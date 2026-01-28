search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trăistariu, revoltat de numirea Andreei Bălan în juriul Eurovision: „Nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura”

0
0
Publicat:

Cântăreața Andreea Bălan va face parte din juriul Selecției Naționale Eurovision 2026, alături de alți șase specialiști din muzică și media. Un artist care va participa la competiție s-a arătat revoltat de numirea Andreei Bălan în acest juriu.

Andreea Bălan/FOTO: Instagram
Andreea Bălan/FOTO: Instagram

România va intra în competiția Eurovision 2026 în cea de-a doua semifinală, programată pe 14 mai, unde va concura alături de alte 14 țări, printre care Ucraina, Elveția și Australia. 

Juriul va evalua piesele înscrise și va desemna reprezentantul României la concursul internațional, și este compus din:

  • Andreea Bălan
  • Andrei Tudor, compozitorul piesei „Pe-o margine de lume”, pe care Nico & Vlad Miriţă au interpretat-o la ediţia din 2008 a Eurovision
  • Marius Dia, compozitor, producător şi A&R, co-fondator al Creator Records
  • Cristian Tarcea, cunoscut și sub numele de Monoir, fondator al labelului Thrace Music
  • Elena Popa, jurnalist, creator de conținut digital şi solistă a trupei Yolo Band
  • Doru Ionescu, jurnalist TVR cu peste 35 de ani de experiență în muzică, membru al East European Rock Alliance
  • Cristian Marica Rădoi, redactor-șef și music playlist manager al Radio România Cultural

Cântărețul Mihai Trăistariu concurează și el cu piesa „Infinity”, anul acesta, la selecția națională pentru Eurovision. Solistul a lansat critici dure la adresa unora dintre componenții juriului și, mai ales, la adresa Andreei Bălan.

 „Andreea Bălan nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura ea la Eurovision. Darămite s-o mai pui și în juriu”, a declarat Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru Click!

Artistul a continuat cu un mesaj în aceeași notă, transmis pe pagina lui de socializare. 

 „Pe pagina de Facebook - Eurovision România - s-a anunțat juriul care va alege în acest an reprezentantul României la acest concurs.

Dragă TVR... Eurovision nu e un simplu show. Nu este un concurs de amatori și nici un experiment de gusturi personale. E o competiție internațională cu reguli, istorie și criterii foarte specifice.

Eurovision este o competiție cu un format extrem de specific, diferit de orice alt concurs muzical. De aceea, selecția și jurizarea ar trebui să se bazeze pe experiență directă cu acest fenomen”, este mesajul lui Mihai Trăistariu. 

Ce spune despre jurați

image jpeg

 „În juriul Eurovision România se află în acest moment: 

- o cântăreață care performează mai mult prin dans decât prin vocal;

- doi producători, care nu au avut legătură directă cu Eurovisionul, fiind în principal compozitori într-un studio;

- trei jurnaliști;

- și un compozitor (SINGURUL DIN ACEST JURIU - ANCORAT ÎN FENOMENUL EUROVISION ).

Întrebarea firească este: cum poate fi jurizat un artist care trebuie ales să reprezinte țara noastră la Eurovision... de oameni care nu au trăit acest concurs din interior? Eurovisionul nu se judecă doar «după ureche», după gust personal sau după ce sună bine la radio.

Aici contează: 

- vocea live sub presiune extremă;

- prezența scenică pentru un public de sute de milioane;

- încadrarea într-un format extrem de strict;

- experiența reală a scenei Eurovision.

Cu tot respectul pentru meseriile fiecăruia, Eurovisionul nu se judecă nici din presă, nici din studio și nici de cei care n-ar trece nici de preselecție în cazul în care ar cânta live! Se judecă de pe scenă!

Nu e vorba de orgolii. E vorba de competență și relevanță. Dacă vrei să participi la Eurovision, ar trebui să fii evaluat de oameni care au fost acolo, care știu ce înseamnă scena, votul internațional, repetițiile, vocea live, stresul, regulile EBU.

„Selecția devine un exercițiu de preferințe, nu de competență”

banner Andreea Balan mihai Traistariu jpg

Am spus mereu la interviuri de-a lungul anilor:

«În juriu trebuie aduși OBLIGATORIU oameni care au avut tangență cu acest tip de competiție! N-ai cum să te joci, să faci teste, să încerci lucruri ! Nu ai voie să faci așa ceva!»

