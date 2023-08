Sam Asghari, primele declarații despre divorțul cu Britney Spears. Ce spune despre contractul prenupțial

Sam Asghari a negat că va contesta acordul prenupţial pe care îl are cu Britney Spears, după ce a depus cererea de divorţ după 14 luni de căsnicie, scrie The Guardian.

Într-o declarație postată online joi, modelul și antrenorul de fitness a recunoscut că solicitarea de intimitate „pare ridicolă”, dar a cerut presei să fie „amabilă și grijulie”.

„După șase ani de dragoste și angajament unul față de celălalt, eu și soția mea am decis să ne încheiem călătoria împreună. Ne vom păstra dragostea și respectul pe care îl avem unul pentru celălalt și îi doresc tot ce e mai bun pentru ea întotdeauna.

Rahatul se întâmplă. Să cer intimitate pare ridicol, așa că voi cere tuturor, inclusiv presei, să fie amabili și atenți”, a scris Asghari pe Instagram.

Documentele depuse miercuri la un tribunal din Los Angeles au invocat „diferenţe ireconciliabile” pentru divorţ şi au precizat că cei doi s-au separat în urmă cu aproape trei săptămâni.

În documentele depuse se precizează că Asghari intenționează să obțină sprijin financiar de la Spears și să o pună pe aceasta să îi plătească avocații. Valoarea bunurilor lui Spears și ale lui Asghari, precum și a celor pe care le dețin împreună, nu a fost încă stabilită, potrivit documentelor.

Într-o declarație separată emisă joi pentru Hollywood Reporter, un reprezentant al lui Asghari a negat afirmațiile făcute de tabloide, potrivit cărora acesta ar fi amenințat că va face publice materiale jenante nespecificate despre Spears dacă nu se vor face concesii în contractul lor prenupțial.

„Există multe afirmații potrivit cărora Sam contestă contractul prenupțial și amenință că o exploatează pe fosta sa soție cu videoclipuri”, a declarat reprezentantul lui Asghari, Brandon Cohen. „Cu toate acestea, toate aceste afirmații sunt false, deoarece nicio intenție negativă nu a fost vreodată îndreptată către ea și nici nu va fi vreodată. Sam a susținut-o și o va susține întotdeauna”.

Spears nu a abordat public despărțirea, dar a postat miercuri pe Instagram, spunându-le fanilor că „va cumpăra un cal în curând”.

Cuplul s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii pline de vedete la casa cântăreței din Thousand Oaks, California, în iunie 2022, la care au participat celebrități precum Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore și Paris Hilton.

Cuplul s-a întâlnit pe platoul de filmare al unui videoclip în 2016 și s-au întâlnit ani de zile, în timp ce Spears a rămas sub tutela administrată de tatăl ei. Ea a citat dorința sa de a se căsători cu Asghari printre motivele pentru care dorea să se pună capăt tutelării, care, potrivit ei, o împiedica. Cei doi și-au anunțat logodna în septembrie 2021, când a devenit clar că ea va fi eliberată de sub tutela, care s-a încheiat în luna noiembrie a aceluiași an.

Căsătoria lor a fost prima pentru Asghari, în vârstă de 29 de ani, și a treia pentru Spears, în vârstă de 41 de ani. Ea s-a căsătorit cu Kevin Federline, cu care are doi copii - Sean și Jayden - în 2004 și a divorțat de acesta în 2007. Ea a mai fost căsătorită cu prietenul din copilărie Jason Alexander în 2004, dar a fost anulată după doar 55 de ore.