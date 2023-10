Melodii pe care Justin Timberlake și Britney Spears le-au scris despre scurta lor poveste de dragoste VIDEO

Noua carte de memorii incendiară a lui Britney Spears, „The Woman in Me", mai are doar o săptămână până când va ajunge pe rafturile librăriilor, însă câteva fragmente despre Justin Timberlake au stârnit deja interesul mai multor potențiali cititori, relatează NY Post.

Spears a lansat în această săptămână mai multe acuzații conform cărora fostul ei iubit Justin Timberlake a înșelat-o în timpul scurtei lor idile, care a început în anul 1999 și s-a încheiat în 2002.

Artista a dezvăluit în carte că a rămas însărcinată cu copilul lui Timberlake, însă a făcut avort la îndemnul lui.

În ciuda faptului că atât Timberlake, în vârstă de 42 de ani, cât și Spears, în vârstă de 41 de ani, nu au recunoscut niciodată că despărțirea a fost cauzată de infidelitate, cei doi au lansat mai multe piese în care făceau aluzie la greșelile celuilalt.

Iată care sunt piesele pe care cei doi le-au scris unul despre celălalt după despărțirea din 2002:

„Cry Me a River”

Proaspăt despărțit de Spears, Timberlake a lansat în anul 2002 celebra melodie „Cry Me a River", despre care fanii au dedus imediat că se referă la despărțirea de artistă.

Videoclipul piesei conține, de asemenea, mai multe aluzii la cântăreață, fiind prezentă inclusiv și o tânără blondă.

„Never Again”

Având încă inima frântă, cântărețul a lansat în același an „Never Again” de pe primul său album solo, „Justified”. Piesa, deși nu o vizează în mod clar pe Spears, lasă să se înțeleagă că artista este infidelă și mincinoasă.

„Everytime”

Artista a lansat în anul 2003 hitul „Everytime”. Videoclipul a revenit în atenția publicului după ce Spears a făcut dezvăluirile în cartea sa de memorii care urmează să fie publicată marți, 24 octombrie.

Spears poate fi văzută în videoclip alergând pe holurile unui spital înainte de a intra în camera unei femei care pare să sufere un stop cardiac, iar apoi în alta, unde o femeie își ținea pruncul nou-născut în brațe.

„What Goes Around … Comes Around”

Trei ani mai târziu de la lansarea piesei „Everytime” a cântăreței Britney Spears, Timberlake a scos melodia mai sus menționată, despre care mai mulți critici muzicali au spus că ar fi o continuarea a celei din anul 2022, „Cry Me a River”.