Altfel, selecția devine un exercițiu de preferințe, nu de competență Eurovisionul cere experiență directă, nu păreri din afară. Riscăm să transformăm un concurs de anvergură mondială într-un banal concurs de ... «asta mi-a plăcut mie!».  Și atunci ne mirăm de rezultate... Eurovisionul merită mai mult! Artiștii merită mai mult!

P. S: Iar acest mesaj nu este o aroganță de-a mea, ci este o realitate profesională! Nu este o critică personală, ci o observație pertinentă!

Pentru ca artiștii să fie evaluați corect, contextul contează. Eurovisionul are reguli proprii și o miză uriașă. Poate că merită jurizat, în primul rând, de cei care l-au trăit! 

Nu mai vorbesc de faptul că votul publicului TREBUIE să conteze 50%, exact ca în etapa internațională! Iar voi ați eliminat și asta!”, a mai spus indignat Mihai Trăistariu. 

Mihai Trăistariu are mare încredere în piesa cu care s-a înscris la selecția națională pentru Eurovision. 

Citește mai departe pe Click!

Vedete

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
digi24.ro
image
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii
stirileprotv.ro
image
După ce Gândul a dezvăluit că Gabriel Liiceanu a închiriat un spațiu de la stat, în Oradea, acum publică și suma. Filozoful plătește 5 euro/mp, mult sub prețul pieței. Pentru 160 de metri pătrați, Liiceanu plătește cât pentru închirierea unui apartament cu 3 camere
gandul.ro
image
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
mediafax.ro
image
Iga Swiatek, iritată după eliminarea de la Australian Open. Ce nu i-a plăcut jucătoarei de pe locul 2 WTA
fanatik.ro
image
Ce au descoperit anchetatorii în microbuzul implicat în coliziune. Apar informații noi în cazul accidentului mortal din județul Timiș
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
digi24.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Un român din Grecia și-a dus fetița nou-născută în stop cardiac la o clinică veterinară 
antena3.ro
image
Se schimbă banii în România. Bancnotele vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR
observatornews.ro
image
Cauza morții Sarei, fetița de 2 ani care s-a stins la o clinică stomatologică din București. Afecțiunea gravă de care suferea, de fapt
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
Stațiunea din România care se reinventează după ani de declin. Tobogane, piscină infinity, saune și apă termală extrasă de la 3.000 de metri
playtech.ro
image
Cât au costat pantofii personalizați cu care a mers Istvan Kovacs la Dortmund pentru a arbitra Borussia – Inter. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Jurgen Klopp a semnat și pregătește prima schimbare majoră
digisport.ro
image
Un vortex polar se îndreaptă direct către România: Vom avea o lună februarie cu temperaturi greu de suportat
stiripesurse.ro
image
Primele mărturii ale unui supraviețuitor al accidentului din Timiș. Raport INML: S-au găsit substanțe interzise în mașină și în sângele șoferului
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Guvernul pune 1.000 de lei în plus pe cuponul de pensie. Ce seniori vor primi mai mulţi bani de Paşte şi Crăciun
romaniatv.net
image
Traian Băsescu dă o lovitură statului român. Are de primit o avere
mediaflux.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
click.ro
image
Găluște de aur, desertul ardelenesc de care puțini își mai amintesc. Sunt delicioase și se prepară în câțiva pași simpli
click.ro
image
3 zodii vor avea parte de un miracol neașteptat în februarie. Îi așteaptă o lună cu adevărat magică, momente de neuitat le așteaptă, dar și schimbări care le vor transforma viața
click.ro
Kate Middleton profimedia colaj jpg
Noile imagini cu Kate Middleton ne întristează: e dureros s-o vezi cât a slăbit. Picioarele au ajuns la fel de subțiri ca mâinile
okmagazine.ro
Kate, William, Charles, Camilla, GettyImages (2) jpg
Regele Charles se întoarce împotriva lui Kate. Un ultimatum brutal, care va provoca haos în căsnicia ei cu William
okmagazine.ro
Varza calita Sursa foto shutterstock 1950813991 jpg
Varză călită, gata în timp record
clickpentrufemei.ro
Mormânt zapotec vechi de 1.400 de ani, descoperit în Mexic (© INAH)
„Cea mai importantă descoperire arheologică din ultimul deceniu în Mexic” / VIDEO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihai Trăistariu o face praf pe Andreea Bălan după ce aceasta a ajuns în juriul Eurovision! „Nu ar trece nici de preselecții dacă ar concura!”
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început

OK! Magazine

image
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?

Click! Pentru femei

image
Neptun a început tranzitul în Berbec. Adio, confuzie! Bun-venit, inițiativă!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică