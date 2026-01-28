Trăistariu, revoltat de numirea Andreei Bălan în juriul Eurovision: „Nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura”

Cântăreața Andreea Bălan va face parte din juriul Selecției Naționale Eurovision 2026, alături de alți șase specialiști din muzică și media. Un artist care va participa la competiție s-a arătat revoltat de numirea Andreei Bălan în acest juriu.

România va intra în competiția Eurovision 2026 în cea de-a doua semifinală, programată pe 14 mai, unde va concura alături de alte 14 țări, printre care Ucraina, Elveția și Australia.

Juriul va evalua piesele înscrise și va desemna reprezentantul României la concursul internațional, și este compus din:

Andreea Bălan

Andrei Tudor, compozitorul piesei „Pe-o margine de lume”, pe care Nico & Vlad Miriţă au interpretat-o la ediţia din 2008 a Eurovision

Marius Dia, compozitor, producător şi A&R, co-fondator al Creator Records

Cristian Tarcea, cunoscut și sub numele de Monoir, fondator al labelului Thrace Music

Elena Popa, jurnalist, creator de conținut digital şi solistă a trupei Yolo Band

Doru Ionescu, jurnalist TVR cu peste 35 de ani de experiență în muzică, membru al East European Rock Alliance

Cristian Marica Rădoi, redactor-șef și music playlist manager al Radio România Cultural

Cântărețul Mihai Trăistariu concurează și el cu piesa „Infinity”, anul acesta, la selecția națională pentru Eurovision. Solistul a lansat critici dure la adresa unora dintre componenții juriului și, mai ales, la adresa Andreei Bălan.

„Andreea Bălan nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura ea la Eurovision. Darămite s-o mai pui și în juriu”, a declarat Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru Click!

Artistul a continuat cu un mesaj în aceeași notă, transmis pe pagina lui de socializare.

„Pe pagina de Facebook - Eurovision România - s-a anunțat juriul care va alege în acest an reprezentantul României la acest concurs.

Dragă TVR... Eurovision nu e un simplu show. Nu este un concurs de amatori și nici un experiment de gusturi personale. E o competiție internațională cu reguli, istorie și criterii foarte specifice.

Eurovision este o competiție cu un format extrem de specific, diferit de orice alt concurs muzical. De aceea, selecția și jurizarea ar trebui să se bazeze pe experiență directă cu acest fenomen”, este mesajul lui Mihai Trăistariu.

Ce spune despre jurați

„În juriul Eurovision România se află în acest moment:

- o cântăreață care performează mai mult prin dans decât prin vocal;

- doi producători, care nu au avut legătură directă cu Eurovisionul, fiind în principal compozitori într-un studio;

- trei jurnaliști;

- și un compozitor (SINGURUL DIN ACEST JURIU - ANCORAT ÎN FENOMENUL EUROVISION ).

Întrebarea firească este: cum poate fi jurizat un artist care trebuie ales să reprezinte țara noastră la Eurovision... de oameni care nu au trăit acest concurs din interior? Eurovisionul nu se judecă doar «după ureche», după gust personal sau după ce sună bine la radio.

Aici contează:

- vocea live sub presiune extremă;

- prezența scenică pentru un public de sute de milioane;

- încadrarea într-un format extrem de strict;

- experiența reală a scenei Eurovision.

Cu tot respectul pentru meseriile fiecăruia, Eurovisionul nu se judecă nici din presă, nici din studio și nici de cei care n-ar trece nici de preselecție în cazul în care ar cânta live! Se judecă de pe scenă!

Nu e vorba de orgolii. E vorba de competență și relevanță. Dacă vrei să participi la Eurovision, ar trebui să fii evaluat de oameni care au fost acolo, care știu ce înseamnă scena, votul internațional, repetițiile, vocea live, stresul, regulile EBU.

„Selecția devine un exercițiu de preferințe, nu de competență”

Am spus mereu la interviuri de-a lungul anilor:

«În juriu trebuie aduși OBLIGATORIU oameni care au avut tangență cu acest tip de competiție! N-ai cum să te joci, să faci teste, să încerci lucruri ! Nu ai voie să faci așa ceva!»

Altfel, selecția devine un exercițiu de preferințe, nu de competență Eurovisionul cere experiență directă, nu păreri din afară. Riscăm să transformăm un concurs de anvergură mondială într-un banal concurs de ... «asta mi-a plăcut mie!». Și atunci ne mirăm de rezultate... Eurovisionul merită mai mult! Artiștii merită mai mult!

P. S: Iar acest mesaj nu este o aroganță de-a mea, ci este o realitate profesională! Nu este o critică personală, ci o observație pertinentă!

Pentru ca artiștii să fie evaluați corect, contextul contează. Eurovisionul are reguli proprii și o miză uriașă. Poate că merită jurizat, în primul rând, de cei care l-au trăit!

Nu mai vorbesc de faptul că votul publicului TREBUIE să conteze 50%, exact ca în etapa internațională! Iar voi ați eliminat și asta!”, a mai spus indignat Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu are mare încredere în piesa cu care s-a înscris la selecția națională pentru Eurovision.

Citește mai departe pe Click!