”.

Doi ani, mai târziu, în 2000, trupa Taxi a participat cu piesa „The Moon” și a obținut locul 17.

Ediția a fost câștigată de Danemarca, cu piesa „Fly on the Wings of Love” cântată de Olsen Brothers.

Ascensiunea României la Eurovision

Ascensiunea a început în 2002, când Monica Anghel și Marcel Pavel ne-au reprezentat cu piesa „Tell Me Why”. Cei doi artiști au terminat competiția în top 10, pe locul 9, cu 71 de puncte.

Câștigătoarea ediției a fost Marie N din Letonia, cu piesa „I Wanna” (176 de puncte).

Un an mai târziu, Nicola a reușit un loc 10, cu piesa ,,Don't Break My Heart" (73 de puncte).

Trofeul Eurovision a fost câștigat de reprezentanta Turciei, Sertab Erener, cu „Everyway That I Can” (176 de puncte).

În 2004, Sanda Ladoși a reprezentat România cu melodia „I Admit” și s-a clasat pe locul 18, cu 40 de puncte.

C oncursul a fost câștigat de Ruslana pentru Ucraina, cu piesa „Wild Dances" și un punctaj cum nu se mai văzuse până atunci: 280 de puncte.

Perioada în care România a făcut senzație

Au urmat doi ani foarte buni pentru România în concursul internațional, cu punctaje excelente și clasări spectaculoase.

În 2005, Luminița Anghel și Sistem au impresionat cu piesa „Let Me Try” și au urcat pe podium. Au obținut locul 3, cu 158 de puncte.

Competiția a fost câștigată de Grecia. Helena Paparizou a obținut 230 de puncte cu piesa „My Number One”.

Un an mai târziu, Mihai Trăistariu a reprezentat România cu „Tornero” și a ocupat locul 4, cu 172 de puncte, cel mai mare punctaj al României într-o finală Eurovision. Piesa a devenit hit în mai multe țări din Europa.

Trofeul a mers atunci la trupa Lordi din Finlanda, cu piesa „Hard Rock Hallelujah”, care a obținut 292 de puncte.

Din nou pe o pantă descendentă

În 2007, proiectul Todomondo a participat cu piesa „Liubi, Liubi, I Love You” și s-a clasat pe locul 13, cu 84 de puncte.

Ediția a fost câștigată de Marija Šerifović pentru Serbia, cu „Molitva” (268 de puncte).

Un an mai târziu, România a fost reprezentată de Nico și Vlad Mirită cu „Pe-o margine de lume”. Au terminat pe locul 20, cu 45 de puncte.

Dima Bilan din Rusia a câștigat Eurovisionul cu piesa „Believe”, care a obținut 272 de puncte.

În 2009, Elena Gheorghe a urcat pe scena Eurovision cu piesa „The Balkan Girls”, iar România a încheiat competiția pe locul 19, cu 40 de puncte.

Câștigătorul ediției a fost Alexander Rybak pentru Norvegia, cu piesa „Fairytale” și un punctaj record: 387 de puncte.

Încă un loc excepțional pentru România

A urmat un an bun pentru România. În 2010, Paula Seling și Ovi au cucerit publicul cu piesa „Playing With Fire” și au obținut locul 3, cu 162 de puncte.

Concursul a fost câștigat de Lena, reprezentanta Germaniei, cu „Satellite”, care a primit 246 de puncte.

Ani de mijloc

În 2011, Trupa Hotel FM a participat cu piesa „Change” și s-a clasat pe locul 17, cu 77 de puncte.

Trofeul Eurovision a fost câștigat de Ell & Nikki pentru Azerbaidjan, cu piesa „Running Scared” (221 de puncte).

Un an mai târziu, trupa Mandinga a reprezentat România cu „Zaleilah” și a ocupat locul 12, cu 71 de puncte.

Suedia a câștigat competiția, cu Loreen și piesa „Euphoria” (372 de puncte).

În 2013, Cezar Ouatu a participat cu „It’s My Life”, iar România s-a clasat pe locul 13, cu 65 de puncte.

Câștigătoare a fost Emmelie de Forest pentru Danemarca, cu piesa „Only Teardrops” (281 de puncte).

În 2014, Paula Seling și Ovi au revenit la Eurovision cu piesa „Miracle". Au ocupat atunci locul 12, cu 72 de puncte.

Ediția a fost câștigată de Conchita Wurst , din Austria, cu „Rise Like a Phoenix” (290 de puncte).

Un an mai târziu, trupa Voltaj a participat cu „De la capăt”, o piesă emoționată. România a terminat pe locul 15, cu 35 de puncte.

Câștigător a fost Måns Zelmerlöw, din Suedia, cu „Heroes” (365 de puncte).

Situația fără precedent în 2016

În 2016, Ovidiu Anton trebuia să reprezinte România, cu piesa „Moment of Silence", după ce a câștigat selecția națională. Însă, cu doar câteva săptămâni înainte de marele concurs, România a fost descalificată de la competiție de către EBU (European Broadcasting Union), în urma unor datorii nechitate de către TVR.

Tot în 2016, s-a schimbat sistemul de vot. Dacă până atunci fiecarea țară oferea un singur set de puncte (care combina atât preferințele publicului, cât și punctajele juriului), din 2016 fiecare țară acordă două seturi separate de puncte: unul de la juriu, unul de la televot. De aceea punctajele au început să crească semnificativ.

România revine în top 10

În 2017, România a revenit la Eurovision și a obținut un loc bun. Ilinca și Alex Florea ne-au reprezentat cu „Yodel It!”, o piesă inedită și s-au clasat pe ocul 7, cu 282 de puncte.

Trofeul Eurovision a fost câștigat de Salvador Sobral pentru Portugalia, cu „Amar pelos dois”, care a strâns 758 de puncte.

2018-2021, ani dificili pentru România la Eurovision

În 2018, trupa The Humans nu a reușit să treacă de semifinală cu piesa „Goodbye”.

Un an mai târziu, Ester Peony a concurat cu „On a Sunday”, dar nici ea nu s-a calificat în finală.

În 2021, Roxen a participat cu „Amnesia”, însă România nu a ajuns în finală. Eurovision 2021 a fost câștigat de trupa Måneskin din Italia, cu piesa „Zitti e buoni”, care a obținut 524 de puncte.

2022 - WRS readuce România în finală

WRS a reprezentat România cu piesa „Llámame” și s-a clasat pe locul 18 în finală, cu 65 de puncte. Chiar dacă nu s-a clasat în prima jumătate a clasamentului, piesa a căpătat vizibilitate mare și s-a auzit la radio în mai multe țări din Europa.

Ediția a fost câștigată de Kalush Orchestra pentru Ucraina, cu piesa „Stefania” ( 631 de puncte).

Un an mai târziu, Theodor Andrei a participat cu piesa „D.G.T. (Off and On)”, însă nu a trecut de semifinale.

Trofeul Eurovision a fost câștigat din nou de Loreen, pentru Suedia, cu piesa „Tattoo” (583 de puncte).